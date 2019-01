El veterano héroe de guerra, tres veces amputado, responsable de la campaña Fund the Wall de GoFundMe anunció una nueva organización para construir el muro en la frontera sur de los EE. UU.

El equipo se compromete a construir partes del muro y reducir a la

mitad los costos del gobierno de EE. UU.

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Alentado por el abrumador apoyo de los compatriotas que han donado más

de 20 millones a la campaña viral de GoFundMe “We

the People Will Fund the Wall” (Nosotros, el pueblo, financiaremos

el muro), el veterano héroe de guerra, tres veces amputado Brian Kolfage

anunció el lanzamiento de una 501(c)4 llamada “We Build the Wall, Inc.”

que financiará la construcción privada de un muro a lo largo de la

frontera sur de los Estados Unidos.

“Estamos agradecidos por el firme compromiso del Presidente con la

seguridad fronteriza, el problema más importante que aflige a nuestro

país”, comentó Kolfage. “En lugar de subsidiar al gobierno federal, que

ha traicionado al pueblo estadounidense al obstruir los objetivos del

presidente Donald Trump ‘We

Build the Wall’ hace propia la distintiva promesa de campaña del

presidente. Personalmente no recibiré ni un centavo de compensación de

estas donaciones invertidas en el avance de esta misión”.

Kolfage lanzó

“Fund the Wall” (Financie el muro) el 17 de diciembre y, hasta el

momento, la campaña ha recaudado más de 20 millones de más de 330 000

compatriotas estadounidenses de todo el país.

“Mejor equipados que nuestro propio gobierno federal, hemos logrado un

progreso significativo en menos de un mes, habiendo comenzado una

extensa diligencia debida e iniciado estudios de viabilidad”, declaró

Kolfage. “Ya estamos tomando medidas para identificar las áreas donde se

producen más cruces en la frontera, contactando a los propietarios de

tierras afectados a lo largo de la frontera sur y determinando si

estarían de acuerdo en proporcionar derechos de servidumbre en forma

gratuita o a bajo costo en sus propiedades para la construcción del

muro”.

“We

Build the Wall” ha reunido una junta directiva dirigida por Kolfage

y contrató a un impresionante equipo de asesores para que brinden

orientación crítica sobre asuntos legales, de ingeniería, contratación,

medioambientales, de contabilidad, mantenimiento y bienes raíces del

proyecto, y para que formen parte de la junta asesora o los comités de

construcción, finanzas o auditoría:

Kris Kobach: el secretario Kobach se ha desempeñado como

Secretario de Estado de Kansas de 2011 a 2019. Como líder en la

iniciativa nacional para detener el fraude electoral, redactó e impulsó

la Ley de Elecciones Seguras y Justas (Secure and Fair Elections, SAFE)

de Kansas de 2011, que convirtió a Kansas en el primer estado de la

Unión en combinar los requisitos de identificación con fotografía en las

urnas, requisitos de identificación equivalentes para boletas

electorales enviadas por correo y prueba de ciudadanía al momento del

registro.

John Daniel Moran, Jr.: el Sr. Moran es un emprendedor y

empresario industrial estadounidense más conocido por su cargo de

presidente y director ejecutivo de Moran Industries, Inc., una empresa

líder de almacenamiento, logística y transporte con sede en Pensilvania

que se fundó en 1975.

Erik Prince: el Sr. Prince es un empresario estadounidense, ex

miembro de los Navy SEAL, más conocido como el fundador de la empresa de

seguridad Blackwater. Se desempeña como presidente de la Junta de

Frontier Resource Group, un fondo de capitales privados que invierte en

oportunidades de recursos naturales en mercados fronterizos.

Dr. Robert S. Spalding III, brigadier general de las Fuerzas Armadas

(Retirado): el general Spalding es un exitoso e innovador estratega

de políticas gubernamentales y de seguridad nacional. Fue el arquitecto

principal del marco para la competencia nacional en la ampliamente

elogiada Estrategia de Seguridad Nacional (National Security Strategy,

NSS) del gobierno de Trump, y director sénior de Estrategia para el

Presidente.

Steve Ronnebeck, “padre ángel”: el Sr. Ronnebeck perdió a su hijo

Grant, de 21 años, quien fue brutalmente asesinado por un inmigrante

ilegal en una disputa por un paquete de cigarrillos mientras trabajaba

en una tienda de artículos varios en 2015. Steve se ha dedicado a

proteger a otras familias de sufrir tragedias innecesarias a manos de

personas que no tienen por qué estar aquí en primer lugar a través de su

trabajo con la Fundación Ronnebeck. Se le ve con frecuencia haciendo

campaña con el presidente Trump.

Mary Ann Mendoza, “madre ángel”: la Sra. Mendoza perdió a su hijo

Brandon en 2014, luego de que un conductor ebrio que se encontraba

ilegalmente en los EE. UU. chocara contra su auto patrulla. Ella es una

de los muchos padres que se han reunido con el presidente Trump para

hablar sobre cómo fortalecer las restricciones para los inmigrantes que

se encuentran ilegalmente en el país.

Sara Carter: la Sra. Carter es una galardonada comentarista de

Fox News que se especializa en informar sobre la frontera y la crisis de

opioides.

Alguacil David Clarke: el alguacil Clarke es un ex oficial de la

ley estadounidense que se desempeñó como alguacil del condado de

Milwaukee, Wisconsin. Es un franco activista y comentarista sobre la

inmigración ilegal.

Congresista Tom Tancredo: el Sr. Tancredo es un ex congresista de

los Estados Unido a quien se ha llamado el crítico más acérrimo del

Congreso sobre la política de inmigración actual. Presto servicios en el

gobierno del presidente Reagan y se postuló para presidente de los

Estados Unidos en las elecciones de 2008.

“Cuando el gobierno fracasa en sus deberes más importantes: proteger a

sus ciudadanos y preservar la soberanía del país, nosotros, el pueblo,

tenemos el derecho de hacerlo nosotros mismos”, declaró Kris Kobach,

quien dirigió la Comisión Presidencial sobre Integridad Electoral con el

vicepresidente Mike Pence y ayudó a lanzar las reformas migratorias del

gobierno.

“Nuestro equipo cree firmemente que podemos completar nuestros segmentos

del muro por menos de la mitad de los costos estimados del gobierno por

milla, y en un marco de tiempo mucho más corto”, comentó Erik Prince,

experto en seguridad y logística para algunos de los proyectos más

desafiantes en todo el mundo.

“Con millones de ciudadanos unidos que respaldan nuestra misión,

esperamos desempeñar un rol activo para asegurar nuestra porosa frontera

sur y proteger a los estadounidenses de la tragedia que sufrió mi

familia debido a nuestro sistema de inmigración defectuoso”, expresó

Mary Ann Mendoza, cuyo hijo murió víctima de un inmigrante ilegal en

Arizona. “Hemos decidido encargarnos de impedir la entrada ilegal de

invasores extranjeros que reducen los salarios de nuestros trabajadores,

traen opioides que caen en manos de nuestros hijos y cometen delitos

violentos”.

Debido a la nueva condición de la organización por la cual está exenta

de impuestos, las personas que hayan realizado contribuciones a la

campaña “Fund the Wall” pueden optar para que estas donaciones se

transfieran al fondo “We Build the Wall”.

Para realizar una contribución a “We

Build the Wall”, visite: https://www.gofundme.com/TheTrumpWall.

Para obtener más información, visite http://www.webuildthewall.us.

ACERCA DE BRIAN KOLFAGE

Brian Kolfage nació en Detroit y creció en Waikiki, Hawái. La Fuerza

Aérea lo envió a Irak en 2003. Fue seleccionado para realizar tareas de

seguridad en misiones de alto perfil en apoyo directo de la operación

IRAQI FREEDOM, donde realizó operaciones de seguridad de convoy de

combate de alto riesgo, garantizando que todos los recursos

permanecieran a salvo, sin pérdidas. El 11 de septiembre de 2004,

durante su segunda expedición, su base aérea en Balad, Irak sufrió un

ataque con cohetes. Fue lanzado al aire y perdió ambas piernas y su

brazo derecho al instante. Permaneció consciente todo el tiempo. Los

médicos de Walter Reed National Medical Center comenzaron a preparar a

la familia del Sr. Kolfage para su muerte. Estuvo en coma durante tres

semanas, pero se recuperó milagrosamente. Con increíble determinación,

salió caminando de Walter Reed solo 11 meses después de sufrir las

heridas. De 2005 a 2007, trabajó como civil en la Fuerza Aérea de los

Estados Unidos supervisando la seguridad del personal mediante la

administración del programa de viajes al extranjero: informó y describió

las posibles amenazas de seguridad conocidas en el extranjero–cero

incidentes. Supervisó magistralmente un programa de entrenamiento de

seguridad/protección de la fuerza para más de 105 personas. En 2017, el

Sr. Kolfage cofundó Military Grade Coffee Company, que se convirtió en

uno de los 50 mejores productos comestibles en Amazon en 1 año. Trabajó

en el Comité Asesor de Veteranos de la congresista Gabby Gifford, desde

2009 hasta 2011. El Sr. Kolfage es el aviador más gravemente herido en

sobrevivir a cualquier guerra. Lo impulsa su amor por la vida, su país y

su familia. En 2014, obtuvo su título de grado en diseño arquitectónico

en University of Arizona.

