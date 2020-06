HITN repite el especial Voces del futuro, cómo ayudar a los padres a hablar con los niños sobre el racismo

HITN ha decidido retransmitir el programa en vista de los eventos recientes, el especial presenta a varios expertos, que hablan sobre el poder de la educación, la unidad y la tolerancia racial, para apoyar a las familias de habla hispana.

BROOKLYN, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–HITN, a través de su red de televisión HITN TV, y con el apoyo de su división educativa, HITN Learning, retransmite el especial ‘Voces del futuro’ un programa original que proporciona recursos, información y orientación valiosa sobre cómo hablar a las generaciones más jóvenes sobre la discriminación y el racismo. La emisión especial saldrá al aire por la pantalla de HITN-TV el próximo 20 de junio a la 1:00 p.m. Este/ 10:00 a.m. Pacífico.

“Voces del Futuro”, es un programa especial, que aborda la problemática del racismo desde la perspectiva de la educación y de cómo los padres pueden ser agentes activos del cambio a través del ejemplo y las enseñanzas que dan a sus hijos. Conducido por el presentador mexicano Alfonso (Poncho) de Anda, bajo la producción ejecutiva de Laura Masnatta, “Voces del Futuro” reúne a una serie de invitados expertos en educación y relaciones familiares, que hablan de manera franca y directa sobre diversidad racial, identidad, tolerancia y bilingüismo.

Lina Acosta Sandaal, psicoterapeuta y fundadora de Stop Parenting Alone, es la panelista principal, y enfatiza repetidas veces durante el programa la importancia de la educación en el hogar: “El cambio de nuestra sociedad está en nuestras casas, la única forma de cambiar el futuro, es modelando un futuro diferente en nuestras casas hoy”, afirma Sandaal, y agrega: “Es preciso que desde muy temprana edad conversemos con nuestros hijos sobre los problemas y riesgos del racismo. Tenemos que hablar de las diferencias. Tan sólo tener la opción de no hablarlo, es un ejemplo, de los privilegios que tienen las personas”.

Otra de las invitadas del programa especial es Maria Alvarez, Vice-Presidenta de Common Sense Latino, quien habla de los recursos que los padres pueden utilizar, como libros y películas. “No sólo se trata de diversidad de autores, también son diversidad de historias, diversidad de puntos de vista que enriquecen a nuestros hijos a que sean más tolerantes, más respetuosos”, afirma Álvarez y menciona incluso el uso de los videojuegos, de la que no se considera adepta, pues en su opinión están llenos de estereotipos. Sin embargo, reconoce que es difícil lograr que los niños no los utilicen. Al respecto aconseja, “Juguemos y conversemos con ellos, sobre lo que están jugando, lo que están viendo, para utilizar esos estereotipos como una plataforma para tener las conversaciones, que aunque difíciles, es necesario hablar con los hijos”.

“Voces del Futuro” también habla de uno de los temas más importantes para la comunidad hispana de los Estados Unidos, como es el bilingüismo. Al respecto, la panelista Dina Castro, catedrática de la Universidad de North Texas, comenta que el bilingüismo nos da el poder de “conectarnos con la cultura; de desarrollarnos con una autoestima positiva, y mantenernos saludables psicológica y emocionalmente”. Castro reconoce durante el programa los muchos retos que enfrenta el bilingüismo en la sociedad estadounidense actual; “Una forma de racismo es precisamente la falta de acceso y de apoyo al bilingüismo en nuestra comunidad, si nos lo quitan entonces no estamos completos; no nos permiten desarrollarnos. Eso es una forma de opresión y una forma de racismo”.

Para explicar en profundidad el por qué el racismo persiste de esta manera en Estados Unidos, “Voces del Futuro” también presenta la opinión experta del profesor Mario Murillo, Vice-Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Hofstra en New York, quien habla de las raíces históricas del problema. “Hasta el 1865 este país fue construido a través de la esclavitud. Y después, duró otros casi 100 años en donde la esclavitud no estaba vigente, pero todavía existía en otras formas”, explica Murillo y agrega, “Es importante tomar acción, porque si uno no trabaja activamente el tema del racismo, y pelea en contra de esto, nunca va a haber cambios significativos”.

