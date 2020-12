Diciembre de ofertas: teléfonos 5G Samsung y OnePlus GRATIS en T‑Mobile

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–El 2020 todavía no acaba, ¡ni tampoco las ofertas de estas Fiestas del Un‑carrier! A partir de HOY DÍA, 11 de diciembre, T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) bajará por la chimenea con teléfonos Samsung y OnePlus 5G GRATIS: llévate el Samsung Galaxy A71 5G o el OnePlus 8T+ 5G por $0, pagando solo el impuesto a las ventas, u obtén $500 de descuento en los últimos teléfonos Samsung 5G. Además, celebra las Fiestas en grande con muchas otras ofertas, como las tablets diseñadas para los nuevos planes de hotspot móvil e Internet de T‑Mobile, líderes en la industria, o relojes inteligentes y dispositivos de streaming ¡por menos de $50!

5G: la sorpresa debajo del arbolito

Llévate un OnePlus 8T+ 5G o un OnePlus 8 5G gratis con 24 créditos en la factura mensual al optar por el plan de financiamiento de equipo (EIP) sin intereses de T‑Mobile y activar una línea nueva en un plan elegible, O BIEN intercambiar un dispositivo elegible.

intercambiar un dispositivo elegible. Obtén un Samsung Galaxy A71 5G gratis con 24 créditos en la factura mensual al cambiarte, optar por el EIP y activar una línea nueva en un plan elegible.

Recibe $500 de descuento en un Samsung Galaxy A71 5G, S20 FE 5G, S20 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, Z Flip 5G o Z Fold2 5G con 24 créditos en la factura mensual al optar por el EIP e intercambiar un dispositivo elegible.

Ahorra $300 en una Samsung Galaxy Tab S7 5G o S7+ 5G con 24 créditos en la factura mensual al optar por el EIP y agregar una línea nueva en un plan elegible.

Sorpresas por menos de $50:

Llévate el nuevo Samsung Galaxy Watch Active2 por solo $49, con 24 créditos en la factura mensual al optar por el EIP y agregar una línea elegible. ¡Con todas estas ofertas, los clientes pueden llevarse un nuevo teléfono 5G, Y ADEMÁS, un reloj inteligente por solo $49, más el impuesto a las ventas!

Para disfrutar de sesiones maratónicas de TV, regala TVision HUB, el nuevo dispositivo de streaming HDMI con Android de T‑Mobile, por solo $50. Con TVision HUB, los clientes obtienen una solución de entretenimiento en casa integral, compatible con todas sus apps de streaming favoritas, incluidos los nuevos servicios de streaming TVision de T‑Mobile, juegos, música y muchísimo más, todo desde un mismo lugar.

Llévate una Samsung Galaxy Tab A gratis con 24 créditos en la factura mensual al optar por el EIP y agregar una línea nueva en un plan elegible.

¡Los clientes de Metro también pueden ahorrar en grande!

Ahora mismo, los clientes nuevos de Metro by T‑Mobile no pagan ningún cargo por cambiarse, y obtienen el precio más bajo de Metro en planes sin límites con cuatro líneas a $25 por línea, una oferta que incluye cuatro teléfonos Samsung Galaxy A21 gratis mediante reembolso al instante. Dirígete a una tienda Metro by T‑Mobile o visita hola.metrobyt‑mobile.com para obtener más información.

¡Y también hay beneficios para las empresas!

Como regalo especial para estas Fiestas, próximamente las empresas podrán obtener hasta $4,750 en créditos en la factura para cubrir los cargos por cancelación anticipada o los pagos restantes de dispositivos de su compañía de servicio móvil al cambiar 10 líneas al Un‑carrier y adquirir teléfonos nuevos con el EIP en un plan elegible. Eso representa hasta $650 por línea para las primeras cinco líneas, y $300 por cada línea adicional. ¡Porque te has ganado un bono de fin de año! Ingresa aquí para obtener más información sobre las ofertas de T‑Mobile Para Empresas.

Todas las ventajas y toda la red 5G, sin costo adicional

Y con ese teléfono nuevo te llevas los beneficios del Un‑carrier. Los clientes de Magenta obtienen el mejor plan ilimitado de la industria con impuestos y cargos ya incluidos, Netflix por cuenta nuestra para familias, el servicio al cliente más premiado de la telefonía móvil con un Equipo de Expertos dedicado, regalos y descuentos semanales a través de T‑Mobile Tuesdays, y Scam Shield, un incomparable conjunto de herramientas gratuitas que brindan protección contra llamadas fraudulentas y robollamadas no deseadas. Y desde luego, llamadas, textos y datos 5G ilimitados incluidos sin cargo adicional.

T‑Mobile tiene la primera y más grande red 5G nacional, que ya cubre a 270 millones de personas a lo largo de 1.4 millones de millas cuadradas con 5G de rango extendido. Además, este mes El Un‑carrier está actualizando miles de sitios 5G de ultracapacidad para llevar una experiencia 5G ultraveloz a incluso más personas. Esta tecnología 5G de supervelocidad puede llevar las velocidades de descarga a unos 300 Mbps y velocidades máximas de hasta 1 Gbps. Y todo ello, sumado a la red LTE avanzada del Un‑carrier, que cubre al 99 por ciento de los estadounidenses.

Para conocer todas las ofertas T‑Mobile de estas Fiestas, visita es.t‑mobile.com/offers/deals‑hub.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Si cancelas tu línea antes de recibir todos los créditos promocionales en la factura, podrías tener que pagar hasta el monto total del dispositivo (p. ej., OnePlus 8T+5G: $749.99); si vas a cancelar tu cuenta, contáctanos antes para pagar el saldo en cuotas mensuales con descuento. Si hay congestión, los clientes con uso intensivo de datos (más de 50 GB al mes para la mayoría de los planes de T‑Mobile, y más de 35 GB al mes con Metro) y aquellos que elijan planes con menor priorización podrían notar velocidades más bajas que otros clientes; los clientes de Metro podrían notar velocidades reducidas en comparación con clientes de T‑Mobile; consulta los detalles del plan. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. La cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos en la factura; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. Ofertas por cuenta nuestra: máximo 4 por cuenta. $500 menos: máximo 4 por cuenta. TVision HUB: los servicios TVision u otros servicios de streaming requieren suscripción. Metro 4 a $25: se requiere como mínimo 1 transferencia elegible. Si cancelas alguna de las líneas, perderás la tarifa promocional. Teléfonos gratis de Metro: se requiere transferencia elegible; límite de 1 por línea/transferencia. La selección y el inventario de productos estará disponible hasta agotar existencias. Oferta de $650/300 de T‑Mobile Para Empresas: mediante créditos en la factura una vez completada la transferencia elegible a un servicio elegible y registradas las líneas; el proceso podría demorar 15 días. La cobertura 5G no está disponible en algunas áreas; se requiere un dispositivo compatible.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible en disrupción del mercado para crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.t‑mobile.com.

