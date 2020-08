La gente: Queremos que los teléfonos 5G cuesten menos T‑Mobile: Presentamos el REVVL 5G

Novedades: T‑Mobile presenta la nueva línea de smartphones REVVL, económicos y repletos de funciones: REVVL 4, REVVL 4+ y REVVL 5G, el smartphone 5G más económico del país hasta la fecha. Los clientes de T‑Mobile que se cambien o que agreguen una línea podrán llevarse el REVVL 4 o 4+ gratis o el REVVL 5G por tan solo $200 tras 24 créditos en la factura mensual.





Por qué es importante: al 56% de los consumidores familiarizados con la conectividad 5G les preocupa el costo de los smartphones 5G. T‑Mobile considera que todos deberían tener acceso a 5G incluido sin costo adicional Y TAMBIÉN smartphones 5G económicos que puedan conectarse a esa red.

Para quiénes es importante: para todos, en especial a quienes les gusta estar a la vanguardia de la tecnología sin que les cueste un ojo de la cara.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–‘Teléfono 5G económico’ ya no es un contrasentido. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) continúa el día de hoy con su compromiso de ofrecer #5GforALL presentando la nueva generación de smartphones REVVL de la compañía: REVVL 4, REVVL 4+ y REVVL 5G, el smartphone 5G más económico en toda la historia de EE. UU. Y para derribar realmente esa barrera de precio que impide a los usuarios disfrutar de la conectividad 5G, todos los que se cambien o agreguen una línea podrán llevarse el REVVL 5G en T‑Mobile por apenas $200 tras 24 créditos en la factura; la mitad de su precio regular de $399.99. El REVVL 4 y el REVVL4+ se conectan a la red LTE de T‑Mobile mientras que el REVVL 5G tiene acceso a las redes LTE y 5G (600 MHz y 2.5 GHz) de T‑Mobile en la primera y más grande red 5G nacional. Y para llevar de verdad #5GforALL tanto al servicio prepagado como al pospagado los tres teléfonos REVVL llegarán a T‑Mobile y, por PRIMERA VEZ, también a Metro by T‑Mobile el 4 de septiembre.

“Hemos generado un enorme impacto en 5G, con más cobertura que AT&T y Verizon combinados, y la primera 5G autónoma DEL MUNDO, pero sabíamos que, para hacer realidad la conectividad #5GforALL, necesitábamos smartphones 5G al alcance de todos”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Y es por eso que estamos lanzando el REVVL 5G, para derribar uno de los últimos obstáculos que les impiden a los usuarios tener acceso a 5G, en el momento en que más se necesita conectividad confiable en el país”.

El objetivo: ofrecer una conectividad 5G confiable al alcance de todos

La gente recurre cada vez más a sus dispositivos móviles para mantenerse conectada. Un estudio de eMarketer2 determinó que, por primera vez, los adultos pasarán más de 3 horas por día en sus smartphones en 2020, lo que representa un aumento del 13.9% respecto de 2019. Las personas están buscando más formas de mantenerse conectadas sin que les cueste un ojo de la cara, ahora más que nunca. Y sin embargo, los smartphones 5G generalmente cuestan por encima de $1000. Una encuesta reciente de Civic Science1 mostró que al 56% de los consumidores familiarizados con la conectividad 5G les preocupa lo alto de ese costo.

Con el REVVL 5G, T‑Mobile continúa proporcionando una cobertura 5G más confiable a un costo más económico para millones de personas, ayudándolas a mantenerse mejor conectadas en la red 5G más grande. Mientras tanto, Verizon sigue por ahí obligando a sus clientes a pagar un sobrecargo por smartphones 5G que captan la señal 5G apenas el 0.4% del tiempo. #LaVerdadDuele

Más que económico: también repleto de funciones.

La línea REVVL es conocida por sus especificaciones de alto nivel sin tener un precio de alto nivel, y continúa con su siguiente generación de smartphones REVVL. El REVVL 5G cuenta con una pantalla FHD+ de 6.53”, cámara trasera triple y una cámara frontal de 16 MP, además de una batería de 4,500 mAh para impulsar este smartphone con conectividad 5G. El REVVL 4+ cuenta con una pantalla HD+ de 6.52”, cámara trasera doble y batería de 4,000 mAh mientras que el REVVL 4 tiene una pantalla HD+ de 6.22”, cámara trasera de 13 MP y batería de 3500 mAh. Para verlos todos en acción, mira el video del unboxing aquí.

Aquí están las especificaciones técnicas completas:

REVVL 5G

Cámara: 48 MP (principal) + 8 MP (gran angular) + 5 MP (macro) [cámara trasera] y 16 MP [cámara frontal]

48 MP (principal) + 8 MP (gran angular) + 5 MP (macro) [cámara trasera] y 16 MP [cámara frontal] Batería: 4500 mAh

4500 mAh Color: Nebula Black

Nebula Black SO: Android 10

Android 10 Pantalla: FHD+ de 6.53” 19:5:9

FHD+ de 6.53” 19:5:9 RAM: 6 GB

6 GB ROM: 128 GB

128 GB Bandas: 5G n71/n2/n66/n41/n25 LTE 2/4/66/25/26/41

5G n71/n2/n66/n41/n25 LTE 2/4/66/25/26/41 Seguridad: activación facial y sensor dactilar

activación facial y sensor dactilar Dimensiones: 6.51” x 3” x 0.37”

6.51” x 3” x 0.37” Chipset: Qualcomm SD765

Qualcomm SD765 Procesador: Octa Core (6*1.8 GHz, 1*2.2 GHz, 1*2.4 GHz)

REVVL 4+

Cámara: 16 MP + 5 MP [cámara trasera] y 16 MP [cámara frontal]

16 MP + 5 MP [cámara trasera] y 16 MP [cámara frontal] Batería: 4000 mAh

4000 mAh Color: Steel Gray

Steel Gray SO: Android 10

Android 10 Pantalla: HD+ de 6.52” 18:9

HD+ de 6.52” 18:9 RAM: 4 GB

4 GB ROM: 64 GB

64 GB Bandas: 4G 2/4/5/12/25/26/41/66/71

4G 2/4/5/12/25/26/41/66/71 Seguridad: activación facial y sensor dactilar

activación facial y sensor dactilar Dimensiones: 6.51” x 2.96” x 0.32”

6.51” x 2.96” x 0.32” Chipset: Qualcomm SD665

Qualcomm SD665 Procesador: 1.8 GHz Octa-core

REVVL 4

Cámara: 13 MP [cámara trasera] y 5 MP [cámara frontal]

13 MP [cámara trasera] y 5 MP [cámara frontal] Batería: 3500 mAh

3500 mAh Color: Graphite

Graphite SO: Android 10

Android 10 Pantalla: HD+ de 6.22” 19:9

HD+ de 6.22” 19:9 RAM: 2 GB

2 GB ROM: 32 GB

32 GB Bandas: 4G 2/4/5/7/12/25/26/41/66/71

4G 2/4/5/7/12/25/26/41/66/71 Seguridad: activación facial y sensor dactilar

activación facial y sensor dactilar Dimensiones: 6.26” x 2.99” x 0.32”

6.26” x 2.99” x 0.32” Chipset: MediaTek MT6761V/CA

MediaTek MT6761V/CA Procesador: 2.0 GHz Octa-core

Cómo obtener los nuevos REVVL

A partir del 4 de septiembre, obtén cualquiera de los nuevos smartphones REVVL en línea o en las tiendas de T‑Mobile y Metro by T‑Mobile de todo el país.

Los clientes de T‑Mobile pueden llevarse el REVVL 4 por $5 al mes (precio regular [FRP, por sus siglas en inglés]: $120), el REVVL 4+ por $8 al mes (precio regular : $192) y el REVVL 5G por $16.67 al mes (precio regular: $399.99); todos distribuidos en 24 meses con $0 de pago inicial para clientes con buena calificación crediticia en el plan de financiamiento de equipo sin interés de T‑Mobile.

Los clientes nuevos y actuales de T‑Mobile y Metro, incluidos los clientes de T‑Mobile Para Empresas hasta 12 líneas, pueden llevarse el REVVL 4 y el REVVL 4+ GRATIS o el REVVL 5G por apenas $200 tras 24 créditos en la factura cuando se cambien o agreguen una línea. Los clientes de Metro pueden obtener las mismas excelentes ofertas al cambiarse o al activar una línea, con validación de ID.

Para obtener más información sobre la nueva línea de REVVL en T‑Mobile, visita: es.t‑mobile.com/offers/best‑value‑smartphones.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

1 Encuesta de Civic Science, agosto de 2020.



2 Informe de eMarketer, junio de 2020.

Más impuesto sobre el precio regular del dispositivo. Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Se requiere un servicio elegible. Se podría requerir una tarjeta SIM de $10 y un cargo de $20 por asistencia o por los cambios de dispositivo, ya sea en las tiendas o en llamadas al servicio al cliente (o un cargo por activación de $20 para Metro by T‑Mobile). Primero deberás reactivar cualquier línea de voz cancelada en los últimos 90 días. Ofertas de T‑Mobile: si cancelas el servicio móvil, dejarás de recibir los créditos y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. La cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos en la factura; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. No se puede combinar con algunas ofertas o descuentos (por ejemplo, Carrier Freedom). Más cobertura 5G según datos de Ookla CoverageRight® publicados el 15 de agosto de 2020. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. La cobertura no está disponible en algunas áreas. La red 5G aún está en desarrollo; no todos los dispositivos y señales son compatibles. Consulta las especificaciones del dispositivo. Consulta los detalles de la cobertura, los Términos y condiciones (incluida la cláusula de arbitraje) y la información sobre Internet abierta en es.T‑Mobile.com y hola.MetrobyT‑Mobile.com.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible con el fin de disrumpir el mercado para crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: es.t-mobile.com.

Contacts

Contactos para prensa

Relaciones con los medios — T‑Mobile US, Inc.



MediaRelations@t‑mobile.com

Contacto para relaciones con inversionistas



T‑Mobile US, Inc.



investor.relations@t‑mobile.com

http://investor.t‑mobile.com