LA VISTA ANTICIPADA DE PEACOCK COMIENZA EN XFINITY X1 Y FLEX

Los clientes de X1 y Flex disfrutarán de un avance de Peacock Premium sin costo adicional antes de su lanzamiento nacional el 15 de julio

Peacock Premium ofrece más de 15.000 horas de películas taquilleras y clásicas, y series de NBCUniversal y mucho más, incluyendo series como 30 Rock, Parks and Recreation, Two and a Half Men, Yellowstone, y las icónicas de la marca Law & Order, al igual que películas como Jurassic Park y Shrek

Programación nocturna empieza temprano con The Tonight Show: At Home Edition de Jimmy Fallon y Late Night with Seth Meyers

Nuevos episodios de Curious George y de la serie animada original de DreamWorks Where’s Waldo? y Cleopatra in Space disponibles de modo exclusivo

El partido Wild Card Playoff de la NFL y el especial del concierto “One World: Together at Home” se transmitirán en vivo a través de Peacock

Xfinity lanza la campaña de mercadeo de Peacock en todas las plataformas

A este anticipo le seguirá el lanzamiento a nivel nacional el 15 de julio, cuando se incluirá un nivel gratuito con más de 7500 horas de películas y series que serán accesibles para todos por dispositivos móviles, internet y plataformas populares de televisión conectada. Actualmente, la programación de Peacock Premium también estará disponible a través de todos los dispositivos más populares a un costo de $4.99 por mes, y también una versión sin comerciales por $5.00 adicionales por mes.

Toda la programación de Peacock está respaldada por una experiencia publicitaria sin precedentes, que presenta aproximadamente cinco minutos de comerciales o menos por hora, una serie de nuevas innovaciones publicitarias y un impresionante grupo de patrocinadores.

Con la mayoría del país actualmente en casa, Comcast ha visto un aumento del 50 por ciento en el consumo on-demand año tras año y las búsquedas por control remoto de voz para contenido gratuito hasta casi un 250 por ciento.

“Ahora más que nunca se necesita un servicio gratuito de streaming de calidad que pueda ofrecer a los espectadores tanto la información que necesitan para estar al día como el entretenimiento que buscan para escapar el momento”, afirmó Matt Strauss, Presidente de Peacock y de Empresas Digitales de NBCUniversal. “Con Peacock, entregaremos muchas de las mejores películas y programas de televisión de nuestro tiempo, así como noticias oportunas y programación de actualidad, y haremos nuestra parte para reunir a la gente mediante el poder del entretenimiento”.

“El ofrecer Peacock Premium sin costo adicional de una manera integrada dentro de Xfinity X1 y Flex es otro ejemplo de nuestro compromiso de proveer más valor, contenido y opciones a los clientes”, dijo Dana Strong, presidenta de Servicios al Consumidor de Xfinity de Comcast. “Con un incremento del 24 por ciento en nuestras plataformas sobre el año pasado, sabemos que nuestros clientes disfrutarán al descubrir Peacock y todo su gran contenido durante este período exclusivo de vista previa”.

Además de convertir a Peacock en un inquilino principal en Flex, Xfinity empezará a promover Peacock con una amplia campaña de mercadeo que incluirá comerciales al aire con Amy Poehler, así como carteles prominentes a través de plataformas como Xfinity.com.

COMO VER

A partir de las próximas semanas, los clientes de X1 y Flex podrán empezar a ver más y buscar menos diciendo simplemente “Peacock” al galardonado Control Remoto por Voz de Xfinity.

Xfinity Flex es un dispositivo de streaming personalizado en 4K que está incluido gratis con Xfinity Internet y ofrece opciones, control, flexibilidad y miles de películas y series gratuitas. Los clientes de Flex podrán encontrar las películas y series de Peacock en las secciones “New This Week (Nuevo esta semana)” y “Free For Me (Gratis para mí)”, además de explorar el contenido en la sección “Trending Now on Peacock (Tendencia en Peacock)”, entre todo su demás contenido favorito de streaming en un solo lugar.

Los clientes de X1 también pueden explorar la programación de Peacock integrada en la guía de X1, junto al resto de la televisión en vivo y los programas y películas on-demand incluidos con su suscripción a Xfinity TV y otros servicios de streaming disponibles en X1.

QUE VER

Peacock Premium ofrece más de 15.000 horas de programas de televisión actuales, clásicos y favoritos del público como Law & Order: SVU, 30 Rock y Friday Night Lights, películas populares como Jurassic Park, E.T. y Ray y programación infantil como Curious George y las series animadas originales Where’s Waldo? y Cleopatra in Space de DreamWorks. Peacock también cuenta con contenido en vivo y on-demand en las categorías de noticias, deportes, reality y programación nocturna que empieza mañana con un exclusivo acceso anticipado a contenido de The Tonight Show: At Home Edition de Jimmy Fallon y Late Night with Seth Meyers antes de su horario televisivo.

Peacock Premium incluye:

Canales Un creciente conjunto de listas de reproducción de canales de videos cortos como lo mejor de Jimmy Fallon y Seth Meyers, lo mejor del baúl de SNL, además de canales, contenido de noticias de NBC News Now y Sky News y canales de géneros específicos como True Crime, Reality Check-In y 80s Mix Tape.

Oportuno y actual Lo más destacado de las noticias diarias, deportes y cultura popular de TODAY, NBC Nightly News, Meet the Press, Noticiero Telemundo, MSNBC, CNBC, NBC Sports , E! News y Access Hollywood, listas predeterminadas de temas en tendencia y momentos de conversación como The Daily Uplift así como nueva programación desde el hogar de Jimmy Fallon, Seth Meyers, Kelly Clarkson, Andy Cohen, Mike Tirico, Jac Collinsworth y más.

Temporada actual de NBC Dramas como Law & Order: SVU, Blindspot, Chicago P.D., Chicago Fire, Chicago Med, New Amsterdam, Manifest, Zoey’s Extraordinary Playlist, Bluff City Law, Council of Dads, Lincoln Rhyme : The Hunt for the Bone Collector y Days of Our Lives Comedias como Saturday Night Live, Superstore, Will & Grace, Perfect Harmony e Indebted Series alternativas como America’s Got Talent: Champions, Ellen’s Game of Games, World of Dance, American Ninja Warrior, The Wall, Hollywood Game Night y Making It Programas de charla, noticias y series sindicadas como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Late Night with Seth Meyers, Dateline, NBC Nightly News, Meet the Press, Access Hollywood y The Kelly Clarkson Show

Telemundo Temporadas actuales de series como La Doña, Cennet, Minuto para



ganar, Noticiero Telemundo y 100 días para enamorarnos Títulos de colección como Betty en NY, Preso No. 1, Al Otro Lado Del Muro, Santa Diabla, El Chema, El Barón, Caso Cerrado, Chiquis ’n Control , Corazón Valiente , ¿Dónde Está Elisa? , El Rostro De La Venganza , Guerra De Ídolos , I Love Jenni , José José , Mi Familia Perfecta, Perro Amor, Quién es Quién, Reina de corazones, Relaciones Peligrosas, The Riveras, Un Poquito Tuyo y Victoria and Victorinos

Biblioteca de TV Comedias emblemáticas como Parks and Recreation, 30 Rock, Saturday Night Live, King of Queens, Everybody Loves Raymond, Two and a Half Men, A.P. Bio, Frasier, Saved By the Bell, George Lopez, Cheers, Punky Brewster, The Johnny Carson Show, The Carol Burnett Show, The Greatest American Hero, Munsters y Leave It to Beaver Dramas apasionantes como la franquicia de Law & Order , New Amsterdam, Yellowstone, Friday Night Lights, House, Battlestar Galactica, Psych, Parenthood, Monk, Heroes, Covert Affairs, Warehouse 13, Sliders, Necessary Roughness, The Commish, Murder She Wrote, Columbo, The Rockford Files, Airwolf, Seaquest y Alfred Hitchcock Presents Series de competencia como Hollywood Game Night, American Ninja Warrior, Face Off, Top Chef Masters y American Ninja Warrior Junior Programación de Reality imperdible como The Profit, Million Dollar Listing NY, The Real Housewives of Dallas, Chrisley Knows Best, Kitchen Nightmares, Below Deck, Hell’s Kitchen, Flipping Out, Botched, Southern Charm, Escape to the Chateau, Jay Leno’s Garage, Married to Medicine, Talk Stoop, George to the Rescue, Ghost Hunters International, Bad Girls Club, Bethenny Ever After, Kourtney & Kim Take New York, Open House, Shahs of Sunset, Very Cavallari y WAGS Series documentales como Dateline, American Greed, Snapped, Forensic Files, Three Days to Live, Unsolved Mysteries, Paranormal Witness, Final Appeal, Aaron Hernandez Uncovered, Killer Couples, The Case of Caylee Anthony, Dahmer on Dahmer, A Serial Killer Speaks, Earth Odyssey with Dylan Dreyer, The Disappearance of Natalee Holloway

Biblioteca de cine Cientos de películas entre las que figuran la franquicia de Jurassic Park, E.T., Meet the Parents, Schindler’s List, Shrek, Evan Almighty, Liar Liar, Fletch, Ray, Lost in Translation, Definitely Maybe, Reservoir Dogs, Children of Men, Moonrise Kingdom, American Psycho, Meet Joe Black, Monster’s Ball, Blue Crush, The Blair Witch Project, Fear, The Story of Us, You, Me, and Dupree, Robin Hood y Leap Year

Contenido infantil Episodios nuevos y exclusivos de Curious George , Where’s Waldo y Cleopatra in Space y títulos clásicos como Woody Woodpecker, Dragons: Defenders of Berk, Top Chef Jr., Beat the Clock, Friendly Monsters, Sabrina: The Animated Series, Fievel’s American Tails, Care Bears, Get Out of My Room, New Adventures of He-Man, Noddy in Toyland, Beethoven, Big Fun Crafty y Baby Einstein Classics



*el contenido de arriba estará disponible desde el 15 de abril o poco después

A lo largo del año y en el 2021, Peacock también incluirá:

Programas originales Decenas de películas y series originales, tales como Brave New World , The Capture , Psych 2: Lassie Come Home , Angelyne , Intelligence , Rutherford Falls , Lost Speedways , Battlestar Galactica, Punky Brewster , A.P. Bio , Dr. Death , Hitmen, Real Housewives Mash-up , Saved By the Bell , Five Bedrooms, Lady Parts , Girls5Eva , Code 404, Who Wrote That , Kids Tonight Show , The Amber Ruffin Show, Armas De Mujer , y Caso Cerrado



TV Series populares como The Office, This Is Us, The Blacklist, Chicago P.D., Chicago Fire, Chicago Med, Project Blue Book, Downton Abbey, Suits, Bates Motel, The Mindy Project, lo mejor de la franquicia de Real Housewives, Keeping Up With The Kardashians, Married With Children, Roseanne, Curse of Oak Island, Pawn Stars, First 48, Storage Wars, American Pickers, Ancient Aliens y Cold Case Files

Cine Entre las películas nuevas que llegarán al servicio se encuentran Trolls: World Tour, Croods 2, Despicable Me, Bourne Trilogy, Fast & Furious, Fast 5, Knocked Up, Bridesmaids, Baby Mama, Apollo 13, Big Lebowski, Notting Hill , Scent of a Woman, Meatballs, Hurt Locker y Open Water

Kids Nuevas series originales incluyendo Madagascar: A Little Wild , The Mighty Ones and TrollsTopia and movies including Trolls World Tour , Croods 2 y Despicable Me

Eventos en Vivo Deportes (cuando se reanuden) tales como la Premier League, the Ryder Cup, el nuevo partido Wild Card de las eliminatorias de la NFL, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y eventos en vivo como el especial de entretenimiento mundial anunciado recientemente One World: Together at Home de Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud.



Para obtener más información, visita http://www.peacocktv.com.

Acerca de la Corporación Comcast

La Corporación Comcast (Nasdaq: CMCSA) es una compañía global de medios y tecnología con tres negocios principales: Comcast Cable, NBCUniversal y Sky. Comcast Cable es uno de los principales proveedores de Estados Unidos en servicios de video, telefonía e internet de alta velocidad para clientes residenciales bajo la marca Xfinity y también ofrece estos servicios a clientes comerciales. Además, brinda servicios inalámbricos de seguridad y automatización para clientes residenciales bajo la marca Xfinity. NBCUniversal es una compañía mundial de medios y entretenimiento que opera noticias, entretenimiento y canales de deportes, las cadenas NBC y Telemundo, producciones de televisión, grupos de estaciones de televisión, Universal Pictures y Universal Parks y Resorts. Sky es una de las principales compañías de medios y entretenimiento de Europa, conectando a los clientes a una amplia variedad de contenido de video mediante sus servicios de televisión paga. También brinda servicios de comunicaciones, lo que incluye servicios residenciales de internet de alta velocidad, telefonía e inalámbricos. Sky opera el canal Sky News y otras cadenas de deportes y entretenimiento, produce contenido original y posee derechos exclusivos de contenido. Para obtener más información visita www.comcastcorporation.com.

Acerca de Peacock:

Peacock http://www.peacocktv.com es el nuevo servicio de streaming de NBCUniversal que se lanzará en el 2020. Peacock ofrecerá un conjunto de primer nivel de programación original exclusiva, colecciones on-demand de exitosas series de TV, entre las que figuran dos de las series más vistas en streaming, “The Office” y “Parks and Recreation”, más películas aclamadas por la crítica de las bibliotecas de Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination y los estudios más importantes de Hollywood. Además, Peacock aprovechará la capacidad sin igual de NBCUniversal para ofrecer un amplio rango de cautivante contenido de actualidad en las categorías de noticias, deportes, programación nocturna y reality. NBCUniversal es una compañía subsidiaria de la Corporación Comcast.

