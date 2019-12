LA RUBIA BLONDE ALE DICE: BIENVENIDOS AL NUEVO SABOR LATINO A NUEVA YORK Y CONNECTICUT

La cerveza blonde ale de rápido crecimiento empieza su expansión a nuevos mercados hispanos

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Craft Brew Alliance Inc., (“CBA”) (Nasdaq: BREW), una empresa líder en la elaboración de cervezas artesanales, anunció hoy el lanzamiento de La Rubia Blonde Ale en Nueva York y Connecticut. La expansión se debe a la sólida taza de crecimiento de dos dígitos que La Rubia tiene hasta la fecha, y se centrará en conectar su fácil consumo y su auténtica historia familiar con el consumidor hispano en mercados claves.

Creada por el dúo de padre e hijo Luis Brignoni y Luis “Pops” Brignoni, ambos originarios de Puerto Rico, La Rubia ha ganado popularidad rápidamente como la cerveza perfecta para las reuniones de amigos y familiares. Durante los últimos años, La Rubia ha crecido en popularidad en todo el sur de Florida, donde ahora se encuentra entre las 10 mejores de todas las cervezas artesanales. A medida que más y más fanáticos latinos empiezan a conectar con el distintivo sabor e historia de La Rubia, CBA vio una oportunidad de expandir su presencia en nuevos vecindarios de Nueva York y Connecticut, incluyendo Washington Heights, Queens, El Barrio, Bronx, Hartford y New Haven.

“Vemos una oportunidad real de crecimiento para La Rubia Blonde Ale entre los adultos hispanos de los Estados Unidos, quienes tienen preferencia por bebidas fáciles de consumir, colores claros y cervezas con sabor que se pueden disfrutar en cualquier ocasión”, dijo Marimé Riancho, Directora Senior de Marca, La Rubia Blonde Ale. “Dada la fuerte conexión a un emprendimiento familiar entre Luis y Pops, y el hecho de que los consumidores tienden a beber algo que sea recomendado por sus amigos y familiares, estamos seguros de que La Rubia Blonde Ale se convertirá rápidamente en parte de la familia en estas comunidades”.

Elaborada por latinos y para latinos, La Rubia es una cerveza de color claro y de sabor refrescante pero distintivo. La cerveza es fácil de tomar como una lager o pilsner, pero con más sabor y un perfil bien balanceado, refrescante y con lúpulo de sutil aroma floral.

La estrategia de lanzamiento en los nuevos mercados incluirá una nueva presentación de empaque, promociones en nuevos puntos de venta, oportunidades de muestra en las tiendas, eventos de degustación, publicidad exterior, relaciones públicas y participación en las redes sociales, todo empezando este otoño.

Acerca de La Rubia Blonde Ale

La Rubia, que significa en inglés “the blonde one”, es una cerveza de color claro con un sutil aroma a lúpulo y un acabado nítido y refrescante. Con un 5% de ABV, es una cerveza sabrosa y fácil de tomar perfecta para compartir con tu familia.

Malta: Pale, pilsener, cristal 45, trigo blanco y acidulado.



Lúpulo: Pepita, cristal, y Saaz



ABV: 5%



IBU: 20

Acerca de Craft Brew Alliance

Craft Brew Allience (CBA) es una empresa líder en la elaboración de cervezas artesanales, la cual produce, mercadea e introduce al mercado cervezas y bebidas americanas artesanales de clase mundial.

Nuestro galardonado portafolio combina el poder de Kona Brewing Company, una marca nacional de cerveza artesanal de rápido crecimiento distribuida en más de 30 países de todo el mundo, con cervezas regionales importantes y con marcas de estilo de vida: Appalachian Mountain Brewery, Cisco Brewers, Omission Brewing Co., Redhook Brewery, Square Mile Cider Co., Widmer Brothers Brewing, y Wynwood Brewing Co. Fomentamos el crecimiento y el desarrollo de nuestras marcas en el mercado de cervezas actual, que es cada vez más competitivo, a través de la capacidad de elaboración y distribución de última generación de CBA, ventas integradas e infraestructura de marketing, y con un fuerte enfoque en asociaciones, innovación y sostenibilidad.

Creada en 2008, CBA tiene su sede en Portland, Oregón y opera cervecerías alrededor de todo Estados Unidos. Para más información, visite www.craftbrew.com.

