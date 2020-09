Empire BlueCross y sus Asociados Ayudan a la Región de la Capital con Varios Eventos y Donaciones de Días de Voluntariado Enfocados en Abordar la Inseguridad Alimentaria

Para apoyar a las comunidades locales que enfrentan inseguridad alimentaria, Empire BlueCross hizo donaciones para proporcionar más de 250.000 comidas y sus asociados se comprometieron a trabajar como voluntarios durante tres eventos en septiembre





LATHAM, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–Empire BlueCross, en asociación con el brazo filantrópico de su compañía, Empire BlueCross Foundation, tiene la misión de hacer que los alimentos nutritivos sean más accesibles y de precios asequibles, y de mejorar el acceso a los alimentos para las comunidades locales. A la luz de este compromiso y el Mes de Acción contra el Hambre en septiembre, Empire BlueCross está organizando varias actividades del Día del Voluntariado en la Región Capital enfocadas en abordar el hambre. Dos actividades se llevaron a cabo en el Regional Food Bank of Northeastern New York (Banco de Alimentos Regional del Noreste de Nueva York) en Latham, y una tercera tendrá lugar en Patroon Land Farm en Voorheesville, en asociación con el Regional Food Bank of Northeastern New York

Casi el 10 por ciento de las personas experimentan inseguridad alimentaria en el área de servicio del Food Bank of Northeastern New York, que incluye al 16,5 por ciento de los niños en el área de servicio,i y es probable que estas cifras aumenten dado el impacto de los desafíos que ha presentado el COVID-19. Además de las actividades del Día de los Voluntarios, Empire BlueCross está proporcionando más de 250.000 comidas a las personas necesitadas en toda la región. Estas comidas son posibles gracias a una donación de $11.800 al Regional Food Bank of Northeastern New York, que es el lugar donde se realizan sus actividades del Día de los Voluntarios, así como una donación adicional de $10.000 al South End Children’s Café para apoyar la igualdad alimentaria proporcionando, cenas saludables para niños y sus familias cinco días a la semana y una donación de $15.000 hecha a principios de este año a los Boys & Girls Clubs del Área Capital para apoyar los programas de comidas y el personal esencial durante el COVID-19.

“ Tenemos la misión de mejorar, material y mediblemente, la salud de todos los neoyorquinos, y garantizar que nuestros vecinos tengan acceso a alimentos nutritivos es la base de este compromiso”, dijo Jason O’Malley, vicepresidente regional de ventas y mercado líder de Albany, Empire BlueCross. “ Fue una lección de humildad asociarnos con el Regional Food Bank of Northeastern New York mientras trabajan para distribuir alimentos a nuestras comunidades que luchan contra la inseguridad alimentaria, y esperamos trabajar con Patroon Land Farm para ayudar a llevar productos frescos a las personas necesitadas”.

Desde 1982, el Regional Food Bank of Northern New York en Latham ha estado proporcionando más de 35 millones de libras de alimentos al año a personas que sufren inseguridad alimentaria en 23 condados. Los voluntarios de Empire BlueCross clasificaron y empacaron cajas de alimentos para su distribución.

“ Muchas personas de bajos ingresos luchan por tener comida en la mesa, y eso es especialmente cierto ahora que la pandemia ha dejado a muchas personas sin trabajo. Estamos viendo más solicitudes que nunca de asistencia alimentaria, muchas de estas personas están pasando hambre por primera vez”, dijo Mark Quandt, director ejecutivo del Regional Food Bank of Northeastern New York. “ Estamos trabajando arduamente para satisfacer la creciente necesidad durante este tiempo de incertidumbre. Gracias a que muchas empresas e individuos están donando alimentos, fondos y tiempo, podemos hacer más. Agradecemos a nuestros amigos de Empire BlueCross por su apoyo financiero y de voluntariado, que nos ayuda a alimentar a las personas que padecen hambre en el Distrito Capital y más allá”.

En asociación con el Regional Food Bank of Northeastern New York, Patroon Land Farm en Voorheesville cultiva 14 acres de vegetales frescos para proporcionar a personas necesitadas. Los voluntarios de Empire BlueCross cosecharán, lavarán, clasificarán y empaquetarán los productos agrícolas.

Acerca de Empire BlueCross Foundation

A través de la concesión de subvenciones benéficas, los nombres comerciales de Empire BlueCross Foundation de Anthem Blue Cross Foundation L.L.C., licenciataria independiente de la BlueCross BlueShield Association, que sirve a residentes y empresas en 11 condados del este y sureste del estado de Nueva York, promueve el compromiso de Empire de mejorar vidas y comunidades. A través de asociaciones y programas estratégicos, la Foundation aborda los impulsores sociales que ayudarán a crear una generación más saludable de estadounidenses en las comunidades a las que la compañía sirve. La Foundation enfoca su financiamiento en iniciativas críticas que conforman su Programa Healthy Generations (Generaciones Saludables), una iniciativa multigeneracional que se enfoca en: salud materna, prevención de la diabetes, prevención del cáncer, salud cardíaca y estilos de vida activos y saludables, esfuerzos y programas de salud conductual que benefician a las personas con discapacidades. La Foundation también coordina el programa Dollars for Dollars de la empresa durante todo el año, que iguala un equivalente del 100 por ciento de las donaciones de los asociados, así como sus programas de servicio comunitario Volunteer Time Off y Dollars for Doers. Para obtener más información sobre la Empire BlueCross Foundation, visite http://www.anthem.foundation y su blog en https://medium.com/anthemfoundation.

