El Abogado de Inmigración J.D. Walker, del Bufete Law Office of J.D. Walker, LLC, Se Ha Establecido como uno de los Principales Abogados de Inmigración en los Estados Unidos

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–J.D. Walker cuenta con experiencia en la representación de clientes a nivel mundial en asuntos de ajuste de estátus, inmigración basada en la familia, asilo y procedimientos de expulsión/deportación. J.D. Walker se dedica a practicar todos los aspectos de la ley de inmigración con un enfoque sobre la familia, los negocios, la deportación y las apelaciones.

J.D. Walker ha reunido a un grupo diverso de hombres y mujeres altamente experimentados y respetados, dedicados a proveer una representación de calidad para ayudar a las personas y familias con cualquier asunto inmigratorio. J.D. Walker tiene como objetivo brindar servicios legales de la más alta calidad y eficaces a través de servicios personalizados. Todos los miembros de nuestro personal proporcionan servicios amigables orientados al cliente con recursos de calidad.

En 2019, J.D. Walker se convirtió en el fundador y presidente del comité de inmigración de la Colegio de Abogados de Birmingham en la ciudad de Birmingham, Alabama. El comité proporciona información sustantiva sobre las tendencias de la práctica, fomenta la práctica de la ley de inmigración entre los miembros y sirve de enlace con el resto del colegio de abogados y el público sobre cuestiones relacionadas con la ley de inmigración.

Elegido como uno de los mejores abogados de Estados Unidos en 2018, el Sr. Walker de encuentra reconocido dentro del 5 % los mejores abogados de inmigración de los Estados Unidos.

J.D.Walker ha sido seleccionado para ser miembro de los Mejores Abogados de Estados Unidos (Best Attorneys of America), Abogados de Distinción (Lawyers of Distinction), los 10 Mejores Abogados de Alabama (Top 10 Attorneys of Alabama), los Defensores Nacionales (The National Advocates) y los Mejores 40 Menores de 40 de los Abogados Nacionales Negros (National Black lawyers – Top 40 under 40).

“Me siento extremadamente honrado de recibir este tipo de reconocimiento”, comentó Walker. “Creo firmemente en el hecho de que la vida consiste en la preparación, la preparación y la preparación”.

Exención de responsabilidad: No se garantiza que la calidad de los servicios legales a ser ejecutados sea mayor que la calidad de los servicios legales que brindan otros abogados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Law Office of J.D. Walker, LLC

Immigration & Deportation Defense



2930 Commerce Business Drive



Stafford, TX. 77477



J.D. Walker



Tel.: (713) 804-4980



www.jd-walker.com