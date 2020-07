LA APLICACIÓN DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL DE HITN EVOLUCIONA A ‘HITN GO’

La aplicación de HITN se transforma, para permitir a las familias hispanohablantes acceder, donde quieran y cuando quieran a una extensa librería de contenido interesante, nuevo y cautivante

BROOKLYN, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–HITN TV anunció una evolución de su App digital de entretenimiento a HITN GO. La revigorizada aplicación ofrecerá una librería de contenido nuevo que permitirá a sus suscriptores acceder a la oferta de servicios autenticados de TV Everywhere y VOD de la señal en el momento y lugar de su preferencia. El App de HITN GO se puede descargar en iOS del App store de Apple y en Androide de Google Play. HITN GO también está disponible en Apple TV y dispositivos Roku, y los subscritores que reciben HITN TV de proveedores como Verizon FIOS, Optimum de Altice, Spectrum, y ahora los suscriptores de Xfinity tendrán también acceso al App HITN GO.

“HITN fue la primera señal de TV paga hispana en ofrecer una suite completa de aplicaciones de TV Everywhere, incluyendo iOS, Android, Apple TV y Roku. Ahora, con HITN GO, nuestra base de usuarios en crecimiento, tendrán a su disposición más contenido con una experiencia de usuario renovada. Nuestro mayor compromiso es seguir trabajando para crear un servicio único para el disfrute de nuestra audiencia”, afirmó Maximiliano Vaccaro, VP Servicios Digitales de HITN.

HITN GO permitirá a los suscriptores del canal acceder al canal lineal de HITN, y cientos de horas de contenido en VOD, incluyendo programas educativos e informativos, y espectaculares documentales y shows de naturaleza como Al Descubierto parte del bloque de ‘Tu Planeta’ y exitosos programas como Centro Médico, entre otros. Adicionalmente, las familias podrán disfrutar de estrenos como Animales Maravillosos, Recorriendo y Veterinarios sin Fronteras.

HITN-TV es una compañía líder de medios en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia. Llega a más de 44 millones de hogares en los EE.UU. y Puerto Rico a través de DIRECTV, DIRECTV NOW, AT&T U-verse TV, AT&T TV Now, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y Altice. Descargue el App “HITN GO” dondequiera, disponible en Apple, Android, Apple TV y Roku® con una suscripción al cable. Para obtener más información, visite www.hitn.org. Y siga @HITNtv en las plataformas sociales.

