LA MUNDIALMENTE FAMOSA INFLUENCER DE MODA DANIELLE BERNSTEIN LANZA SU MARCA HOMÓNIMA EXCLUSIVAMENTE PARA MACY’S

“Danielle Bernstein for Macy’s” presenta moda de calidad a un precio menor a los $100 y por primera vez introduce tallas plus como parte de sus diseños

NUEVA YORK, NY–(BUSINESS WIRE)–Danielle Bernstein, la fundadora y el rostro detrás del mundialmente conocido blog de moda WeWoreWhat, hoy lanzó una colección exclusiva con Macy’s. Inspirada por las piezas que ama usar a diario, Danielle Bernstein for Macy’s presenta atrevidas combinaciones de trajes con siluetas femeninas, mangas anchas con toques de ensueño y románticos florales con delicados estampados y destellos de color. Los clientes disfrutarán de piezas básicas elevadas, todo a precios accesibles en estilos “ready to wear” por menos de $100 dólares. Por primera vez en sus diseños, Bernstein presenta tallas que van de las tallas 00 a la 24. Danielle Bernstein for Macy’s ya está disponible en macys.com y en 175 tiendas Macy’s por todo el país.





“La mayor parte de mi adolescencia la pasé comprando en Macy’s de Manhasset. Me iba rápido por la calle Community Drive después de salir de clases en high school y recorría toda la tienda Macy’s para encontrar lo último en moda y los atuendos para todos, desde un baile escolar hasta un juego de ‘homecoming’ de futbol americano”, dice Bernstein. “Danielle Bernstein for Macy’s es mi homenaje a mi infancia, una manera de llevar mi marca a las masas y dar tributo a la chica que era antes de WeWoreWhat”.

La línea de Danielle Bernstein brinda inspiración para cada ocasión con prendas que hacen fácil ir del día a la noche. La colección presentará 4 entregas durante el año enfocándose en los artículos obligados para el guardarropa de la mujer durante cada temporada.

“Para sus más de dos millones de seguidores, Danielle Bernstein es la máxima ‘influencer’ de estilo, dándole a los devotos de la moda una dosis diaria de inspiración para el guardarropa”, dice Durand Guion, vice presidente de la Oficina de Moda de Macy’s. “Estamos encantados de traer su excepcional nivel de buen gusto y los looks obligados de la temporada para el consumidor de moda de Macy’s”.

Nativa de Nueva York, Bernstein inició su carrera hace diez años, guiando la industria de los influencers hacia lo que es hoy en día. Alteró el mundo de la moda usando sus propias reglas de juego y se ubicó dentro de la lista de Forbes de 30 menores de 30 años antes de llegar a los 25 años de edad. Siga @daniellebernstein para ver maneras originales de usar cada pieza de la colección.

