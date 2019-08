IHEARTRADIO ESTRENA SU PRIMER PODCAST ESTELARIZADO POR NIÑOS EN SOCIEDAD CON ARE YOU KIDDING SOCKS PARA BENEFICIAR A STAND UP TO CANCER DURANTE EL MES DE CONCIENTIZACION SOBRE EL CANCER PEDIÁTRICO

Producido por la leyenda de la radio hispana Enrique Santos y conducido por los emprendedores niños Brandon Martinez y Sebastian Martinez, el “Are You Kidding Podcast” presentará artistas, personalidades de la television y radio

Sus primeros podcasts incluyen: John Leguizamo, Enrique Santos, Bobby Bones y Elvis Duran entre otros

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–iHeartMedia, la publicadora de podcast comercial número 1 a nivel mundial según Podtrac, se ha asociado con la empresa de calcetines caritativos Are You Kidding y los pequeños empresarios Brandon Martinez (13 años) y Sebastián Martínez (11 años) para lanzar un nuevo podcast organizado por niños, “Are You Kidding Podcast”, cuyo objetivo es inspirar a niños para que ayuden a otros niños a encontrar formas creativas de contribuir y beneficiar a Stand Up To Cancer. La serie de ocho episodios comienza este lunes 5 de agosto y se extenderá hasta septiembre, que es el Mes de Concientización sobre el Cáncer Pediátrico.

Producida por la leyenda de la radio Hispana y Presidente y Director Creativo de iHeartLatino Enrique Santos, “Are You Kidding Podcast” contará la historia de cómo los dos hermanos fundaron “Are You Kidding Socks”, una empresa con fines de lucro que diseña y vende calcetines, mientras crea fondos y crea conciencia sobre organizaciones benéficas locales y nacionales a través de su brazo filantrópico “Are You Kidding Cares”.

El episodio inaugural del podcast presentará a Poppy, una niña de 13 años que fue diagnosticada solo cinco días antes de su cumpleaños número 11 con leucemia linfoblástica aguda y ayudó a diseñar los exclusivos calcetines de caridad Stand Up To Cancer. Desde 2015, los hermanos han vendido más de 100,000 pares de calcetines para la investigación del cáncer y otras organizaciones benéficas y han recaudado casi $ 200,000 para organizaciones como JDRF, Autism Speaks, Make-a-Wish, la American Cancer Society, la Fundación Live Like Bella y otras.

El podcast “Are You Kidding” de iHeartRadio Original también contará con invitados famosas y personalidades, como John Leguizamo, Bobby Bones y Elvis Duran, quienes compartirán su propia pasión por las causas humanitarias. Además, los episodios destacarán a los niños inspiradores que se han beneficiado del trabajo de Stand Up To Cancer, otras organizaciones y cómo están utilizando sus historias para impactar a otros. Invitamos a los oyentes a que visiten areyoukiddingsocks.com para comprar un par de calcetines Stand Up To Cancer especialmente diseñados por Poppy para recaudar fondos para la investigación del cáncer durante el mes de concientización sobre el cáncer pediátrico.

iHeartRadio está disponible en más de 250 plataformas y más de 2,000 dispositivo incluyendo, tabletas, dispositivos portátiles, teléfonos inteligentes, asistentes virtuales, televisores y consolas de juegos. Visita iHeart.com/apps para descargar iHeartRadio y escucha el podcast de “Are You Kidding” en tu dispositivo favorito a partir del 5 de agosto.

ACERDA DE ARE YOU KIDDING SOCKS



Los hermanos AYKS apoyan a organizaciones caritativas ofreciendo ideas afines al ofrecer diversión y calcetines de colores y para apoyar e inspirar a otros a hacer lo mismo. Brandon y Sebastian han estado viviendo su pasión de diseñar y vender su propia línea de calcetines para niños y adultos mientras educan a nuestros jóvenes sobre las diferentes causas e inspirándoles a contribuir.

ACERCA IHEARTMEDIA



iHeartMedia es la empresa de audio número 1 de los Estados que llega a nueve de cada diez estadounidenses todos los meses. Con casi 250 millones de oyentes por mes tiene el mayor alcance nacional que cualquier otra emisora de radio o televisión en los Estados Unidos. La posición líder de la empresa en materia de audio se extiende a plataformas múltiples que incluyen 850 estaciones de radiodifusión en vivo. Su servicio digital iHeartRadio está disponible en más de 250 plataformas y 2000 dispositivos entre los que se incluyen altavoces inteligentes, teléfonos inteligentes, televisión y consolas de juegos, a través de personas influyentes, de redes sociales, de eventos icónicos de música en vivo y de pódcast como el principal publicadora de pódcast comercial. iHeartMedia también lidera el sector del audio en materia de análisis y tecnología de atribución para sus socios de mercadeo y utiliza datos de su base de clientes masiva. iHeartMedia es una división de iHeartMedia, Inc. (NASDAQ:IHRT). Visite iHeartMedia.com para obtener más información sobre la empresa.

