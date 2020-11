La National Academy of Sports Medicine (NASM) y la Athletics and Fitness Association of America (AFAA) Reconocen a ZUMBA® y STRONG Nation™ con el Primer Premio Anual Spirit of Fitness

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

GILBERT, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Los líderes mundiales en certificaciones de acondicionamiento físico, la National Academy of Sports Medicine (NASM) y la Athletics and Fitness Association of America (AFAA), anunciaron al ganador del primer premio Spirit of Fitness durante su conferencia anual Optima Fitness and Wellness Conference. Esta distinción reconoce a aquellos que aportan acondicionamiento físico a la comunidad global y ayudan a construir un mundo más saludable y feliz.

Laurie McCartney, presidenta de Soluciones de Bienestar y Acondicionamiento Físico Globales para Ascend Learning, empresa matriz de la NASM y la AFAA, entregó el premio a las comunidades de ZUMBA® y STRONG Nation™ como parte del discurso de bienvenida de Optima. Además de difundir la alegría del acondicionamiento físico en todo el mundo, la red de instructores y participantes leales de ZUMBA participa activamente en una amplia gama de campañas de difusión. Solo este año, ZUMBA se asoció con la Global FoodBanking Network para entregar más de un millón de comidas gratuitas a familias afectadas por la COVID-19. ZUMBA ha recaudado más de 5,7 millones de USD para apoyar causas importantes, como la National Breast Cancer Foundation y la Augie’s Quest para encontrar una cura para la ELA.

“En la NASM y la AFAA, creemos que estos tiempos desafiantes presentan oportunidades para que todos podamos estar a la altura de las circunstancias y demostrar los mejores aspectos de nuestra humanidad”, comunicó McCartney a los asistentes virtuales de Optima. “Las comunidades de ZUMBA y STRONG Nation realmente ejemplifican ese espíritu y nos enorgullece honrarlas con este premio”.

Alberto Perlman, director ejecutivo y cofundador de ZUMBA, aceptó el premio en nombre de todas las comunidades de ZUMBA y STRONG Nation. “Cuando los mandatos de quedarse en casa entraron en vigencia por primera vez en marzo, nuestra misión fue mantener a las personas en movimiento, no solo para lograr una liberación física, sino como una forma de ayudarlas a reparar el estrés y la ansiedad causadas por la pandemia”, expresó Perlman. “Nuestros increíbles instructores de todo el mundo nunca perdieron el ritmo, superaron todos los desafíos tecnológicos para poder ofrecer increíbles clases virtuales y, finalmente, impartieron clases al aire libre para mantener a sus comunidades en movimiento y conectadas, al seguir generando alegría en estos tiempos en que todos más la necesitamos”.

Fundada en 2001, ZUMBA combina ritmos del mundo pegadizos con coreografías fáciles de seguir para un entrenamiento efectivo que permita a los participantes coordinar lo mejor de sí mismos: mente, cuerpo y alma. Hoy, ZUMBA atiende a más de 15 millones de participantes en 186 países. STRONG Nation es una clase de ejercicios de entrenamiento de alta intensidad dirigida por música que combina movimientos de entrenamiento pliométrico, ejercicios cardiovasculares, acondicionamiento muscular y peso corporal. Zumba lanzó este programa hace solo cuatro años y ya tiene presencia en 160 países y sirve a 750 000 participantes cada semana.

Como parte del premio Spirit of Fitness, la NASM y la AFAA otorgarán 20 becas que ZUMBA compartirá con sus instructores para apoyar su compromiso con la formación continua.

Acerca de la NASM: Ahora en su año n.° 33, la National Academy of Sports Medicine (NASM) se ha mantenido como la organización estándar internacional en acondicionamiento físico, gracias a la alta calidad de los profesionales de acondicionamiento físico que forman y al rigor científico de sus programas. La NASM ofrece el mejor programa de Certified Personal Training (Capacitación personal certificada) en su clase junto con las principales especializaciones en Nutrition Coaching (CNC) (Asesoramiento nutricional), Sports Performance (PES) (Rendimiento deportivo) y Corrective Exercise (CES) (Ejercicios correctivos).

Acerca de la AFAA: La Athletics and Fitness Association of America (AFAA) se ha desempeñado como líder en la certificación de entrenadores personales y de acondicionamiento físico grupal por más de 35 años. La AFAA fue pionera en las primeras pautas estandarizadas a nivel nacional para profesionales del acondicionamiento físico y ha formado a más de 350 000 instructores y entrenadores en 73 países. El Group Fitness Instructor Program (Programa de instructores de acondicionamiento físico grupal) de la AFAA está acreditado por la National Commission for Certifying Agencies (NCCA), la organización acreditadora líder de cursos certificados en la industria del acondicionamiento físico.

Acerca de Zumba Fitness, LLC: Fundada en 2001, Zumba® es la empresa de acondicionamiento físico comercial más grande del mundo, con más de 15 millones de participantes por semana, en 200 000 ubicaciones y 186 países. Zumba combina ritmos del mundo pegadizos con coreografías fáciles de seguir para un entrenamiento efectivo que permita a los participantes coordinar lo mejor de sí mismos: mente, cuerpo y alma. Además de su programa original de Zumba, la empresa ofrece 10 clases especializadas de Zumba, desde actividades acuáticas hasta aquellas diseñadas específicamente para adultos mayores activos y niños. En 2016, Zumba lanzó su primer ejercicio de entrenamiento de intervalos de alta intensidad (High Intensity Interval Training, HIIT) STRONG Nation™ que no es de baile, en el cual la música se desempeña como el principal motivador. El estilo de vida de Zumba se complementa con las diversas ofertas de productos de consumo de la empresa, que incluyen videojuegos, música original, ropa deportiva y calzado y eventos interactivos de Fitness-Concert™. Para obtener más información sobre los programas y productos de Zumba, o para acceder a una clase en vivo o virtual, ingrese a zumba.com. Síganos en Facebook e Instagram.

Acerca de STRONG Nation: STRONG Nation™ es una clase de ejercicios de entrenamiento de alta intensidad dirigida por la música que combina movimientos de entrenamiento pliométrico, ejercicios cardiovasculares, acondicionamiento muscular y peso corporal. En primer lugar se crearon las rutinas y luego la música se diseñó a la inversa para adaptarse perfectamente a cada movimiento, con el fin de brindar una experiencia de entrenamiento única que lo lleve a superar sus límites percibidos. Este nuevo concepto, que enfatiza a la música como el motivador principal, le permite quemar más calorías y, a su vez, tonificar abdominales, piernas, brazos y glúteos. El ejercicio STRONG Nation se complementa con ropa y calzado deportivos. Los instructores pueden optar por recibir música, rutinas, materiales de comercialización y soporte exclusivos al unirse a SYNC, la red de STRONG Nation. Para obtener más información y acceder a una clase en persona o virtual, visite strongnation.com y síganos en Facebook e Instagram.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Ligaya Malones



Relaciones Públicas de Heart & Soul para la NASM



808.634.1665