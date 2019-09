ESTILO IMPECABLE PARA TODOS CON LA MODA DE OTOÑO DE MACY’S

Este otoño, eche un vistazo a Macy’s Presents The Edit en línea para inspirarse con las tendencias de moda y los consejos de la Fashion Office de Macy’s.

Compre en las tiendas las últimas novedades de thredUP, Mango Woman, The Watch Drop, Sam Edelman y más

Celebre la expresión personal con la nueva campaña de Macy’s “For Every You”

NUEVA YORK, NY–(BUSINESS WIRE)–El otoño es un nuevo comienzo y la oportunidad perfecta para reinventar nuestro mundo y adaptarlo a nuestro propio ser. La increíble variedad de prendas y accesorios de moda, productos para el hogar y belleza de Macy’s tiene piezas ideales para que los compradores se sientan seguros y confiados, al tiempo que las temperaturas más bajas ofrecen nuevas formas de combinar las tendencias de manera decididamente personal.





¿Busca despertar la inspiración de su estilo personal? Eche un vistazo a Macy’s Presents The Edit, un destino digital para conocer los últimos consejos de estilo, cuidadosamente supervisados por los expertos de la Fashion Office de Macy’s. Para un toque fresco de moda otoñal, eche un vistazo a las nuevas incorporaciones de Macy’s, tales como thredUP, Mango Woman, Watch Drop, Sam Edelman, la nueva colección Beatles y más.

«El comienzo del otoño realmente despierta un sentido renovado de creatividad en el vestir» dijo Durand Guion, vicepresidente de la Fashion Office de Macy’s. «Hemos seleccionado las tendencias principales de la temporada, incluyendo el poderoso animal print combinado con cuadros, destacando los diseños imprescindibles de la temporada, además de darle enfoque al color verde y todas sus ricas variantes. Nuestra versión de la belleza de esta temporada celebra un look atrevido y hermoso. Este otoño ofrecemos más opciones de estilo que nunca para ayudarla a expresar mejor su sentido de individualidad y estilo personal».

For Every You

La campaña de otoño de Macy’s denominada “For Every You”, presenta el poder de la moda como autoexpresión y sigue a las mujeres en su búsqueda incesante del look ideal al ritmo de la banda sonora de “Like a Girl” de Lizzo. Las mujeres eligen un atuendo para algo más que su apariencia externa, ya que un look también puede expresar en quién quieren convertirse al elegirlo. La amplia selección de artículos de moda de Macy’s les otorga la libertad de expresar todas sus aristas y hacer realidad todos sus sueños y aspiraciones. Producido por Macy’s en colaboración con BBDO New York, el anuncio de 30 segundos comenzará a emitirse en televisión y medios digitales el 8 de septiembre, con un fuerte respaldo en el ámbito digital y las redes sociales.

Redes sociales

En Instagram, Macy’s está lanzando Besties, la primera colaboración en el mercado con Instagram y Bustle Digital Group que celebra la clásica tradición de salir de compras con la mejor amiga. Nadie puede ofrecer consejos de moda como un mejor amigo, así que siga a tres amigos de la vida real mientras compran la colección de moda de otoño de Macy’s y exploran las tendencias destacadas de la temporada. ¿Quiere presumir de su estilo personal? Publique una selfie de su propio look de moda de otoño de Macy’s en Instagram, Twitter o Facebook con el hashtag #macyslove para tener la oportunidad de aparecer en el Instagram @macys o en macys.com.

Moda de otoño

Este otoño, los compradores pueden buscar un estilo notable y subirse a las tendencias clave con un toque personal. Para las mujeres, el verde es el tono central para el otoño. Las tonalidades fuertes de verde kelly y verde oliva hacen referencia al mundo natural y son muy fáciles de mezclar y combinar. Las diversas texturas añaden interés y dimensión, como unos atrevidos zapatos en cuero imitación serpiente y cocodrilo de I.N.C. International Concepts. Para un poco más de audacia, despliegue su lado salvaje con estampados animal print en todas sus variantes. Desde abrigos de piel sintética con estampado de leopardo natural hasta piel de serpiente en tonos neón de los vestidos Bar III, el estampado es el rey de la jungla esta temporada. O bien, elija motivos de cuadros con combinaciones de colores llamativos y estampados de todos los tamaños, como un vestido de tweed de Julia Jordan o un top y falda a cuadros de Vince Camuto con el toque justo de neón.

Los largos midi son la nueva onda en faldas y vestidos, como los de Tommy Hilfiger, especialmente cuando se combinan con enormes sweaters «oversize». Agregue un poco de dramatismo a un look casual con una manga voluminosa o marque presencia y estilo con un traje a cuadros de la cabeza a los pies de Lauren de Ralph Lauren. Los estampados animal print dejan huellas en todo, desde bolsos hasta prendas íntimas de Calvin Klein, mientras que los collares y aros se acercan a la tendencia con estampados de carey. Acentos del Lejano Oeste adornan zapatos, sombreros y alforjas con hebillas, flecos y detalles de látigos. Las zapatillas de suela gruesas como las de DKNY mantienen cualquier look joven y fresco y los zapatos recién llegados de Sam Edelman ofrecen algo para cada estilo.

En ropa de hombre, el gris es el color dominante este otoño. Desde elegantes trajes entallados en atrevidos cuadros de Tommy Hilfiger hasta informales conjuntos de Ellesse, el look monocromático de pies a cabeza sin duda alguna llamará la atención. Para el momento de sobresalir, pruebe con una chaqueta de motociclista plateada metálica de Michael Kors o un sobretodo con motivos abstractos de Alfani. La moderna tendencia utilitaria también ofrece nuevos giros en los favoritos de la moda masculina. Una chaqueta militar de Levi’s es una versión relajada de la nueva tendencia, mientras que un traje de camuflaje color vino de pies a cabeza de I.N.C. International Concepts es el último dictado de la moda.

Belleza de otoño

¡Deje salir a su ser intrépido este otoño y no tenga miedo de jugar con el color! Ojos atrevidos y brillantes son la tendencia de belleza más popular de esta temporada. Aplique el pigmento con el maquillaje Anastasia Beverly Hills x Jackie Aina Palette o los cosméticos de la marca Barbie Endless Possibilities Pressed Pigments Palette de PÜR. ¡Use el mismo tono en las pestañas inferiores para aumentar el factor sorpresa! En los días en los que quiere subir la apuesta, pero no tiene tiempo, pruebe la tendencia en labios de la temporada, el labio flameado. Es genial para usarlo solo y lucir un look elegante y audaz. Viva la Francia con el labial Dior Rouge Dior Lipstick en 080 Red Smile o la base de polvo líquido Chanel Rouge Allure en 954 Radical. Este toque moderno en los clásicos labios rojos resalta las tonalidades anaranjadas.

La transición hacia los meses más fríos también trae nuevas necesidades y regímenes de cuidado de la piel. Macy’s ha facilitado la tarea de encontrar lo que funciona mejor para todo tipo de piel ofreciendo innumerables soluciones en cosméticos. Ya sea sequedad, opacidad, antienvejecimiento, piel grasosa, ojeras o acné, encuentre los productos adecuados para atacar y remediar sus problemas y dar su mejor cara. Vaya a su tienda local o visite nuestro Beauty Hub en línea para obtener consejos profesionales y recomendaciones de productos que mantendrán su piel sana y radiante este otoño.

Hogar y agasajar amigos en otoño

Viva La Dolce Vita este otoño con piezas de diseñador con toda la simplicidad y artesanía del estilo de vida italiano. Diseños inspirados en azulejos toscanos y motivos de ramas de olivo aportan profundidad a platos, edredones y utensilios. Los tonos terracota, los azules intensos y los amarillos vibrantes dan vida y autenticidad a la decoración del hogar. La vajilla y los textiles de la Colección Martha Stewart le brindan toda la suntuosidad y el confort del Viejo Mundo. Con inspiración en la cultura del estilo familiar, resalte sus habilidades de anfitriona con una Lazy Susan de madera de olivo o piezas de mármol para vino y queso de Thirstystone. Sirva una tentadora tabla de quesos, con rebanadora incorporada para autoservicio o mantenga el vino de los huéspedes a la temperatura ideal durante toda la noche con un elegante enfriador de vino en mármol. Logre el mejor estilo de vida italiano con el espresso perfecto de las máquinas de café y espresso de Brim y Nespresso. Diseñados para la comodidad en la cocina, estos modernos electrodomésticos lo transportarán a la más elegante cafetería de Milán.

Novedades en las tiendas y en Macys.com

Hay muchas novedades en las tiendas este otoño, comenzando con el reciente lanzamiento de Mango Woman en tiendas selectas de Macy’s y en macys.com. El elegante surtido de la marca española incluye ropa y accesorios para damas, inspirados en la esencia del estilo mediterráneo con un toque contemporáneo.

Macy’s también se ha asociado con thredUP, el sitio de reventa de moda más grande del mundo, en un programa piloto para crear una experiencia de compra de artículos de segunda mano en tiendas selectas de Macy’s. Millones de consumidores usan thredUP para vender ropa que ya no se ponen y comprar ropa de segunda mano; ahora Macy’s agregará una selección de esos productos de segunda mano de alta calidad a 40 de sus tiendas, lo que permitirá a los clientes ahorrar más con grandes ofertas en marcas que nunca habían usado y nuevas adiciones constantemente.

Emocionantes lanzamientos también llegan al piso de moda masculina en tiendas selectas y en macys.com, como la colección cápsula de ropa Beatles de Macy’s. Estas camisetas y buzos celebran el 50 aniversario del legendario álbum Abbey Road.

Macy’s también honrará a otro icono de Hollywood con la exclusiva colección Barbour International Steve McQueen Collection. McQueen fue uno de los famosos fanáticos de la marca británica desde que vistió sus diseños en el ISDT (International Six Days Trial) de 1964 en Alemania del Este, y la colección rinde homenaje a su clásico estilo Americano.

El programa Macy’s Watch Drop regresa este otoño, con 25 relojes exclusivos de edición limitada para hombres, mujeres y unisex. Estos relojes especiales se lanzarán en línea en macys.com/watchdrop en tres tandas el 10 de septiembre, el 24 de septiembre y el 15 de octubre.

Descubre la escuela de estilo

La escuela reabre sus puertas en STORY at Macy’s, la “tienda para explorar” en constante cambio dentro de 36 tiendas de Macy’s en todo el país. Este semestre, la expresión del estilo personal es la materia más importante durante el tercer concepto experiencial de la School of Style STORY. A partir del 12 de septiembre y hasta el 24 de octubre, STORY en el campus de Macy’s es el lugar ideal para descubrir y dominar un estilo propio y único. El catálogo de cursos presenta opciones como agregar elementos básicos atemporales a su guardarropa en Trend Equations 101 hasta Studio Art 4U, donde un lienzo en blanco se puede transformar en una obra maestra. Las clases de otoño también llegan a la Style Library para aprender cómo mejorar su hogar y su vida en movimiento. Con una gran cantidad de asignaturas optativas centradas en sesiones de estilismo y talleres de personalización, la School of Style de 2019 la preparará para conquistar la escena de la moda de otoño y graduarse con honores.

Acerca de Macy’s

Macy’s es la tienda emblemática de los Estados Unidos. Macy’s, la marca minorista más importante de Macy’s, Inc. (NYSE:M), ofrece artículos de moda y de lujo a precios accesibles a clientes en más de 640 tiendas en 43 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y Guam, así como a clientes en más de 100 destinos internacionales mediante su tienda en línea en macys.com. Macy´s inspira el descubrimiento y la búsqueda de artículos de moda ofreciendo las más deseadas marcas para ella, él, la familia y el hogar, y a través de nuestras dinámicas plataformas móviles y redes sociales. Conocemos el poder de las celebraciones, hecho que hemos demostrado por décadas de experiencias memorables como los fuegos artificiales del Día de la Independencia, conocidos como Macy’s 4th of July Fireworks®, y el desfile del Día de Acción de Gracias, conocido como Macy’s Thanksgiving Day Parade®, así como también espectaculares desfiles de moda, eventos culinarios, exhibiciones florales y presentaciones de personajes famosos. Las tiendas insignia de Macy’s, como la de Herald Square en la ciudad de Nueva York, gozan de renombre internacional y son un destino obligado de todo visitante. Con el apoyo colectivo de clientes y empleados, Macy’s ayuda a fortalecer y marcar una diferencia en sus comunidades apoyando a organizaciones de beneficencia locales y nacionales, y donando más de $50 millones anuales y 146,000 horas de servicio voluntario. Durante más de 160 años, Macy’s ha hecho y continúa haciendo que la vida sea más brillante para nuestros clientes, colegas y comunidades.

Contacts

Bailey Thomas, Relaciones con los medios de Macy’s



646-429-7447; bailey.j.thomas@macys.com

Erica White, Relaciones con los medios de Macy’s



646-429-7470; erica.white@macys.com