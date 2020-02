iHeartMedia amplía su oferta de podcasts en español

La red iHeartPodcast apunta al público hispano con una lista de podcasts originales de iHeartRadio con el sello de Enrique Santos y firma una alianza plurianual de desarrollo, coproducción, distribución y ventas con la red de audio de reVOLVER Podcasts

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–iHeartMedia, la compañía de audio líder en Estados Unidos y productora de podcasts comerciales número 1, anunció hoy dos nuevos esfuerzos destinados a ampliar la red de iHeartPodcast con más ofertas en español y contenido para el público hispano. Con la creciente importancia y el tamaño de la población hispana de los Estados Unidos, tanto de habla hispana como inglesa, la red iHeartPodcast lanzará una lista de podcasts conducidos y coproducidos por Enrique Santos, reconocido personaje de la radiodifusión y presidente y director creativo de iHeartLatino. Además, lanzará una asociación plurianual de desarrollo, coproducción y distribución con la red de audio digital multicultural, reVOLVER. Estos esfuerzos combinados promoverán el desarrollo y la difusión de podcasts originales y de primera calidad de iHeartRadio, conducidos por los anfitriones hispanos más populares de todo el país.





“Tanto Enrique Santos como reVOLVER se dedican a contar historias con autenticidad a través del poder de la radio, que representa y conecta con la diversa comunidad hispana”, comentó Conal Byrne, presidente de la red iHeartPodcast. “Estas nuevas ofertas generan oportunidades de utilizar la red expansiva de iHeartMedia para amplificar diversas voces y resaltar el contenido de los programas, que es por demás interesante. Nuestro objetivo es ofrecer la lista más grande y sólida de contenido de podcast para el público hispano en todo el país, con esta alianza lograremos precisamente eso”.

Enrique Santos, conductor nacional de radio del programa Tu Mañana con Enrique Santos en la FM 94.9 TÚ de iHeartMedia, en Miami, Florida, lanzará el podcast “Hola, mi nombre es…” a la cabeza de su nueva lista de programas. El podcast presentará conversaciones profundas y honestas con personajes famosos, líderes y personas del público general con el objetivo de mostrar el poder y la capacidad de adaptación de la comunidad hispana. Enrique e iHeartMedia desarrollarán conjuntamente otros podcasts en las áreas de la salud, moda y belleza, deportes y el mundo sobrenatural a finales de este año.

“Poder ayudar a dar a conocer las historias de mi comunidad es un enorme privilegio”, aseguró Santos. “A través de la impresionante red de iHeartMedia, puedo contar estas historias de nuevas maneras y llegar a los oyentes que no siempre se sienten representados en los medios”.

Para promover el compromiso de iHeartMedia con la creación de podcasts multiculturales, su nueva colaboración con reVOLVER establecerá una asociación general de desarrollo, coproducción y distribución, que abarca ocho nuevos podcasts coproducidos por año, todos dirigidos a la comunidad hispana. El amplio alcance de la audiencia de iHeartMedia en todo el país amplificará el contenido de calidad de reVOLVER y ayudará a darle prominencia a las voces más diversas en el espacio de los podcasts.

En el marco del acuerdo, todos los podcasts nuevos y anteriores de reVOLVER Podcasts se unirán a la red de iHeartPodcast y capitalizarán la capacidad única de iHeartMedia para promover e introducir los podcasts en la gran mayoría de las regiones del país, llegando a cientos de millones de nuevos oyentes potenciales en todo el país. iHeartMedia también será en el representante de ventas exclusivo de la red reVOLVER Podcasts.

“Esta alianza estratégica con iHeartMedia nos llena de entusiasmo”, manifestó Jack Hobbs, gerente general y cofundador de reVOLVER Podcasts. “Nos permitirá aumentar nuestra programación, crear nuevas ofertas para anunciantes y acelerar el crecimiento de nuestra audiencia”.

En 2019, reVOLVER registró más de 50 millones de descargas en su ecosistema y desarrolló programas exitosos y atractivos como “El Show de Piolín”, conducido por Eddie “Piolín” Sotelo, “Don Cheto Al Aire, The Power of Us”, conducido por Rosie Rivera, “Anik & Florian”, con la conducción de Jon Anik y Kenneth Florian y “Sasquatch Chronicles”, conducido por Wes Germer.

“Esta asociación expansiva está llevando a reVOLVER al próximo nivel y ayudará a la compañía a capitalizar la escala que ha logrado en el espacio del podcast multicultural desde su lanzamiento en 2016”, agregó Joe Uva, presidente de reVOLVER.

La red iHeartPodcast aloja más de 750 podcasts originales con más de 150 millones de descargas por mes. Los podcasts originales de iHeartRadio abarcan todas las categorías, desde negocios, deportes, espiritualidad y tecnología hasta entretenimiento, familia, comedia, crímenes reales, y mucho más, gracias a lo cual iHeartRadio se ha convertido en el mayor productor de podcasts del mundo. iHeartRadio aloja el podcast más exitoso de todos los tiempos, “Stuff You Should Know” y es el creador de éxitos como “The Ron Burgundy Podcast”, “Disgraceland” y la serie “Atlanta Monster”, además de promover un centenar de programas de sus conductores radiofónicos, como los reconocidos programas de podcasts “Bobbycast” y “The Breakfast Club”. Estos programas se distribuyen en las principales plataformas de podcasts, entre ellas, la aplicación de iHeartRadio , que además distribuye más de 280.000 espectáculos.

Visite iHeart.com/apps para descargar iHeartRadio y escuchar ya mismo un programa en su dispositivo favorito.

Acerca de iHeartMedia

iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) es la empresa de audio número 1 de los Estados que llega a nueve de cada diez estadounidenses todos los meses. Con casi 250 millones de oyentes por mes, tiene el mayor alcance nacional que cualquier otra emisora de radio o televisión en los Estados Unidos. La posición líder de la empresa en materia de audio se extiende a plataformas múltiples que incluyen 850 estaciones de radiodifusión en vivo, en 150 mercados. Su servicio digital iHeartRadio está disponible en más de 250 plataformas y 2000 dispositivos entre los que se incluyen altavoces inteligentes, teléfonos inteligentes, televisión y consolas de juegos, a través de personas influyentes, de redes sociales, de eventos icónicos de música en vivo y de podcast como el principal publicista de podcast comerciales. iHeartMedia también lidera el sector del audio en materia de análisis y tecnología de atribución para sus socios de marketing, con su producto SmartAudio y utiliza datos de su base de clientes masiva. Visite iHeartMedia.com para más información sobre la compañía.

Más información sobre Enrique Santos

Nacido en Chicago Illinois, hijo de padres cubanos, Santos gravita fluidamente entre los paisajes de la radio hispana y la corriente principal de los Estados Unidos. Sus emisiones bilingües son un éxito que combina el humor, la sátira social y el comentario político para salvar la división cultural y generacional de una audiencia cosmopolita diversa. Santos ha creado seguidores entusiastas con un repertorio de comedia que incluye bromas telefónicas, entrevistas y una forma de marca registrada de interacción fresca y única entre celebridades. El estilo radiofónico tan extravagante de Enrique lo ha convertido en el conductor hispano más famoso de Estados Unidos y le ha granjeado un acceso sin precedentes a algunos de los personajes más prominentes de la cultura popular.

Acerca de reVOLVER Podcasts

reVOLVER Podcasts es el creador y difusor líder y multicultural de contenido de audio a pedido en los EE. UU. Hogar de “El Show de Piolín”, “Don Cheto al Aire”, “Latinos Out Loud”, “Sasquatch Chronicles” y “Anik & Florian”, y de más de 50 programas adicionales de deportes, música, finanzas, entretenimiento, estilo de vida, salud y bienestar, inspiración, noticias, contenido de marcas y eventos en vivo. Los podcasts se difunden en reVOLVERPodcasts.com, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pandora y iHeartMedia. Para más información acerca de la empresa, visite www.revolverpodcasts.com.

