¡DIVERSIÓN DE VERANO EN VIVO Y BILINGÜE DE LA SERIE en CASA DE HITN LEARNING!

BROOKLYN, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–¡HITN Learning anunció hoy su programa ‘Diversión de verano en vivo de la serie en Casa!’ La oferta incluye una variedad de divertidas actividades bilingües para niños los jueves y viernes de julio y agosto, entre las que se encuentran conciertos, sesiones de lectura en voz alta y talleres para niños. Durante este mes, HITN Learning presentará a la nominada al Grammy Latino, Sonia de los Santos, que ha recorrido el mundo tocando en inglés y español para el disfrute de las familias.





“¡Estoy seguro de que, para los millones de hogares donde la cultura bilingüe es una prioridad, el programa de este verano de diversión con la serie en Casa ofrecerá a los niños un excelente entretenimiento durante estos momentos difíciles donde las actividades de verano al aire libre son limitadas en medio de la pandemia!”, comentó David Rust, gerente general de HITN Learning. “Su enfoque en el bilingüismo a través de actividades educativas e interactivas es especialmente atractivo para las familias hispanas interesadas en ver a sus hijos crecer siendo perfectamente bilingües y manteniendo los valores culturales tradicionales de manera que los enriquezcan para la adultez”.

Sonia de los Santos dijo: “¡He admirado el compromiso de HITN Learning de proporcionar contenido educativo a la comunidad latina hispana durante años, y estoy encantada de tocar estos conciertos desde mi hogar para el disfrute de las familias!” ¡Después de cada concierto con Sonia de los Santos, nominada a los Grammy latinos, HITN Learning ofrecerá a las familias participantes la oportunidad de ganar un kit de matemáticas de Diversión en familia con Cleo & Cuquín para niños en edad preescolar! Disfruta de los conciertos los próximos dos viernes, 17 y 31 de julio, ambos a las 11:00 a.m. hora del este.

HITN Learning, la división educativa de HITN, también se complace en ofrecer eventos gratuitos de 30 minutos de lectura en voz alta con autores de libros infantiles. La primera es una lectura de Behind My Mask (en español: Detrás de mi cubrebocas) con los autores Martha Samaniego Calderón y Daniel Heiman. Esta lectura oportuna ayudará a los niños a explorar sus sentimientos y emociones sobre el uso de una mascarilla durante la pandemia. Después de la lectura, los autores hablarán sobre qué los inspiró para escribir este libro y sobre sus experiencias criando una familia bilingüe.

Martha Samaniego Calderón y Daniel Heiman dijeron: “Creamos este libro bilingüe sobre identidad y emociones, porque están íntimamente conectados con nuestros procesos de aprendizaje. Lo conceptualizamos específicamente para que sirviera a los estudiantes y las familias biculturales. La naturaleza inacabada del libro es una invitación para que tú, las familias y las comunidades añadan su propia voz y sus propios testimonios, lo que consideramos esencial durante estos tiempos complejos, pero igualmente esperanzadores”.

El segundo evento, que será el jueves, 23 de julio a las 3:00 p.m. hora del este, será con la galardonada autora de libros infantiles Raquel Ortiz. HITN Learning está invitando a los niños a unirse a ella mientras realiza una lectura divertida e interactiva de su libro, “Sofi y el mural musical mágico”. Después de leer en voz alta, únete a la autora en un conversatorio bilingüe sobre cómo mantener a tus hijos interesados ​​mientras leen juntos.

Raquel Ortiz dijo: “Promover la alfabetización familiar es fundamental para educar y apoderar a nuestras comunidades. A través de la música y los libros que representan a nuestra gente, celebramos nuestra cultura, compartimos nuestra historia, y cultivamos futuras generaciones de narradores. Y hacemos que la lectura sea divertida, dinámica y accesible”.

Los eventos para ‘Leer en voz alta con los autores de libros infantiles’ también incluirán a Anika Denise, quien ha escrito muchos libros infantiles que celebran su herencia bicultural puertorriqueño-italiana. En este evento, leerá su galardonado libro ilustrado, “Planting Stories: The Life of Librarian and Storyteller Pura Belpré” (Plantando historias: la vida de la bibliotecaria y cuentacuentos Pura Belpré) el jueves, 30 de julio a las 3:00 p.m. hora del este. Pura Belpré es una inmigrante que se convirtió en la primera bibliotecaria especialista en literatura infantil de Puerto Rico.

El programa ¡Diversión de verano de la serie en Casa! de HITN Learning también ofrecerá un taller introductorio gratuito de codificación en grupos pequeños para niños de 9 a 12 años en agosto. Los niños aprenderán a codificar animaciones sencillas, herramientas y juegos usando la codificación en bloque. Todas las personas interesadas en el taller deben registrarse primero en línea.

Para obtener más información sobre la serie ¡Diversión de verano en Casa! de HITN Learning visita: https://hitnlearning.org/summer-fun-en-casa/.

