LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN® ANUNCIA A LOS PRIMEROS ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN EN LA 20. A ENTREGA ANUAL DEL LATIN GRAMMY®

PAULA ARENAS, BAD BUNNY, ALESSIA CARA, ALEJANDRO FERNÁNDEZ, ALEX FERNÁNDEZ, VICENTE FERNÁNDEZ, NATALIA JIMÉNEZ, JUANES, MARIACHI SOL DE MÉXICO, DRACO ROSA, XIMENA SARIÑANA, SECH, OLGA TAÑÓN Y SEBASTIÁN YATRA SE PRESENTARÁN EN LA 20.A ENTREGA ANUAL DEL LATIN GRAMMY®

Alejandro Fernández, Alex Fernández y Vicente Fernández cantarán juntos por primera vez acompañados por Mariachi Sol de México

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–La Academia Latina de la Grabación® anunció a los primeros artistas que se presentarán en la 20.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®, que incluye a los actuales nominados Paula Arenas, Bad Bunny, Alessia Cara, Alex Fernández, Vicente Fernández, Draco Rosa, Ximena Sariñana, Sech y Sebastián Yatra, además de los ganadores del Latin GRAMMY Alejandro Fernández, Natalia Jiménez y Olga Tañón. Juanes, la Persona del Año 2019 de La Academia Latina de la Grabación® y actual nominado al Latin GRAMMY, también ofrecerá un popurrí de su famoso repertorio. Mariachi Sol de México acompañará a los Fernández cuando la dinastía musical se presente junta por primera vez.

Ricky Martin, ganador en tres ocasiones del Latin GRAMMY y dos GRAMMY, homenajeado como la Persona del Año 2006 de La Academia Latina de la Grabación, conducirá La Noche Más Importante de la Música Latina™, junto con las actrices de renombre internacional Roselyn Sánchez y Paz Vega, el 14 de noviembre de 8–11 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro) desde el MGM Grand Garden Arena, en vivo por la Cadena Univision.

Este año, el importante 20.mo aniversario del Latin GRAMMY será una celebración llena de estrellas que quedará en la historia, e incluirá momentos históricos, rencuentros, homenajes y presentaciones únicas de nominados, ganadores pasados y artistas legendarios, quienes se congregarán para conmemorar los 20 años de legado y excelencia en la música latina.

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® tendrá una presencia única en La Noche Más Importante de la Música Latina, cuando ocho de sus 200 becarios acompañarán a los presentadores en el escenario para entregar las estatuillas de la noche a los ganadores, como símbolo de la próxima generación de artistas apoyados por los notables programas internacionales de la Fundación. Desde que se creó hace cinco años, la Fundación Cultural Latin GRAMMY ha asignado la considerable suma de $5 millones de dólares a becas, subvenciones, donaciones de instrumentos musicales y eventos educativos en Estados Unidos e Iberoamérica.

Todavía hay a la venta un número muy limitado de boletos para la 20.a Entrega Anual del Latin GRAMMY en www.axs.com.

Latin GRAMMYs Facebook LIVE ofrecerá cobertura exclusiva detrás de cámaras de la 20.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. La trasmisión en vivo por internet incluirá entrevistas desde diversos puntos, incluida la alfombra roja, la ceremonia de la Premiere del Latin GRAMMY®, tras bastidores y el centro de medios, a partir de las 4 p.m. Este/1 p.m. Pacífico.

Antes de la trasmisión de la Entrega del Latin GRAMMY, la Cadena Univision presentará cobertura exclusiva de la “Noche de Estrellas” con la llegada de artistas, en vivo desde la alfombra roja del Latin GRAMMY, a partir de las 7 p.m. Este/Pacífico (6 p.m. Centro). La “Noche de Estrellas” incluirá entrevistas y comentario en vivo, y les dará a los televidentes un vistazo íntimo del más prestigioso evento de música latina, a la vez que conectará a los fans con sus artistas favoritos vía redes sociales, con #LatinGRAMMY.

La 20.a Entrega Anual del Latin GRAMMY cuenta con el apoyo de las múltiples plataformas de Univision –digitales, sociales y radiales– con videos de entrevistas y fotos, un extenso archivo de espectáculos pasados, un blog en vivo, escenas tras bambalinas, y foros especiales para que los fans compartan la emoción previa al show por www.univision.com/latingrammy. Univision Radio es la red radial oficial en español de la Entrega del Latin GRAMMY. Además, la trasmisión se distribuirá en más de 80 países.

Para más información y las últimas noticias, por favor, visite el sitio web oficial de La Academia Latina de la Grabación, LatinGRAMMY.com. Síganos en Facebook (LatinGRAMMYs), Twitter (@LatinGRAMMYs) o Instagram (@LatinGRAMMYs). Use #LatinGRAMMY en su plataforma favorita de redes sociales.

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN:

La Academia Latina de la Grabación es una organización internacional compuesta por artistas, músicos, compositores, productores y otros profesionales técnicos y creativos de la grabación de habla hispana y portuguesa que por medio de la membresía forman parte de la organización. La organización se dedica a mejorar la calidad de vida y la condición cultural de la música latina y sus creadores. Además de producir la Entrega Anual del Latin GRAMMY® para rendir homenaje a la excelencia en las artes y las ciencias registradas, La Academia Latina de la Grabación ofrece programas educativos y de asistencia para la comunidad de la música latina, ya sea directamente o por medio de la Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información acerca de La Academia Latina de la Grabación, por favor visite LatinGRAMMY.com.

ACERCA DE UNIVISION COMMUNICATIONS INC.:

Como la principal empresa de medios de comunicación dirigidos a los hispanos en Estados Unidos, Univision Communications Inc. los entretiene, informa y empodera con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales. La destacada cartera de propiedades de la compañía incluye las cadenas de señal abierta Univision y UniMás, y las cadenas de cable Galavisión y TUDN, el canal deportivo No. 1 en español del país. A nivel local, Univision es propietaria u opera 65 estaciones en los principales mercados hispanos de Estados Unidos y Puerto Rico. Además, Uforia, the Home of Latin Music, es propietaria u opera 58 estaciones de radio, presenta una serie de eventos en vivo y tiene una robusta presencia de audio digital. La prominente cartera digital de la empresa incluye Univision.com, el servicio de streaming Univision Now, la mayor cadena de influencers hispanos y varias de las aplicaciones más populares. Para mayor información, visiten corporate.univision.com.

