Director Ejecutivo Charlie Scharf refuerza el compromiso con la diversidad y la inclusión

Algunos de ustedes pueden haber visto noticias en los medios de comunicación en las que se hizo referencia a un comentario sobre talentos de grupos diversos de mi memorándum de junio: “Nuestro compromiso con el cambio”. Les pido disculpas por hacer un comentario insensible que refleja mis propios prejuicios inconscientes. Hay muchas personas talentosas de grupos diversos que trabajan en Wells Fargo y en toda la industria de servicios financieros, y nunca quise dar a entender lo contrario. He trabajado en la industria de servicios financieros durante muchos años, y para mí es evidente que, en toda la industria, no hemos hecho lo suficiente para avanzar en cuanto a la diversidad, especialmente a niveles sénior de liderazgo. Y no hay duda de que Wells Fargo tiene que hacer avances significativos para aumentar la representación de grupos diversos. Como indiqué en junio, me he comprometido a que esta vez debe ser diferente.

Solo en los últimos meses, hemos anunciado y dimos la bienvenida a nuevos líderes a nivel sénior de grupos diversos que tienen currículums verdaderamente admirables. Contratamos a dos miembros del Comité Operativo: Lester Owens, Director de Operaciones, y Ather Williams III, quien se vinculará a la compañía en octubre como Director de Strategy, Digital and Innovation (Estrategia, Digital e Innovación). También estamos por contratar a un líder para el nuevo Diverse Segments, Representation & Inclusion Group (Grupo de Segmentos Diversos, Representación e Inclusión), quien rendirá cuentas a mí y será responsable de aumentar los esfuerzos de diversidad de la compañía tanto en el mercado como en el lugar de trabajo. Nos complace que Kristy Fercho recientemente se haya vinculado a nuestra compañía para dirigir Home Lending (Préstamos para Vivienda). También hemos ascendido talentos internamente, como, por ejemplo, a Gigi Dixon al cargo de Directora de Relaciones Externas.

En los últimos meses, he disfrutado enormemente y me he beneficiado de muchas conversaciones con la Black/African American Connection (Conexión de Personas Negras/Afroamericanas) y otros grupos de afinidad que forman parte de las Redes de Miembros del Equipo. Me he comprometido a seguir escuchando y aprendiendo, y agradezco toda su ayuda para impulsar un cambio significativo en nuestra compañía.

Si bien tenemos mucho trabajo por hacer, me alientan nuestros avances iniciales. Además de contratar a nuevos líderes a nivel sénior, recientemente lanzamos un programa de “returnship” (pasantías de retorno) que se centra en talentos de grupos diversos que han estado fuera de la fuerza laboral durante un período prolongado y apoya su regreso a la industria. También requerimos listas de candidatos de grupos diversos para cargos clave con una compensación de más de $100,000 y estamos aumentando la actividad comercial con proveedores de segmentos diversos. Entre otras iniciativas que están en marcha se encuentran:

Esfuerzos para llegar a talentos de grupos diversos : Para ayudar a expandir nuestro alcance y procurar oportunidades de contratar talentos de grupos diversos, nuestro equipo de University Programs (Programas Universitarios) ha estado trabajando en estrecha colaboración con nuestros líderes del Comité Operativo con el fin de ayudar a desarrollar relaciones con las universidades históricamente para personas negras (HBCU, por sus siglas en inglés) y con las instituciones educativas al servicio de los hispanos (HSI, por sus siglas en inglés).

: Para ayudar a expandir nuestro alcance y procurar oportunidades de contratar talentos de grupos diversos, nuestro equipo de University Programs (Programas Universitarios) ha estado trabajando en estrecha colaboración con nuestros líderes del Comité Operativo con el fin de ayudar a desarrollar relaciones con las universidades históricamente para personas negras (HBCU, por sus siglas en inglés) y con las instituciones educativas al servicio de los hispanos (HSI, por sus siglas en inglés). Curso de capacitación sobre antirracismo : Un nuevo curso de capacitación en vivo sobre antirracismo está en proceso de desarrollo. Compartiremos más información a medida que los detalles estén disponibles.

: Un nuevo curso de capacitación en vivo sobre antirracismo está en proceso de desarrollo. Compartiremos más información a medida que los detalles estén disponibles. Rendición de cuentas de líderes a nivel sénior : Los líderes del Comité Operativo han estado colaborando con sus consultores de Diversidad e Inclusión y socios comerciales de Recursos Humanos con el fin de integrar la Diversidad e Inclusión en sus planes y revisiones empresariales. Además, cada miembro del Comité Operativo se desempeña como patrocinador ejecutivo de al menos una de nuestras Redes de Miembros del Equipo.

: Los líderes del Comité Operativo han estado colaborando con sus consultores de Diversidad e Inclusión y socios comerciales de Recursos Humanos con el fin de integrar la Diversidad e Inclusión en sus planes y revisiones empresariales. Además, cada miembro del Comité Operativo se desempeña como patrocinador ejecutivo de al menos una de nuestras Redes de Miembros del Equipo. Remuneración de ejecutivos: Como parte del proceso de evaluación al cierre del año, los miembros del Comité Operativo se evaluarán en función de su progreso en el mejoramiento de la representación y la inclusión de los segmentos diversos en su área de responsabilidad. Estas evaluaciones tendrán un efecto directo en las decisiones de remuneración al cierre del año.

Es un momento importante para nuestra empresa, y no lo dejaremos pasar sin cambios significativos. No lo puedo lograr solo, y les pido ayuda. Sé que nos juzgarán según nuestros resultados. Gracias por todo lo que hacen por nuestra compañía.

