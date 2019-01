El 93 por ciento de los donantes optan por suscribirse a la campaña viral Border Wall GoFundMe

Las respuestas totales al plan privado Build the Wall de

Brian Kolfage han alcanzado el 40 % de todos los donantes anteriores

después de solo 48 horas

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–En respuesta a los engañosos titulares de los medios de comunicación que

sugieren que la campaña viral Border Wall GoFundMe lanzada por Brian

Kolfage. el veterano con triple amputación, había terminado y que todo

el dinero había sido reembolsado, We Build the Wall Inc. ha publicado

los datos proporcionados por GoFundMe a partir de las 10:30 a. m. del 14

de enero de 2019. We Build the Wall Inc. proporcionará actualizaciones

diarias continuas o los números de suscripciones/desuscripciones

voluntarias que se recibieron de GoFundMe y los pondrá a disposición en

webuildthewall.us y en las redes sociales.





“Los rumores de nuestra desaparición se han exagerado enormemente”,

señaló Brian Kolfage en un comunicado. “Nuestro equipo está encantado

con la respuesta positiva de nuestros donantes, a pesar de los intentos

de los medios por confundir la situación. Antes de anunciar el nuevo

plan, he trabajado estrechamente con GoFundMe para asegurarme de que

somos los donantes originales del nuevo plan que honra el espíritu de

divulgación, la transparencia total y la ética comercial general de We

Build the Wall Inc.”.

De las 131 230 respuestas, 121 900 o el 93.6 % decidió respaldar el

nuevo plan. Solo 8330 o el 6,3 % han elegido recibir un reembolso

inmediato. Estas respuestas totales representan el 40 % de los 324 144

contribuyentes originales que deben proporcionar el consentimiento de

suscripción dentro de los 90 días a partir del 11 de enero de 2019.

El Sr. Kolfage y We Build the Wall Inc. mantienen una buena reputación

con GoFundMe y continúan usando la plataforma www.gofundme.com/thetrumpwall

para obtener más dinero con el objetivo de recaudar más de mil millones

de USD. Todas las nuevas contribuciones recibidas en

www.gofundme.com/thetrumpwall después de la actualización del 11 de

enero de 2019 a las 2 p. m. (hora del este) NO están sujetas a los

requisitos de suscripción.

“Más de uno de cada tres de nuestros donantes ya han respaldado el nuevo

plan en las primeras 48 horas”, señaló Kris Kobach, miembro de la Junta

Asesora de We Build the Wall y ex Secretario de Estado de Kansas.

“Tenemos mucho trabajo por hacer, pero confiamos que, a medida que

implementemos nuestro plan, el impulso solo continuará acelerándose”.

We Build the Wall Inc. también ha recibido aproximadamente más de 3500

cheques que actualmente están siendo procesados por un proveedor de

servicios de custodia y endeudamiento asegurado y con garantía. Los

donantes reciben una notificación por correo o una nueva actualización

del estado y su opción de recibir un reembolso o suscribirse a We Build

the Wall.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión

oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación

y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única

versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jennifer Lawrence

media@webuildthewall.us

Celular:

845-800-1552