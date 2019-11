El Presidente y Director Ejecutivo de Cordoba Corporation, George L. Pla, Nombrado por el Gobernador Newsom para la Comisión del Coliseo Memorial de Los Ángeles.

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Cordoba Corporation se complace en anunciar que el gobernador Gavin Newsom ha designado al presidente y director ejecutivo de Cordoba Corporation, George L. Pla, para la Comisión del Coliseo Memorial de Los Ángeles.

La Comisión del Coliseo Memorial de Los Ángeles es una entidad gubernamental creada por un Acuerdo de Poderes Conjuntos entre la Ciudad de Los Ángeles, el Condado de Los Ángeles y el Estado de California. La Junta de la Comisión consiste de seis miembros con derecho a votación, dos nombrados por cada una de las tres entidades miembros. El propósito de la Comisión es proveer para la operación y el mantenimiento permanentes del Coliseo Memorial de Los Ángeles y del sitio del antiguo Memorial Sports Arena de Los Ángeles.

“Me siento honrado de recibir este nombramiento para la Comisión del Coliseo Memorial de Los Ángeles de parte del Gobernador Newsom”, declaró George L. Pla. “Es un honor para mí servir como administrador de este emblemático monumento dedicado a los veteranos de guerra de nuestra nación, a medida que se acerca su segundo siglo en funcionamiento. Espero con ansias poder trabajar con la comunidad local, las partes interesadas y mis colegas comisionados para continuar el legado de esta gran instalación y celebrar su futuro mientras apuntamos hacia los Juegos Olímpicos de 2028”.

El comunicado de prensa del gobernador Newsom anunciando el nombramiento se emitió el 21 de noviembre de 2019 y se puede encontrarse en el siguiente enlace: https://www.gov.ca.gov/2019/11/21/governor-newsom-announces-appointments-11-21-19/.

Acerca de George L. Pla: George L. Pla es un exitoso emprendedor y filántropo cuyo trabajo abarca actividades empresariales y cívicas que mantienen el tema común de mejorar las comunidades a lo largo de California. Es fundador, presidente y director ejecutivo de Cordoba Corporation y autor de “Power Shift – How Latinos in California Transformed Politics in America” (Cambio de poder: cómo los latinos de California transformaron la política en Estados Unidos). Puede encontrar información adicional sobre los negocios y los esfuerzos filantrópicos de George en: https://www.cordobacorp.com/people/george-pla/.

Acerca de Cordoba Corporation: Fundada en Los Ángeles en 1983, Cordoba Corporation es una empresa estatal que brinda servicios completos de ingeniería, gestión de construcciones y administración de programas, especializándose en proyectos de infraestructura en los sectores de transporte, educación, agua y energía. Cordoba Corporation tiene oficinas en Sacramento, San Francisco, San Ramón, Chatsworth, Los Ángeles, Ontario, Santa Ana y San Diego y fue reconocida por Engineering News Record como una de las 50 principales empresas de gestión de programas y una de las 100 principales empresas de gestión de construcción por honorarios en la nación, como también como una de las 100 principales empresas de diseño en California.

