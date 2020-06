HITN TV y Alzheimer’s Association, New York City Chapter unen fuerzas en una campaña de servicio público

La campaña, que cuenta con el respaldo del presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, destaca el impacto desproporcionado del Alzheimer y la demencia en las comunidades de personas afrodescendientes e hispanas

BROOKLYN, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–HITN TV, en colaboración con Alzheimer’s Association, New York City Chapter, anunció hoy el lanzamiento de una nueva campaña de servicio público, con el respaldo del presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams. El video de la campaña, que está disponible en inglés y español, destaca el impacto desproporcionado de la enfermedad de Alzheimer en las comunidades afrodescendientes y latinas, y alienta a todos los televidentes a llamar a la línea de ayuda de Alzheimer Association a nivel nacional, 24/7, si ellos o alguien que aman están experimentando problemas de memoria. HITN agregará el video educativo a su calendario de programación para informar a las audiencias de habla hispana el 15 de junio en reconocimiento del Mes de la Conciencia Cerebral y el Alzheimer.

“La pandemia que causó el COVID-19 no detuvo otras crisis de salud pública, pero ha dejado al descubierto cómo estas crisis de salud afectan de forma desproporcionada a las comunidades de color. La enfermedad de Alzheimer afecta a un número significativo de neoyorquinos afrodescendientes e hispanos, y también afecta enormemente a los seres queridos de las personas que padecen esta enfermedad. Me enorgullece haberme asociado con HITN TV y La Alzheimer’s Association, New York City Chapter, en esta importante campaña de sensibilización pública para garantizar que quienes viven con Alzheimer y sus seres queridos puedan superar estos tiempos difíciles”, dijo Eric Adams, Presidente del Condado de Brooklyn.

“La mayoría de las personas que viven con Alzheimer y otros tipos de demencias tienen más de 65 años, lo que los pone en mayor riesgo de complicaciones por el COVID-19”, dijo Christopher Smith, director ejecutivo de Alzheimer’s Association, New York City Chapter. “Vivir con Alzheimer o atender a alguien que tiene la enfermedad siempre es un desafío, pero el COVID-19 ha obligado a todos los afectados a hacer ajustes de manera acelerada. Estamos comprometidos a crear conciencia y asegurarnos de que todos sepan que la Asociación de Alzheimer está aquí para ayudar, especialmente en las comunidades más afectadas por el Alzheimer y la demencia. Agradecemos al Sr. Adams, el presidente del condado, por usar su voz para ayudar a la Asociación de Alzheimer a aumentar la preocupación y la conciencia sobre este importante tema”.

“HITN continúa dedicando recursos y tomando medidas para apoyar a la comunidad de habla hispana frente a la crisis de salud que ha causado el COVID-19”, dijo Michael D. Nieves, Presidente y CEO de HITN.

Según el informe de hechos y cifras de 2020 de Alzheimer’s Association, los afroamericanos mayores tienen el doble de probabilidades de padecer de Alzheimer u otras demencias que los blancos mayores. Algunos estudios indican que los latinos tienen aproximadamente una vez y media más probabilidades de padecer de Alzheimer u otras demencias. Los afroamericanos y los latinos tienen más probabilidades de que se les diagnostique el Alzheimer en las etapas más avanzadas de la enfermedad, cuando las personas tienen más discapacidades cognitivas y físicas y, por lo tanto, necesitan más atención médica. En todo el mundo, más de 50 millones de personas viven con Alzheimer y otros tipos de demencias. Más de 5 millones de estadounidenses viven con la enfermedad de Alzheimer, lo que la convierte en la sexta causa de muerte en los Estados Unidos y la única enfermedad entre las 10 principales causas de muerte que no se puede curar, prevenir o ni siquiera retrasar.

Alzheimer’s Association permanece disponible y accesible durante estos momentos difíciles. Para obtener más información y acceder a programas y servicios locales, llame a la línea de ayuda 24/7 de Alzheimer’s Association a nivel nacional, 800-272-3900. Reciba ayuda en el idioma de preferencia del personal multilingüe o del servicio de intérpretes con capacidad para atender al público en más de 200 idiomas.

Para obtener más información y recursos sobre la pandemia del COVID-19, visite: https://www.hitn.org/covid-resources/.

HITN-TV es una compañía líder de los medios de comunicación en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia. Llega a más de 44 millones de espectadores en los Estados Unidos y Puerto Rico a través de DIRECTV, DIRECTV NOW, DISH Network, AT&T U-verse TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y Altice. Para obtener más información, visite www.hitn.org.

Acerca de Alzheimer’s Association ®

Alzheimer’s Association es la organización de voluntarios de salud líder en la investigación, la atención y el apoyo relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Nuestra misión es eliminar la enfermedad de Alzheimer mediante los avances en la investigación; proporcionar y mejorar la atención; apoyar a todas las personas afectadas; y reducir el riesgo de demencia a través de la promoción de la salud del cerebro. Nuestra visión es un mundo sin Alzheimer. Visite alz.org® o llame al 800.272.3900.

Contacts

Contacto con la prensa: Lina Sands (646) 731-3887 / lsands@hitn.org

Contacto con la prensa: Chelsea-Lyn Rudder 646-793-4729/ carudder@alz.org