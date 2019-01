Las enfermedades coronarias matan a más de 20 000 mujeres latinas por año

WomenHeart lanza una campaña de concientización para el Mes de la

herencia hispana

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–WomenHeart: The National Coalition for Women with Heart Disease lanzó

hoy su campaña inaugural del Mes de la herencia hispana, que fue posible

gracias a Burlington

Stores. Con casi 48 millones de mujeres que viven con enfermedades

coronarias o tienen riesgo de padecerlas (casi 1 en 3 mujeres hispanas),

la campaña que se realizará del 15 de septiembre al 15 de octubre

apuntará a generar conciencia sobre la salud coronaria entre las mujeres

latinas.

“Como paciente coronaria mujer, realmente conozco la importancia de

recibir el tipo de asistencia y los servicios que ofrece WomenHeart a

las mujeres que viven con enfermedades coronarias o poseen riesgo de

padecerlas”, afirmó Evan McCabe, líder de WomenHeart y miembro de

su directorio. “Las enfermedades coronarias son la primera causa de

muerte entre las mujeres, y matan a más de 20 000 mujeres hispanas

anualmente. Por este motivo, estamos muy contentos de dar el puntapié

inicial de esta campaña de concientización”.

El tema de este año, #DelCorazón, simboliza la unión de los corazones en

la comunidad para luchar contra estas enfermedades. Durante todo el Mes

de la herencia hispana, WomenHeart compartirá contenido digital, como

datos acerca de la salud coronaria, consejos de expertas latinas en

cardiología y testimonios de líderes de WomenHeart como Ann de

Velasco, quien fundó el primer y único grupo de asistencia de habla

hispana para pacientes mujeres con enfermedades coronarias.

“Durante muchos años, hemos sido pioneras en los esfuerzos por llegar a

nuestras hermanas del corazón hispanas en el sur de Florida y en

todo el país”, señaló de Velasco. “A través de una red de comunicación

creativa y comprometida, hicimos conexiones que dieron como resultado el

desarrollo de materiales en idioma español. WomenHeart de Miami en

español continúa siendo el único grupo de asistencia exclusivo para

mujeres hispanas; esperamos ansiosamente que otras áreas nos sigan en

este camino. La necesidad es real”.

“WomenHeart posee el compromiso de aumentar la conciencia sobre las

enfermedades coronarias en las comunidades de color”, agregó McCabe.

“Teniendo en cuenta que aproximadamente solo un tercio de las latinas

tienen conciencia de que las enfermedades coronarias son la primera

causa de muerte, es necesario que sigamos brindando asistencia y

educación para garantizar que todas las mujeres que viven con

enfermedades coronarias o poseen riesgo de padecerlas vivan vidas más

largas y saludables”.

La campaña también presentará un chat en Twitter con las cardiólogas

latinas Fátima

Rodríguez (doctora en medicina) y Maribel

Hernández (doctora en medicina) el miércoles 26 de septiembre a la

1:00 p.m. (hora del Este). Para obtener más información sobre nuestros

programas gratuitos en español, consulte los materiales educativos,

llame a la línea de ayuda gratuita (800-676-6002) y visite

womenheart.org.

Acerca de WomenHeart: The National Coalition for Women with Heart

Disease

WomenHeart: The National Coalition for Women with Heart Disease es la

única organización nacional centrada en la paciente que asiste a casi 48

millones de mujeres estadounidenses que viven con enfermedades

coronarias o están en riesgo de padecerlas, la causa principal de muerte

en las mujeres. Visite nuestro sitio web, womenheart.org.

