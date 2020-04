El salario mínimo por hora de Bank of America alcanza los $20

El adelanto de un año reafirma el compromiso de ser un excelente lugar de trabajo

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Hace un año, Bank of America anunció que durante un periodo de dos años aumentaría su salario mínimo a $20 por hora en los Estados Unidos.

El primer aumento a $17 se realizó en mayo del 2019. Seis meses después, la compañía anunció que adelantaría un año el incremento a $20; y en marzo de este año, Bank of America realizó este cambio.

“Invertir en nuestros compañeros de equipo, al pagarles de manera justa y brindarles beneficios y programas competitivos, es clave para nuestro compromiso de ser un excelente lugar de trabajo”, dijo Sheri Bronstein, directora de Recursos Humanos de Bank of America. “A todo lo largo y ancho de la compañía, creemos que es fundamental ser un excelente lugar de trabajo para poder crecer de manera sostenible, a medida que seguimos impulsando un crecimiento responsable”.

El incremento de pago de Bank of America a $20 por hora se basa en el historial de la compañía de ser líder en la industria, al establecer un salario mínimo interno de pago por hora para sus empleados en los Estados Unidos. Desde el 2010, el salario mínimo por hora de la compañía ha aumentado en más del 77% (casi $9 por hora). Hace tres años, Bank of America lo aumentó a $15, en el 2019 a $ 17, y actualmente es de $20.

La filosofía de Bank of America de pago por desempeño reafirma los valores y la cultura centrales de la compañía, al inspirar a los empleados a hacer un gran trabajo, alentar y retener el talento y generar confianza en los equipos. Su esfuerzo ha sido reconocido por varias organizaciones externas, como LinkedIn, Catalyst y Fortune, y recientemente fue la única compañía de servicios financieros que se incluyó, por segundo año consecutivo, en la lista de mejores grandes compañías para trabajar “Best Big Companies to Work For” de Fortune.

Bank of America es una de las instituciones financieras líderes del mundo que ofrece a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una amplia variedad de servicios bancarios, de inversión, de administración de activos y otros productos y servicios de administración financiera y de riesgos. La compañía brinda un servicio incomparable en los Estados Unidos, atendiendo aproximadamente a 66 millones de clientes y pequeñas empresas, cerca de 4,300 centros financieros, incluyendo aproximadamente 2,800 centros de préstamos, 2,600 centros financieros con un asesor financiero de soluciones de inversión para el consumidor y 2,000 centros de negocios; aproximadamente unos 16,800 ATM, y una banca digital galardonada con más de 38 millones de usuarios activos, incluyendo cerca de 29 millones de usuarios móviles. Bank of America es líder mundial en gestión de patrimonio, servicios bancarios corporativos y de inversión, y negocia una amplia variedad de clases de activos, sirviendo a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo. Bank of America ofrece una asistencia líder en la industria a aproximadamente 3 millones de propietarios de pequeñas empresas, a través de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía presta servicios a clientes a través de operaciones en los Estados Unidos, sus territorios y en cerca de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la bolsa de valores del New York Stock Exchange.

