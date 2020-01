El presidente del Children’s Hospital Los Angeles, Paul S. Viviano, es elegido para el 2020 Cardinal’s Award por la Arquidiócesis de Los Ángeles

Viviano estará entre los seis honrados en un evento en febrero que marca el 30.° aniversario de la Arquidiócesis y reconoce a los líderes laicos angelinos por sus contribuciones a la comunidad

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–El presidente y director ejecutivo de Children’s Hospital Los Angeles, Paul S. Viviano, será honrado con el 2020 Cardinal’s Award (Premio del cardenal 2020) por la Arquidiócesis de Los Ángeles. Reconocido por su distinguido liderazgo en el sector de la salud, por su defensa en favor de los problemas de salud de los niños y por encarnar los valores católicos en sus destacadas contribuciones a la comunidad, Viviano es uno de los seis líderes laicos que la Arquidiócesis homenajeará en el Beverly Hilton Hotel el 29 de febrero de 2020.





“Este reconocimiento se considera uno de los más altos honores para un católico que vive en Los Ángeles, dado a aquellos que realmente marcan la diferencia en la vida de los más vulnerables en Los Ángeles”, comenta el reverendo Dagmar Grefe, PhD, ACPE, gerente de Atención Espiritual y Educación Pastoral Clínica en Children’s Hospital Los Angeles. “El espíritu de servicio y la compasión de Paul realmente se pueden observar en la forma en que dirige al Children’s Hospital en su misión de mejorar las vidas de los niños en el sur de California y más allá”.

Desde 1990, la Arquidiócesis ha honrado a los líderes laicos por su excelente trabajo en toda la comunidad de Los Ángeles. Viviano, católico de toda la vida y miembro de la parroquia de San Buenaventura en Huntington Beach, se unió al Children’s Hospital Los Angeles a fines de 2015 como presidente y director ejecutivo, así como miembro de la Junta de Directores. Viviano ha disfrutado de tres décadas de éxito liderando centros médicos académicos, organizaciones de atención médica con fines de lucro y hospitales comunitarios sin fines de lucro en todo el sur de California. También se desempeña como presidente de la Junta de Directores de la California Children’s Hospital Association y como director ejecutivo del Comité Asesor de la Children’s Hospital Association a nivel nacional.

“Paul se une a un grupo impresionante de galardonados con el Cardinal’s Award en el pasado y en el presente que son modelos notables de su fe y sus contribuciones a la comunidad”, señala Alex Chaves Sr., miembro de la Junta de Directores de la Children’s Hospital Los Angeles Foundation y vicepresidente de la Catholic Association of Latino Leaders (Asociación Católica de Líderes Latinos). “Pero se destaca no solo por la forma reflexiva, inclusiva y efectiva en la que ha guiado nuestro hospital y su población de pacientes multiculturales, más de dos tercios de los cuales son latinos, sino también por su visión para garantizar que todos los niños en Los Ángeles y la región tengan acceso a la atención de clase mundial que necesitan y merecen”.

Bajo su liderazgo, Children’s Hospital ha crecido para brindar atención y administrar más de 600 000 visitas de pacientes y 17 000 cirugías pediátricas anualmente. “Ayudar al prójimo ha sido una parte fundamental de mi vida”, manifiesta Viviano. “Es una bendición poder dirigir un hospital basado en la misión y ampliar nuestro propósito para satisfacer las necesidades de la comunidad. Somos un proveedor de redes de seguridad y estamos clasificados como el 5.° hospital de niños en la nación que brinda atención clínicamente superior y compasiva a todos los pacientes, independientemente de su situación financiera o circunstancias familiares. CHLA también es una de las 10 principales organizaciones de investigación pediátrica a nivel nacional con más de 350 científicos financiados y también es el hogar de algunas de las residencias médicas y becas más grandes de los EE. UU. Me produce un gran sentido de humildad el poder llamar la atención sobre nuestra gran institución con este honor”.

Viviano también se desempeña como presidente de la Junta Directiva de la Loyola Marymount University (LMU), un puesto que dice que tuvo el honor de ocupar después de una década de servicio en la institución jesuita, que educa a más de 9000 estudiantes de pregrado, posgrado y derecho. Tim Snyder, presidente de LMU, dice que la excelente orientación de Viviano como presidente de la Junta Directiva de LMU incentiva a la universidad y representa la misión de LMU. “Su liderazgo garantiza que alcancemos nuestros objetivos y nos mantengamos fieles a nuestros valores y tradición de fe. Paul es un pilar de nuestra comunidad, y este honor habla de su impactante trabajo durante toda su vida y su dedicación para crear un mejor futuro humano”, señala Snyder.

Viviano se graduó de la Universidad de California, Santa Bárbara. Obtuvo una maestría en administración pública-salud pública en la Universidad de California, Los Ángeles. En 2016, fue reconocido como el Líder del Honrado de Hoy (Today Honoree) por la Asociación de exalumnos de Administración y Política Sanitaria (Health Policy and Management Alumni Association) de la Facultad de Salud Pública (Fielding School of Public Health) de la UCLA. Además, en 2016 Viviano fue honrado con el Leadership in Healthcare Award (Premio al Liderazgo en Atención Médica) por National Medical Fellowships por su trabajo en la diversidad de la atención médica. En 2017 fue galardonado con el Healthcare Champion of the Year (Campeón de la Atención Médica del Año) por Los Angeles County Medical Association. En 2019, fue galardonado como Healthcare Executive of the Year for a Medical Center/Hospital (Ejecutivo de Atención Médica del Año de un Centro Médico/Hospital) por Los Angeles Business Journal.

El evento de este año reconoce el 30.º aniversario de la Arquidiócesis y homenajea a los líderes laicos angelinos por sus contribuciones a la comunidad. Las ganancias de la cena de entrega de premios 2020 se utilizarán para brindar apoyo a tres centros preescolares en las regiones pastorales de San Pedro, San Gabriel y Nuestra Señora de Ángeles.

