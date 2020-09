Impremedia lanza Solo Dinero, el único sitio de finanzas personales para la comunidad hispana en Estados Unidos

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Impremedia, empresa líder en noticias e información para hispanos, lanza Solo Dinero, la única publicación digital sobre finanzas personales en español dirigida a la comunidad hispana que vive en Estados Unidos.

“Nuestro objetivo es proporcionar información directa y honesta al consumidor latino”, aseguró Rafael Cores, vicepresidente de Contenido de Impremedia, en un comunicado. “Contamos con expertos y periodistas especializados que ofrecen consejos claros y fáciles sobre cómo gestionar tu dinero a partir de un trabajo transparente, con fuentes fiables y lenguaje sencillo. En la situación económica que ha generado la pandemia de COVID-19, esto es más importante que nunca”.

“Durante los últimos años, el porcentaje de hogares hispanos que utilizan diferentes servicios financieros ha crecido más rápido que el de los consumidores no-hispanos. Pese a ello, no hay ninguna publicación digital dedicada a las necesidades de la comunidad latina. Solo Dinero llena ese hueco”, comentó Iván Adaime, CEO de Impremedia.

Solo Dinero incluye noticias sobre el clima económico actual, reportes especiales y series sobre empleo, ahorro e inversiones, entre otros, elaborados por expertos. Entre ellos se incluyen redactores y editores de nuestro socio Consumer Reports, y columnistas como Carlos García, fundador y CEO de la aplicación de finanzas Finhabits, Javier Mota, fundador de Autos 0-60 y el primer periodista hispano invitado como jurado del premio North American Car and Truck of the Year, y Marta Michelle Colón, psicóloga y fundadora de la consultora BuenaGente.

“Solo Dinero se suma a nuestra visión de continuar proporcionando contenido de calidad que satisfaga los intereses de los diferentes lectores en formato digital”, añadió Adaime.

Sobre Impremedia

Solo Dinero es parte de la familia de sitios digitales de Impremedia, que incluye La Opinión, El Diario NY, La Raza y Para Ti Mujer. Juntos alcanzan más de 35 millones de usuarios al mes en todo el mundo. Estas publicaciones se sitúan entre los medios en idioma español más leídos, respetados y prestigiosos de Estados Unidos, respaldados por una tradición de más de 100 años informando y apoyando a la comunidad hispana. Además de haber sido reconocidos en múltiples ocasiones por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP) por su trabajo periodístico, Impremedia ha logrado becas recientes del Facebook Journalism Project, la Google News Initiative y la McCormick Foundation.

