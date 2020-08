¡Estamos de fiesta en el Un‑carrier! Seis nuevos dispositivos 5G de Samsung ya llegan a T‑Mobile

Novedades: próximamente llegarán a T‑Mobile seis nuevos dispositivos Samsung, incluidos dos nuevos smartphones 5G que pueden conectarse a la red 5G de 600 MHz, 2.5 GHz y ondas milimétricas de T‑Mobile, dos nuevos smartphones 5G plegables, Y TAMBIÉN la primera tablet 5G de EE. UU. Además, nuevos accesorios y ofertas, como 2 x 1 en un nuevo smartphone 5G, para hacer la propuesta aún más atractiva.

Por qué es importante: los clientes de T‑Mobile pueden obtener una señal 5G más frecuentemente que los demás; y ahora tendrán disponibles seis dispositivos más que están listos para conectarse a esa red.

Para quiénes es importante: para quienes estén buscando un excelente smartphone 5G nuevo en la red 5G más grande del país.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–¿5G? ¿Plegable? ¿Nuevos accesorios? ¿La red 5G nacional más grande? La respuesta a todas estas preguntas es “¡Afirmativo!”. En efecto, El Un‑carrier anunció hoy un montón de nuevos dispositivos y accesorios Samsung Galaxy que llegarán a T‑Mobile (NASDAQ: TMUS): Samsung Galaxy Note20 5G y Note20 Ultra 5G; Galaxy Z Flip 5G; Galaxy Z Fold2; Galaxy Tab S7 5G y Tab S7+ 5G; Galaxy Watch3; y Galaxy Buds Live (te dijimos que era un montón).

El Galaxy Note20 5G y el Galaxy Note20 Ultra 5G se podrán reservar a partir de este viernes 7 de agosto a las 5 a.m. PT, y en las tiendas desde el 21 de agosto. ¿Y lo mejor de todo? Estos dos smartphones pueden conectarse a TODA la red 5G de T‑Mobile (600 MHz, 2.5 GHz y ondas milimétricas), y pronto tendrán acceso a la red 5G autónoma que T‑Mobile acaba de anunciar, para tener aún mejor cobertura que nunca. La red 5G de T‑Mobile no solo es la más grande del país, sino que además es de dos a 10,000 veces más grande que las redes 5G de la competencia. Por si fuera poco, el Un‑carrier tiene dos increíbles ofertas en los últimos smartphones Galaxy para clientes de T‑Mobile y clientes que vienen de Sprint:

Obtén un Galaxy Note20 5G ¡y recibe otro GRATIS! O hasta $1000 de descuento en un segundo smartphone Galaxy elegible de igual o menor valor al agregar una línea. Galaxy Note20 5G, Note20 Ultra 5G o Galaxy Z Flip 5G hasta por la MITAD DE PRECIO (un máximo de $500) al intercambiar un dispositivo elegible.

¡Todas estas ofertas se otorgan con 24 créditos en la factura mensual en el plan de financiamiento de equipo (EIP) sin interés de T‑Mobile! Combina cualquiera de las ofertas indicadas arriba con una oferta de Samsung.com y recibe hasta $150 de crédito de Samsung al reservar un nuevo smartphone Galaxy Note20 5G o Note20 Ultra 5G.

“Cuando hablamos de 5G, T‑Mobile no tiene comparación. Y ahora que Sprint es parte de T‑Mobile, estamos llevando 5G a otro nivel. Entonces, ¿por qué llevarías estos increíbles smartphones 5G Samsung a cualquier otra red?”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T-Mobile. “Esta semana, unificamos las tiendas de T‑Mobile y Sprint bajo la marca emblemática T-Mobile en todo el país, creando así una de las redes de venta al público más grandes de EE. UU., lo cual hace más fácil y seguro para nuestros clientes pasar y recoger estos nuevos dispositivos Samsung”.

El Galaxy Note20 5G viene en los colores Mystic Gray, Mystic Green o Mystic Bronze, y cuenta con pantalla FHD+ de 6.7”, tres cámaras traseras y batería de 4300 mAh. Si buscas un teléfono con un poco más de potencia, el Galaxy Note20 Ultra 5G viene en los colores Mystic Bronze, Mystic Black o Mystic White, tiene pantalla WQHD de 6.9”, tres cámaras traseras con zoom óptico espacial 5X y batería de 4500 mAh. Además, su frecuencia de actualización de 120 Hz les ofrece a los clientes una experiencia nítida, ideal para los gamers y fanáticos de las películas. Ambos vienen equipados con el lápiz óptico S Pen que incorpora nuevas mejoras, como la tecnología AI Assist, que endereza la escritura a mano y mejora la capacidad de respuesta para brindar una experiencia similar a la de escribir sobre papel. Mira el video del unboxing aquí para ver los smartphones en acción. Estos dispositivos se pueden reservar a partir de este viernes 7 de agosto y llegarán a las tiendas de T-Mobile el 21 de agosto.

El Samsung Galaxy Z Flip 5G —¡plegable!— estará disponible en T‑Mobile y Sprint desde este viernes. Se conecta a la red 5G de 600 MHz de T-Mobile y viene preparado para el espectro 5G de 2.5 GHz para ofrecer aún MÁS profundidad 5G en todo el país a medida que el Un‑carrier vaya activando la red. Este smartphone posee un innovador diseño plegable con capacidad para realizar múltiples tareas y la potencia necesaria para acceder a la red 5G. El Galaxy Z Flip 5G proporciona flexibilidad (literalmente) con una pantalla de vidrio plegable AMOLED dinámica FHD+ de 6.7”. La cámara trasera doble ultra gran angular de 12 MP + 12 MP y la cámara frontal de 10 MP, combinadas con su diseño plegable, convierten al Galaxy Z Flip en el teléfono ideal para tomar selfies o fotos grupales “ con las manos libres”. El nuevo smartphone posee una batería de 3,300 mAh y viene en dos nuevos colores: Mystic Bronze y Mystic Gray.

Y eso no es todo: Samsung también presentó otro smartphone 5G plegable: el Samsung Galaxy Z Fold2, que puede aprovechar el espectro 5G de 600 MHz, 2.5 GHz y ondas milimétricas de T‑Mobile, además de la primera tablet 5G en EE. UU., las Samsung Galaxy Tab S7 5G y Tab S7+ 5G: todos ya vienen a T‑Mobile.

¿Necesitas nuevos audífonos o un reloj que combine con ese nuevo superteléfono? Samsung también anunció el nuevo Samsung Galaxy Watch3 y los más nuevos audífonos Samsung, los Galaxy Buds Live, que vienen equipados con cancelación activa del ruido; ambos llegarán a las tiendas de T‑Mobile y Sprint el 21 de agosto. El Galaxy Watch3 viene en dos tamaños: 41 mm y 45 mm; además, incorpora un bisel giratorio y ofrece nuevas funciones para la salud, como entrenamiento para correr y análisis del sueño. El Galaxy Watch3 se conecta a la red LTE de T‑Mobile, y es el primer reloj Samsung que puede acceder a la señal LTE de 600 MHz de T‑Mobile para obtener una mejor señal que antes en zonas rurales y en el interior de edificios.

El modelo Samsung Galaxy Note20 5G de 128 GB comienza con $0 de pago inicial y $41.67 al mes (precio regular: $999.99); el modelo Note20 Ultra 5G de 128 GB comienza con $0 de pago inicial y $54.17 al mes (precio regular: $1,299.99); y el modelo Note20 Ultra 5G de 512 GB comienza con $149.99 de pago inicial y $54.17 al mes (precio regular: $1,449.99); todos los pagos son por 24 meses para clientes con buena calificación crediticia, en el plan de financiamiento de equipo (EIP) sin interés de T‑Mobile.

Los clientes de T‑Mobile Para Empresas con 12 líneas o menos también podrán obtener los smartphones Galaxy Note20 5G con la misma gran oferta 2 x 1, y todos los clientes de T‑Mobile Para Empresas podrán aprovechar la oferta de intercambio en la tienda. Visítanos aquí para ver todas las ofertas de T‑Mobile Para Empresas y obtener más información.

Los clientes de T‑Mobile y los que vienen de Sprint pueden llevarse el Samsung Galaxy Z Flip 5G con 256 GB por $58.34 al mes ($49.99 de pago inicial; precio regular de $1,449.99) durante 24 meses en el plan de financiamiento de equipo (EIP) sin interés de T‑Mobile, con calificación crediticia.

Para obtener más información sobre los nuevos smartphones Samsung Galaxy 5G en T‑Mobile, visita: es.t-mobile.com/devices/new-samsung-phone-updates

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Si cancelas el servicio antes de recibir los 24 créditos en la factura, dejarás de recibir los créditos y deberás pagar el saldo del dispositivo al precio regular (p. ej., Galaxy Note 20 5G 128 GB: $999.99). El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Se requiere calificación crediticia, servicio e intercambio ($500 de descuento) o línea nueva (2 x 1 hasta $1000) elegibles. La cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. Podría no ser combinable con algunas ofertas o descuentos (por ejemplo, Value Essentials o Carrier Freedom). $500 menos: cuatro como máximo por cuenta. Oferta 2 x 1: seis como máximo por cuenta. Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, reactívalas primero. Acreditación de hasta $1,000 en el dispositivo de menor valor. 5G: si bien el acceso a la tecnología 5G no requerirá un plan o función determinados, estos podrían ser necesarios con algunos usos o servicios. Consulta detalles de cobertura, Términos y condiciones y la información sobre Internet abierta en es.T-Mobile.com.

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible con el fin de disrumpir el mercado para crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: es.t-mobile.com.

