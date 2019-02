Deseosos de Seguir Siendo Independientes en la Jubilación, los Residentes del Sur de la Florida Buscan Superar los Obstáculos Financieros en 2016

Un Informe de Merrill Edge® Revela que

Muchas Personas Lidian con las Presiones Económicas y las Deudas en el

Camino a una Jubilación Mejor

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–La mayoría de los residentes del Sur de la Florida creen que ahorrarán

más (78 %), gastarán menos (60 %) e invertirán más (59 %) en 2016, de

acuerdo con una nueva encuesta publicada hoy por Bank of America y

Merrill Edge.

El último informe de Merrill

Edge® revela que estas conductas financieras a futuro

pueden darse como un adelanto a una actualización del estilo de vida

deseado durante sus años de jubilación. La encuesta nacional encontró

que la mayoría de los encuestados planean mejorar su nivel de vida en la

jubilación, en comparación a usar su presupuesto solo para las

necesidades. Los residentes en el área del Sur de la Florida parecen

compartir los mismos sentimientos:

Hoy, casi la mitad (44 %) señala que no estarían dispuestos a mudarse

con amigos o familiares durante la jubilación para minimizar los

gastos.

con amigos o familiares durante la jubilación para minimizar los gastos. Una cuarta parte (25 %) de los encuestados del Sur de la Florida no

están dispuestos a establecer un presupuesto en sus años de jubilación.

están dispuestos a establecer un presupuesto en sus años de jubilación. Más de uno de cada cinco (23 %) no estaría dispuesto a mudarse a una

casa más pequeña en la jubilación.

“Con la mayoría de residentes del Sur de la Florida planeando invertir

más en 2016, estamos siendo testigos de una voluntad y un afán de

comenzar a tener conversaciones serias e importantes acerca de lograr su

jubilación ideal, en última instancia, ayudando a nuestros clientes y

usuarios a llegar y más importante aún, mediante la jubilación” señaló

Andrew Wilson, Ejecutivo de Ventas Regional de Merrill Edge.

La encuesta bianual de 1000 estadounidenses con activos de inversión de

50 000 USD a 250 000 USD encontró que a pesar de una perspectiva

optimista para 2016 y sus años de jubilación, muchos aún se ven

afectados por las presiones económicas externas y la deuda justificable

hoy, posiblemente evitando que logren sus metas financieras.

Muchos encuestados (41 %) consideran que la economía actual es el factor

con mayor probabilidad de impactar de sus hábitos de consumo, en

comparación con sus conductas de ahorro o de inversión. Y a pesar de que

planean gastar menos en el próximo año, los residentes del Sur de la

Florida todavía consideran que algunos gastos específicos justifican

asumirse como deuda:

Casi la mitad se ha endeudado por una casa (46 %) o un automóvil (45

%).

%). Un tercio (33 %) de los encuestados del área informan que se han

endeudado para hacer mejoras o renovaciones en el hogar.

endeudado para hacer mejoras o renovaciones en el hogar. En comparación con el nivel nacional, más residentes del Sur de la

Florida han invertido en educación y han asumido deudas estudiantiles

para ellos mismos (22 % comparado con el 16 % a nivel nacional).

Recordando sus derroches, la mayoría de los residentes del Sur de la

Florida siguen confiando en la mayoría de sus gastos que generan deudas.

Del 46 % de los habitantes del Sur de la Florida que se endeudaron para

una casa, el 81 % afirma que valió la pena endeudarse, tal vez, viendo

su deuda como una inversión a largo plazo. Además, del 45 % que se

endeudó por un automóvil, el 68 % seguía creyendo que “valió la pena”.

Para obtener más información en detalle acerca de las conductas y las

prioridades financieras de los estadounidenses acaudalados, lea todo el

Merrill Edge Report Fall 2015 o responda nuestra encuesta aquí.

Se puede encontrar una infografía complementaria disponible aquí.

Merrill Edge Survey Methodology

Braun Research, Inc. realizó una encuesta telefónica representativa a

nivel nacional en nombre de Merrill Edge. La encuesta se realizó entre

el 8 y el 20 de septiembre de septiembre 2015, y comprendió a 1001

encuestados acaudalados en todo EE. UU., que se define como personas con

activos de inversión (valor de todo el efectivo, ahorros, fondos mutuos,

CD, IRA, acciones, bonos y todo otros tipos de inversiones excluidas la

vivienda principal y otras inversiones en bienes raíces). Los

encuestados en el estudio se definieron con edades entre 18 a 34 años

(generación del milenio) con activos de inversión entre 50 000 de USD y

250 000 de USD o con edades entre 18 a 34 años con activos de inversión

entre 20 000 de USD y 50 000 de USD con un ingreso anual de al menos 50

000 de USD; o mayores de 35 años con activos de inversión entre 50 000

de USD y 250 000 de USD. Se realizó un sobremuestreo de 300 personas

acaudaladas en los siguientes mercados: San Francisco; Los Ángeles;

Condado de Orange, California; Dallas; Nueva Jersey; el Sur de la

Florida; Chicago y Phoenix. Los mercados de Chicago y Phoenix fueron los

últimos encuestados en esta muestra. El margen de error es de +/- 3,0 %

para la muestra nacional y alrededor de +/- 5,7 % para los mercados con

sobremuestra, todos reportaron un nivel de confianza del 95 %.

Merrill Edge

Merrill Edge es un servicio de inversión modernizado que ofrece acceso a

percepciones de inversión de Merrill Lynch y a la comodidad de la banca

de Bank of America. Con Merrill Edge, los clientes pueden ver su

inversión en Merrill Edge y sus cuentas bancarias de Bank of America en

una sola página en línea. También tienen acceso a herramientas fáciles

de usar, percepciones procesables, orientación personalizada y precios

competitivos para las negociaciones en línea. Si los clientes prefieren

recibir asesoramiento y orientación para alcanzar y realizar un

seguimiento de los objetivos financieros, Merrill Edge Roadmap® les

permite trabajar de manera personalizada con un Asesor de Soluciones

Financieras de Merrill Edge para desarrollar un plan de acción

personalizado y recibir recomendaciones específicas de inversión

adaptadas a ellos y a sus metas personales.

Bank of America

Bank of America es una de las instituciones financieras más grandes del

mundo, que presta servicios a clientes individuales, pequeñas y medianas

empresas y grandes corporaciones, con una amplia gama de operaciones

bancarias, de inversión, administración de activos y otros productos y

servicios financieros, y de administración de riesgo. La compañía brinda

un servicio incomparable en los Estados Unidos; atiende a,

aproximadamente, 47 millones de clientes y pequeñas empresas, con cerca

de 4700 centros financieros minoristas y, aproximadamente, 16 100

cajeros automáticos, y una banca en línea galardonada con 32 millones de

usuarios activos y más de 18 millones de usuarios móviles. Bank of

America se encuentra entre las principales compañías de administración

de patrimonio del mundo, es líder mundial en comercialización y banca de

inversión y comercial en una amplia gama de clases de activos, y presta

servicios a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo

el mundo. Bank of America ofrece respaldo líder en la industria a

aproximadamente 3 millones de propietarios de pequeñas empresas a través

de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de

usar. La compañía presta servicios a clientes a través de operaciones en

la totalidad de los 50 estados, el Distrito de Columbia, las Islas

Vírgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico y más de 35 países. Las

acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) se cotizan en la

Bolsa de Valores de Nueva York.

Visite la sala de prensa de Bank of America para obtener más noticias

de Bank of America.

www.bankofamerica.com

Los productos bancarios son proporcionados por Bank of America, N.A., y

los bancos afiliados, Miembros FDIC y subsidiarias de propiedad absoluta

de Bank of America Corporation.

Merrill Edge® está disponible a través de Merrill Lynch,

Pierce, Fenner & Smith Incorporated (MLPF&S), y comprende al Merrill

Edge Advisory Center (orientación de inversión) y a la inversión en

línea autodirigida.

MLPF&S es un corredor de bolsa registrado, Miembro SIPC y subsidiaria de

propiedad absoluta de Bank of America Corporation.

Productos de inversión:

No están asegurados por FDIC No tienen garantía bancaria Pueden perder valor

© 2015 Bank of America Corporation. Todos los derechos reservados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión

oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación

y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única

versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Los periodistas pueden comunicarse con:

Kristen Georgian, Bank of

America, 1.617.434.0234

kristen.e.georgian@bankofamerica.com