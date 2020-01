HITN, NEW YORK CARES Y COMPAÑÍAS DE BROOKLYN NAVY YARD DAN CALOR HUMANO A LA COMUNIDAD CON SU RECOLECCION ANNUAL DE ABRIGOS

BROOKLYN, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–HITN (Hispanic Information Telecommunications Network) la primera cadena sin fines de lucro Hispana en los Estados Unidos que ofrece contenido educativo y de entretenimiento a más de 44 millones de hogares, se asoció con New York Cares y compañías de Brooklyn Navy Yard para continuar su iniciativa de recogida de abrigos este invierno. En su 4to año, esta importante iniciativa con enfoque en la comunidad, es uno de varios programas que HITN lidera a lo largo del año, para ayudar y mejorar la vida de las comunidades latinas. En los últimos años, HITN ha reclutado exitosamente ha inquilinos como Brooklyn Navy Yard, New Lab, Duggal, Hip Hop Closet, City Scaled, Mediapro y DAZN, para multiplicar los esfuerzos y aumentar la cantidad de abrigos recolectados cada año.

“HITN se enorgullece en haber liderado nuevamente esta iniciativa, junto a Brooklyn Navy Yard y otros inquilinos del complejo. Hemos colectado un total de 346 abrigos, un aumento significativo comparado con el año pasado. Queremos agradecer a todas las entidades que han participado. Son los esfuerzos como este que hacen del Brooklyn Navy Yard una verdadera comunidad”, dijo Michael D. Nieves, Presidente y CEO de HITN.

Esto es lo que dijeron algunos de los líderes de las empresas que participan en esta iniciativa:

“El apoyar a la comunidad resalta nuestra misión de proveer oportunidades económicas disponibles en el Navy Yard a familias trabajadoras. Estamos orgullosos de apoyar a New York Cares y a nuestro inquilino HITN en su iniciativa anual de colección de abrigos ya en su 4to año de operación. Cada año este programa incluye más negocios del Navy Yard y más de nuestros vecinos que se comprometen a donar estos recursos esenciales para aquellos que más los necesitan durante los meses de invierno – y esperamos contribuir aún más en el 2020”, dijo David Ehrenberg, Presidente y CEO del Brooklyn Navy Yard Development Corporation.

“New Lab se enorgullece de haberse asociado nuevamente con HITN para lograr nuevamente una exitosa iniciativa de recolección de abrigos,” dijo Shaun Stewart, CEO de New Lab. “La comunidad de Brooklyn es integral para nuestro trabajo en New Lab, y estamos agradecidos en poder ayudar de la manera que sea a la gente de la comunidad de Brooklyn. Los miembros y empleados de New Lab están felices de poder donar a través de HITN”.

HITN espera que este proyecto siga siendo exitoso y se compromete a continuar su creciemiento el próximo invierno.

HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español, enfocada en programación educativa y cultural para toda la familia. Alcanza a más de 44 millones a través de los EE. UU y Puerto Rico por DIRECTV, DIRECTV NOW, DISH Network, AT&T U-verse TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism, y Cablevision. Para más información, visite www.hitn.org

Contacts

Contacto de prensa: Lina Sands (646) 483-3887 / lsands@hitn.org