El Un-carrier, un grande de Little League®, donará $250,000 o más en el Derby de Jonrones de T-Mobile

En los Estados Unidos adoramos el béisbol, y $250,000 serán una gran ayuda para que cada vez más niños tengan acceso al deporte favorito del país; a su vez, eso promueve una mejor conexión con la comunidad, más esfuerzo y camaradería deportiva. Para quiénes es importante: Para los fans del béisbol de todas las edades.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Sentimos un gran amor por los equipos de las Pequeñas Ligas. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) es la compañía de servicio móvil oficial de la Major League Baseball, y festeja en GRANDE la Semana de las Estrellas de la MLB donando un mínimo de $250,000 a la Little League Baseball and Softball en el Derby de Jonrones de T-Mobile de este año. Además, con cada jonrón, los jugadores de la MLB pueden aumentar la contribución total, dado que El Un-carrier donará $1,000 adicionales por jonrón y $5,000 por cada jonrón con una pelota magenta, lo cual podría superar los $450,000 si los jugadores logran la misma cantidad de jonrones que hicieron el año pasado en este partido. La recaudación contribuirá a que los programas locales de las Pequeñas Ligas sean más accesibles para los niños y las familias de todo el país gracias a subsidios para comprar equipos y ayuda financiera para reducir el costo de participación.

Asimismo, El Un-carrier conecta toda la semana a los fans del béisbol con un duelo de grupos del Derby de Jonrones de T-Mobile, oportunidades para conocer a las estrellas de la MLB o diseñar sus propias gorras de béisbol gratis personalizadas, acceso a momentos más allá de la acción y mucho más.

“Nos encanta ofrecerles grandes cosas a los fanáticos del béisbol, y este año el Derby de Jonrones de T-Mobile continuará con esa tradición. Estamos comprometidos a respaldar a nuestros futuros bateadores de béisbol y sóftbol con una donación mínima de $250,000 para las Pequeñas Ligas, facilitando así un mayor acceso al deporte favorito nacional para los niños y las familias del país”, dijo John Legere, director ejecutivo de T-Mobile. “Desde luego, estamos aquí compartiendo con los aficionados toda la diversión del deporte, desde Cleveland y en las redes sociales, para que todos disfruten de la acción. ¡Que comience el partido!”.

Eventos de la Semana de las Estrellas para conectar a los aficionados de Cleveland y de todo el país

Ya sea en el campo de juego o en casa, T-Mobile les da a los apasionados del béisbol acceso especial a eventos de la Semana de las Estrellas en Cleveland, del 2 al 9 de julio.

No dejes de visitar la All-Star Zipline de T-Mobile, la primera tirolesa de las estrellas, presentada por T-Mobile en el Play Ball Park (Lakeside Av. E y West Mall Dr.) en Cleveland, del 5 al 9 de julio. Se trata de un nuevo festival de béisbol interactivo donde los aficionados tienen la oportunidad de jugar y disfrutar de la experiencia de este deporte. T-Mobile se asegurará de que estés siempre conectado suministrando estaciones de carga de batería, mientras tú juegas y te diviertes como un profesional. ¡Hasta podrás tomar una foto de tu mejor tiro para compartir en tus redes sociales! Salas Magenta para participantes del Derby de Jonrones T-Mobile. Dos Salas Magenta en el lugar del evento permitirán a los aficionados disfrutar de cerca la experiencia del Derby de Jonrones de T-Mobile. Sigue a @TMobile en Twitter e Instagram para ver cómo los integrantes de la Little League® entrevistan a las estrellas de MLB, para conocer detalles de nuestro juego nacional más allá de la acción y mucho más.

Los clientes del Un-carrier ya han ganado en grande este año, al recibir el servicio de MLB.TV gratis y ofertas exclusivas de entradas para ciertos partidos de la MLB de la temporada regular para los 30 Clubes a través de T-Mobile Tuesdays. Y dado que El Un-carrier nunca deja de darle a la gente lo que la gente desea, los fans pueden disfrutar un sinfín de premios de béisbol de T-Mobile Tuesdays para la Semana de las Estrellas, como la posibilidad de ganar bolsas T-Mobile para llevar al estadio, una suscripción gratis a la revista Sports Illustrated y mucho más. Echa un vistazo a la app T-Mobile Tuesdays, disponible para iOS y Android, para más detalles.

Para obtener más información sobre la Semana de las Estrellas T-Mobile, visita T-Mobile.com/Beisbol.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. T-Mobile cubre al 99% de la gente del país con LTE. Se requiere servicio elegible para T-Mobile Tuesdays. NO SE REQUIERE HACER UNA COMPRA para los sorteos. Nulo donde esté prohibido. Duelo de grupos: abierto a residentes de los 50 estados de EE.UU., Puerto Rico, D.C. y Canadá (no incluye Quebec) mayores de 18 años. Del 1.o de julio de 2019 a las 10:00 p.m. (hora del este) al 8 de julio de 2019 a las 7:59 p.m. (hora del este). Haz clic aquí para conocer los detalles para participar y leer el reglamento. Patrocinado por MLB Advanced Media, L.P. Sorteos Tuesdays: ​abierto a residentes de los 50 estados de EE.UU., Puerto Rico y D.C. mayores de 13 años. Del 9 de julio de 2019 a las 5:00 a.m. (hora del este) al 10 de julio de 2019 a las 4:59:59 a.m. (hora del este). Haz clic aquí para conocer los detalles para participar y leer el reglamento. Patrocinado por T-Mobile.​​

