HITN presenta Voces del futuro, cómo ayudar a los padres a hablar con los niños sobre el racismo

Esta emisión especial al aire reúne a varios expertos que analizarán el poder de la educación, la unidad y la compasión para ayudar a las familias de habla hispana a conversar con sus hijos sobre el respeto y la tolerancia.

BROOKLYN, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–HITN, a través de su red de televisión HITN TV, y con el apoyo de su división educativa, HITN Learning, anunció el especial ‘Voces del futuro’, un programa original que proporcionará recursos, información y orientación valiosa sobre cómo hablar a las generaciones más jóvenes sobre la discriminación y el impacto social de los eventos actuales. La supervisión de ‘Voces del futuro’ estará a cargo de la productora ejecutiva de HITN, Laura Masnatta. Alfonso (Poncho) de Anda, una conocida personalidad de la televisión, será el moderador del programa de una hora de duración, que se transmitirá en HITN-TV este lunes 8 de junio a las 9:00 p.m., hora del este / Pacífico.

Desde la semana pasada, se han estado escuchando las voces de miles de jóvenes en todos los Estados Unidos que piden un cambio sistémico y equidad. Para cumplir con su misión de informar y educar a la comunidad hispana, HITN comparte este contenido especial a través de ‘Voces del futuro’ para ofrecer recursos que pueden ayudar a las familias hispanas a iniciar una conversación con sus hijos para discutir temas relacionados con la diversidad, el racismo y la tolerancia, al tiempo que fomentan una cultura de respeto mutuo en el hogar y respeto para las generaciones futuras.

Lina Acosta Sandaal, psicoterapeuta y experta en desarrollo, así como fundadora de Stop Parenting Alone (deje de criar sola o solo), un programa de educación y consulta para madres/padres en Miami, FL, liderará el grupo de expertos en esta discusión. Lina es experta en desarrollo humano para las transmisiones nacionales de Telemundo y consultora de MomsRising, un grupo que defiende los derechos familiares en la capital de nuestra nación. Su misión es que todos los padres y las madres se enamoren de su proceso de crianza. Señala: “Como padres, tenemos que recordar que los temas de justicia y diferencias sociales siempre están presentes en nuestro hogar; de hecho, el racismo se encuentra entre los tres temas principales que los padres encuentran incómodos de abordar. Tenemos la responsabilidad de guiar y educar a nuestros hijos sobre estos temas. Al ser específicos acerca de nuestras creencias y nuestros principios, podemos guiarlos y moldear la personalidad de las personas que crearán un cambio en nuestra sociedad”.

El programa contará con la participación de María Álvarez, vicepresidenta de Common-Sense Latino. Common-Sense Latino es la organización sin fines de lucro líder de la nación dedicada a mejorar la vida de los niños y las familias al brindarles información confiable, educación y la voz independiente que necesitan para salir adelante en el siglo XXI. “Los medios de comunicación tienen un papel importante en la crianza de los hijos”, afirma Álvarez. “Tenemos que ser más cuidadosos con el contenido que elegimos para nuestros hijos cuando son pequeños, y aprovechar para hablar con ellos sobre los mensajes que recibimos a través de las películas, los programas que se transmiten y los libros cuando los niños son más grandes. Los medios de comunicación nos brindan excelentes oportunidades para reforzar nuestros valores, combatir el racismo y tener conversaciones significativas sobre estos temas con nuestros hijos”.

La discusión también contará con Dina Castro, profesora y titular de la Cátedra de Educación de la Primera Infancia Velma E. Schmidt, de la Universidad del Norte de Texas. La Dra. Castro es investigadora y educadora de docentes, y miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus siglas en inglés). Su investigación se centra en la equidad y la calidad en el cuidado y la educación temprana de niños bilingües de comunidades inmigrantes e indígenas. Ha diseñado y evaluado el currículo para el desarrollo profesional de maestros de niños bilingües, investigado las decisiones para proveer cuidado infantil entre las familias inmigrantes, y desarrollado medidas de calidad en la adquisición de una segunda lengua para los salones de clases donde se atienden a los niños bilingües.

Dina añade: “el rechazo a nuestra lengua y nuestra cultura es una forma de racismo. En la comunidad latina esto se manifiesta, por ejemplo, en la falta de acceso a programas de educación bilingüe. La lengua y la cultura son importantes para desarrollar la identidad y la confianza en uno mismo, lo que nos hará también respetuosos de la diversidad, solidarios con otros que también son víctimas del racismo”.

Junto a Lina, María, Poncho y Dina en esta importante conversación, está el profesor Mario A. Murillo, profesor y vicedecano de la Escuela de Comunicaciones Lawrence Herbert, donde imparte cursos de periodismo, producción de radio, estudios en medios de comunicación y estudios latinoamericanos. Mario discutirá los problemas de biculturalismo e identidad que enfrentan los estudiantes universitarios. Mario es un veterano periodista de radio, y se ha desempeñado como director de programas en WBAI Radio en Nueva York y como ex corresponsal de Latino USA. Es autor de Colombia and the United States: War, Unrest and Destabilization (Colombia y Estados Unidos: Guerra, disturbios y desestabilización), junto con docenas de artículos para revistas académicas, textos publicados y periódicos populares.

“Los problemas que las personas, especialmente los jóvenes estudiantes universitarios, están expresando en las calles están profundamente arraigados, y requieren un cambio significativo. Resolver los problemas estructurales de racismo y discriminación que han causado estas protestas a nivel nacional requerirá empatía y dedicación”. dijo el profesor Mario A. Murillo.

‘Voces del futuro’ es una conversación que abre las puertas a las generaciones futuras con mensajes positivos de esperanza, respeto y un entendimiento mutuo para respetar a todas las comunidades, y de esta manera contrarrestar todas las formas de intolerancia e injusticia social.

HITN-TV es una compañía líder de los medios de comunicación en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia. Llega a más de 44 millones de espectadores en los Estados Unidos y Puerto Rico a través de DIRECTV, DIRECTV NOW, DISH Network, AT&T U-verse TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y Altice. Para obtener más información, visite www.hitn.org.

HITN Learning está comprometida con el éxito social, emocional y académico de los niños hispanos / latinos de 0 a 14 años. Su misión es proporcionar a los padres, las madres, los cuidadores y los maestros productos originales y educativos a través de los medios de comunicación, en inglés y español, que involucren a las familias hispanas en su proceso educativo. HITN Learning sirve a estudiantes de todos los orígenes culturales que valoran la experiencia bilingüe en inglés y español. Para obtener más información, visite www.hitnlearning.org.

Contacts

Lina Sands (646) 731-3887 / lsands@hitn.org