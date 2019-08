La nueva aplicación Lawpilot Guardián ayuda a calmar los temores de las redadas de ICE

Abogados de inmigración de Dallas lanzan innovadora aplicación de alerta de respuesta de emergencia

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Durante las amenazas de arrestos o redadas de ICE, los inmigrantes indocumentados ahora tienen una herramienta: Lawpilot Guardián, única aplicación en el mercado que alerta a sus familias y abogados durante una crisis legal.

Conforme el Presidente Trump continúa anunciando redadas de ICE, el miedo se extiende por las comunidades a pesar de que hasta ahora solo se han realizado unos 35 arrestos. Para calmar estos temores y estar cerca de sus abogados, esta nueva tecnología móvil permite a los usuarios sentirse protegidos.

Estos anuncios presidenciales ponen nerviosos a los indocumentados y no pueden evitar sentir temor por la posible deportación. Excepto por las noticias de vecinos que forman una cadena humana en Ohio o abogados que emiten una lista de acciones en caso de una redada de ICE, hay pocos recursos basados ​​en tecnología para ayudar a las personas durante estos encuentros con la ley, hasta que llega Lawpilot Guardián.

Aplicación de alerta de respuesta de emergencia.

Desarrollada por Martin Valko y Nick Chávez, “Después de practicar la ley de inmigración durante más de 30 años combinados, pensamos que debía haber una manera de hacer que la tecnología funcionara en tiempos de crisis para que los inmigrantes tuvieran acceso a un abogado prácticamente en sus bolsillos”, dijo Valko.

“Así que emprendimos un viaje para construir esta aplicación con la que, con un solo toque en sus teléfonos, nuestros clientes notifican a familiares, amigos y abogados sobre su emergencia. Incluye coordenadas GPS y proporciona audio-grabado del encuentro”.

Preparar a los inmigrantes con la biblioteca “Conozca sus Derechos” con el conocimiento de sus derechos y deberes constitucionales cuando se trata de redadas de ICE y detenciones policiales, los fundadores de Lawpilot Guardián agregaron una biblioteca de recursos en dicha aplicación.

“Es fundamental que no solo proporcionemos una forma de proteger a la comunidad inmigrante, sino que la preparemos a través de una biblioteca Know Your Rights (KYR)”, afirmó Valko. “En esta biblioteca, proporcionamos instrucciones sobre lo que se debe hacer si es detenido o si se encuentra con una redada en sus hogares o en lugares de trabajo. Además, puede protegerlos en los campus universitarios, en situaciones de violencia doméstica y en espacios públicos”.

Para mayor información, vaya a https://www.lawpilot.com/lawpilot-guardian/

