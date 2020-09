HITN LEARNING CELEBRA LA LENGUA Y LA CULTURA DURANTE EL MES DE LA HERENCIA HISPANA

Una serie de eventos virtuales para celebrar el orgullo hispano a través de la música, la literatura, el idioma y charlas con expertos, que brindarán información para navegar la nueva normalidad

BROOKLYN, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–HITN Learning, la división educativa de HITN celebra el Mes de la Herencia Hispana 2020, con una serie de eventos virtuales en los que participarán escritores, músicos, instituciones educativas reconocidas y un panel de expertos para celebrar las culturas, la historia y las tradiciones hispanas durante todo el mes, con la intención de educar e inspirar a las familias hispanas que intentan adaptarse a la nueva normalidad.

“Este ha sido un año de cambios y retos significativos que hacen que el futuro sea incierto. Profundizar sobre las culturas, la historia y las tradiciones hispanas puede ayudar a nuestras comunidades a mirar hacia el futuro con esperanza, determinación, y entusiasmo”, dijo David Rust, Gerente General de HITN Learning.

Del 15 de septiembre al 15 de octubre, HITN Learning en colaboración con Commonsense Latino, Abriendo Puertas, https://ap-od.org/ (Opening Doors), el New York Department of Youth and Community Development (DYCD) y la New York State Head Start Association (NYSHSA) proveerán información y experiencias virtuales, que ayudarán a las familias hispanas a celebrar de una manera segura su Herencia Hispana, ofreciéndoles consejos y recursos que contribuyan a la convivencia familiar durante la pandemia.

A continuación, algunos mensajes importantes de parte de los socios de HITN durante el Mes de la Herencia Hispana:

María Álvarez, Vice Presidenta de Commonsense Latino comentó: “Creo que ahora más que nunca, en medio de la pandemia, nuestra comunidad latinX/hispana merece que se le reconozca. Me emociona ver a HITN Learning tomar la iniciativa de llevar a cabo esta maravillosa celebración durante todo el mes; estamos muy entusiasmados con ser parte de esta celebración”.

Adrián A. Pedroza, Director Nacional de Alianzas Estratégicas para Abriendo Puertas / Opening Doors añadió, “Abriendo Puertas / Opening Doors se enorgullece de colaborar con HITN Learning para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Durante estos tiempos es particularmente importante que saquemos tiempo como comunidad para celebrar, compartir información y prepararnos para forjar un mejor futuro para nuestros niños. Creemos que ‘el futuro es de aquellos que se prepararon en el presente, y tenemos un compromiso con este esfuerzo”.

El comisionado del DYCD, Bill Chong, dijo “el DYCD se enorgullece de colaborar con HITN durante el Mes de la Herencia Hispana. Esta serie de eventos educativos virtuales proveerá a los jóvenes y a sus familias una programación para celebrar la herencia Hispana y mejorar su concienciación en cuanto a los aportes de los hispanoamericanos que han labrado la historia latina y estadounidense. Durante estos tiempos de incertidumbre, es importante que nuestros jóvenes se mantengan motivados y conectados a la vez que amplían su conocimiento acerca de esta cultura tan diversa”.

Carolyn L. Wiggins, Ed.M., presidenta de la New York State Head Start Association, (NYSHSA) afirmó: “Para la New York State Head Start Association es un placer colaborar con la Segunda Campaña Anual del Mes de la Herencia Hispana de HITN, ‘Celebrating Language and Cultures in a World of New Challenges’ (Celebremos el lenguaje y la cultura hispana en un mundo con nuevos desafíos). Estamos deseosos de compartir los eventos con todos los Programas Head Start en todo el estado de Nueva York. Exhorto a todos a disfrutar de la presentación ‘Raising Children who Appreciate Diversity’ (Cómo criar niños que aprecien la diversidad) a través de Facebook Live y a participar del seminario virtual especial ‘Navigating the World of New Challenges’ (Navegando un mundo con nuevos desafíos para las familias hispanas)”.

Lista de eventos para el Mes de la Herencia Hispana 2020 de HITN ( los horarios están en hora del Este y todos los eventos serán en modalidad Facebook Live).

La campaña de 2020 comienza con un concierto a cargo de la artista nominada a los premios Grammy Latino, Sonia De Los Santos, quien ha ofrecido espectáculos familiares en todo el mundo tanto en inglés como en español. Sonia inaugurará la celebración con un espectáculo virtual en vivo y directo, para toda la familia el sábado 19 de septiembre a las 11:00 a.m.

El jueves 24 de septiembre a las 7:00 p.m., HITN Learning presentará “Raising Children Who Appreciate Diversity” (Cómo criar niños que aprecien la diversidad), una charla que contará con la participación de la Dra. Lorea Martínez, experta en aprendizaje socio-emocional.

Raquel Ortiz, galardonada autora de libros infantiles, estará a cargo de una divertida e interactiva lectura bilingüe de su libro ilustrado When Julia Danced Bomba (Cuando Julia bailaba bomba) acompañada de William Cepeda, cuatro veces ganador del Gramy Latino. Las familias podrán disfrutar de este evento el sábado, 3 de octubre a las 11:00 a.m.

Para culminar la celebración, HITN Learning ofrecerá un seminario virtual especial titulado, “Navigating a World of New Challenges for Hispanic Families” (Navengando un mundo con nuevos desafíos para las familias hispanas), el miércoles, 14 de octubre a las 7 p.m. Destacados expertos en educación y cuidado infantil presentarán sus perspectivas desde sus áreas específicas de especialidad, con discusiones abiertas entre ellos y con los demás participantes del seminario. Lina Acosta Sandaal, MA, psicoterapeuta y experta en desarrollo infantil será la anfitriona de este evento que contará con miembros del Grupo Consultivo de HITN Learning y otros invitados especiales:

Lorea Martínez, Ph.D, miembro de la facultad de Summer Principals Academy del Teachers College de la Universidad de Columbia. La Dra. Martínez es consultora de aprendizaje socio-emocional (SEL) e investigadora que provee apoyo a las escuelas, los maestros, los educadores y las familias que acogen y adoptan prácticas SEL.

Dina C. Castro, Ph.D., profesora y Velma E. Schmidt Endowed Chair de Early Childhood Education de la Universidad del Norte de Texas. La Dra. Castro es investigadora y educadora de maestros y miembro de la Junta de la National Association for the Education of Young Children (NAEYC). Su investigación se enfoca en la equidad y la calidad del cuidado de los niños en edad temprana y la educación bilingües de comunidades de inmigrantes e indígenas.

Mariana Díaz-Wionczek, Ph.D., consultora y asesora de medios infantiles que utiliza su vasta experiencia, conocimiento y especialidad en psicología infantil, desarrollo cognoscitivo, educación bilingüe, transculturalismo, diversidad e inclusión para ayudar a desarrollar y producir contenido de calidad dirigido a la niñez. Díaz –Wionczek, especialista de medios infantiles y conferenciante de TEDx, comentó: "HITN siempre ha hecho un trabajo increíble de promover la herencia latina e hispana dentro y fuera de la pantalla. Este año presentarán una serie de eventos virtuales formidables, que constituyen una verdadera celebración de las culturas latinas, a la vez que educan y proveen información útil para los niños y las familias hispanohablantes".

La iniciativa de la celebración de la lengua y la cultura hispana incluye una campaña de redes sociales robusta, que cuenta con vídeos cortos en los que participa el personal de HITN Learning con información divertida, trivias y contenido sobre la cultura latina, que incluyen manualidades y recetas que reflejan las tradiciones hispanas para toda la familia.

Para más información sobre el mes de la Herencia Hispana 2020 visita https://hitnlearning.org/es/hispanic-heritage-month-2020

Acerca de HITN Learning

HITN Learning, la división educativa de HITN está comprometida con el éxito social, emocional y académico de los niños hispanos/latinos entre las edades de 0-14. Su misión es proveer a los padres, cuidadores y maestros productos originales de medios educativos en inglés y español que involucren a todas las familias hispanas en sus esfuerzos educativos. HITN Learning sirve a estudiantes de todos los trasfondos culturales que valoran la experiencia bilingüe, español<>inglés. HITN ha sido pionero en el enfoque transmedios por casi una década como socio principal del Early Learning Collaborative (ELC) el cual recibió una asignación de $30 millones del programa “Ready To Learn” del Departamendo de Educación de EE.UU. en el 2010. Para conocer más, visita https://hitnlearning.org.

