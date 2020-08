La 21.a Entrega Anual del Latin Grammy® Reconocerá La Excelencia Musical Con Una Impactante Noche Que Se Trasmitirá Por Univision El Jueves, 19 de Noviembre

La Noche Más Importante de la Música Latina™ contará con actuaciones alrededor del mundo bajo el tema “La música nos humaniza“

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–La Academia Latina de la Grabación® anunció hoy que la 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY® se trasmitirá por Univision el jueves, 19 de noviembre de 2020 a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro) precedida por “Noche de Estrellas”, el programa de antesala de una hora que empezará a las 7 p.m. Este/Pacífico.

El show reconcebido con el tema “La música nos humaniza”, contará con inspiradoras actuaciones desde múltiples ciudades del mundo y tendrá como base la ciudad de Miami. Con el objetivo de desplegar la excelencia musical y el poder de la música, el programa encarnará la esencia de la humanidad con diversas historias de esperanza, espíritu comunitario, empeño y celebración.

“El programa de este año es el resultado de música extraordinaria seleccionada minuciosamente por casi 4,000 miembros, registrada por nuestro gran equipo, y siguiendo el proceso de los Latin GRAMMYs”, dijo Gabriel Abaroa Jr., Presidente/CEO de La Academia Latina de la Grabación. “La noche será un homenaje a la excelencia musical y al impacto de la música, una manifestación artística que nos permite mostrar solidaridad, compasión y esperanza al trascender idiomas, barreras culturales y los actuales desafíos mundiales. Nos enorgullece reconocer a artistas que con la excelencia de su música nos brindan alegría en momentos de desesperanza”.

“La música siempre ha sido una fuerza que une a la comunidad, y este año más que nunca nos enorgullece celebrar la música que nos ha inspirado, animado y conmovido”, dijo Jessica Rodríguez, Directora Ejecutiva de Mercadeo y Presidenta de Entretenimiento de Univision. “La 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY promete ser uno de los programas más innovadores del año con actuaciones memorables y momentos especiales que sin duda deleitarán a nuestras audiencias”.

Antes de la trasmisión, la ceremonia de La Premiere del Latin GRAMMY® se realizará de manera virtual desde Miami, donde se anunciarán los ganadores en la mayoría de las categorías de la 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Más adelante se anunciarán detalles de esta celebración de larga trayectoria, llena de actuaciones memorables, emotivos discursos de aceptación y Momentos Latin GRAMMY®.

La Academia Latina de la Grabación, Univision y los equipos de producción cumplirán estrictamente con pautas y protocolos de seguridad relativos a la pandemia del COVID-19. Si las condiciones locales son favorables en noviembre, La Academia Latina de la Grabación considerará presentar una trasmisión con audiencia en vivo, compuesta mayormente por los nominados, presentadores y artistas.

La Entrega del Latin GRAMMY es la trasmisión musical de mayor sintonía y con mayor interacción en redes sociales en Univision. El año pasado, la 20.a Entrega Anual del Latin GRAMMY alcanzó los ratings más altos del programa desde 2015 en Estados Unidos, con un promedio de 3.4 millones de total televidentes 2+, 1.6 millones de adultos 18–49 y 717,000 adultos 18–34. Además, la trasmisión fue vista por decenas de millones de televidentes en más de 80 países y fue el programa con mayor actividad en redes sociales todo el día, con 8.3 millones de interacciones totales en Facebook, Instagram y Twitter. (Fuente: Nielsen, NPM [14/11/2019] jueves de 8pm-11pm, en vivo+mismo día. Actividad en redes sociales se basa en Nielsen Social Content Ratings [14/01/2019] conforme a interacciones totales).

En fechas posteriores se anunciarán más detalles sobre la transmisión a nivel internacional.

Para más información y las últimas noticias, visite el sitio web oficial de La Academia Latina de la Grabación, LatinGRAMMY.com. Síganos en Facebook (LatinGRAMMYs), Twitter (@LatinGRAMMYs) o Instagram (@LatinGRAMMYs), y use #LatinGRAMMY en las plataformas populares de redes sociales.

Visite corporate.univision.com para más información sobre UCI y siga @UCIPRTeam en Twitter e Instagram.

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN:

La Academia Latina de la Grabación® es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como el referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la Entrega Anual del Latin GRAMMY®, La Noche Más Importante de la Música Latina™, que reconoce la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, además de ofrecer programas educativos y de asistencia a la comunidad musical por medio de su Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

ACERCA DE UNIVISION COMMUNICATIONS INC.:

Como la principal empresa de medios de comunicación dirigidos a los hispanos en Estados Unidos, Univision Communications Inc. los entretiene, informa y empodera con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales. La destacada cartera de propiedades de la compañía incluye las cadenas de señal abierta Univision y UniMás, y las cadenas de cable Galavisión y TUDN, el canal deportivo No. 1 en español del país. A nivel local, Univision es propietaria u opera 65 estaciones en los principales mercados hispanos de Estados Unidos y Puerto Rico. Además, Uforia, the Home of Latin Music, es propietaria u opera 58 estaciones de radio, presenta una serie de eventos en vivo y tiene una robusta presencia de audio digital. La prominente cartera digital de la empresa incluye Univision.com, el servicio de streaming Univision Now, la mayor cadena de influencers hispanos y varias de las aplicaciones más populares. Para mayor información, visiten corporate.univision.com.

