Las subvenciones de Wells Fargo tienen como objetivo mejorar el bienestar financiero de familias necesitadas

Más de $5.4 millones destinados a nueve organizaciones sin fines de lucro traerán programas de capacitación financiera y de aumento del patrimonio a comunidades desfavorecidas

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Dada la inseguridad financiera que enfrentan millones de estadounidenses, Wells Fargo Foundation (en inglés) anunció hoy que había proporcionado $5.4 millones en subvenciones a nueve organizaciones que ayudan a hogares necesitados a administrar sus finanzas, reducir deudas, mejorar el crédito y obtener acceso a otras oportunidades económicas transformadoras.

Las organizaciones sin fines de lucro desarrollarán y ampliarán nuevos enfoques para mejorar el bienestar financiero mediante la colaboración con agencias de atención médica, refugios para personas sin hogar y otros grupos en los sectores público y privado. Se destaca la integración de la capacitación financiera y de las estrategias de acumulación de activos a los servicios sociales existentes que satisfagan las complejas necesidades de comunidades desfavorecidas.

“Una cantidad desproporcionada de hogares de bajos ingresos y otras poblaciones vulnerables viven a la sombra [del resto de la población] y tienen dificultades para aumentar ahorros”, indicó Brandee McHale, Presidente de Wells Fargo Foundation. “Dada la magnitud de este problema y la creciente división del patrimonio, podemos ayudar a más personas a alcanzar su máximo potencial al incorporar el asesoramiento financiero y otros tipos de apoyo en lugares donde están estas personas, ya sea en el consultorio del médico, una biblioteca o un refugio”.

Las subvenciones de $5.4 millones forman parte de la estrategia filantrópica de Wells Fargo, que se centra en resolver tres desafíos sociales: el acceso a la vivienda a precio asequible, el bienestar financiero y el crecimiento de pequeñas empresas. Las subvenciones se clasifican en tres categorías principales: capacitación financiera, asistencia con impuestos sobre los ingresos, y aumento de los ahorros y establecimiento de buenos antecedentes de crédito.

Capacitación financiera

Wells Fargo otorgó $3 millones en subvenciones a cinco organizaciones sin fines de lucro que adoptan nuevos enfoques para desarrollar las habilidades financieras de consumidores desfavorecidos, incluido un mayor acceso a la capacitación financiera, y a productos y servicios que apoyan su bienestar financiero:

Consumer Action : para ampliar la integración de herramientas de tecnologías financieras en los programas de inclusión financiera al utilizar la capacitación financiera, los seminarios por Internet y las minisubvenciones. Este enfoque brindará asistencia a organizaciones comunitarias a fin de ayudar a consumidores de bajos ingresos y con dominio limitado del inglés a mejorar su bienestar financiero.

: para ampliar la integración de herramientas de tecnologías financieras en los programas de inclusión financiera al utilizar la capacitación financiera, los seminarios por Internet y las minisubvenciones. Este enfoque brindará asistencia a organizaciones comunitarias a fin de ayudar a consumidores de bajos ingresos y con dominio limitado del inglés a mejorar su bienestar financiero. The Financial Clinic : para lanzar HomeBOOST, un Ecosistema de Seguridad Financiera que trae los servicios de capacitación financiera a personas que padecen la inseguridad de la vivienda, y ayuda a refugios y a organizaciones sin fines de lucro relacionadas con la vivienda a incorporar las estrategias de seguridad financiera en sus programas existentes. Se espera que HomeBOOST, lanzado en octubre de 2019, llegue a 2,000 personas y desarrolle las capacidades de hasta 10 organizaciones participantes de brindar servicios de capacitación similares en el futuro.

: para lanzar HomeBOOST, un Ecosistema de Seguridad Financiera que trae los servicios de capacitación financiera a personas que padecen la inseguridad de la vivienda, y ayuda a refugios y a organizaciones sin fines de lucro relacionadas con la vivienda a incorporar las estrategias de seguridad financiera en sus programas existentes. Se espera que HomeBOOST, lanzado en octubre de 2019, llegue a 2,000 personas y desarrolle las capacidades de hasta 10 organizaciones participantes de brindar servicios de capacitación similares en el futuro. International Rescue Committee : para expandir la capacitación financiera en diez ciudades para ayudar a las poblaciones vulnerables y a los refugiados reasentados en EE. UU. a comprender el complejo sistema financiero, acceder a productos financieros a precios asequibles, establecer crédito, generar activos y alcanzar la estabilidad financiera.

: para expandir la capacitación financiera en diez ciudades para ayudar a las poblaciones vulnerables y a los refugiados reasentados en EE. UU. a comprender el complejo sistema financiero, acceder a productos financieros a precios asequibles, establecer crédito, generar activos y alcanzar la estabilidad financiera. National Coalition for Asian Pacific American Community Development : para expandir el acceso a programas de capacidad financiera culturalmente relevantes que mejoran la seguridad financiera de los asiáticos estadounidenses y de los nativos de las islas del Pacífico de bajos ingresos y amplían sus oportunidades de aumentar el patrimonio.

: para expandir el acceso a programas de capacidad financiera culturalmente relevantes que mejoran la seguridad financiera de los asiáticos estadounidenses y de los nativos de las islas del Pacífico de bajos ingresos y amplían sus oportunidades de aumentar el patrimonio. UnidosUS: para expandir el acceso a la capacitación financiera gratis y culturalmente relevante para latinos necesitados. UnidosUS colaborará con sus Filiales/Afiliadas a fin de integrar la educación financiera en sus programas de salud y bienestar, y conectar a los clientes con servicios personalizados de capacitación financiera individual.

Asistencia con impuestos sobre los ingresos

El programa federal de Asistencia para la preparación de la declaración de impuestos sobre los ingresos (VITA, por sus siglas en inglés) ofrece servicios de preparación de declaraciones de impuestos gratis a familias trabajadoras con ingresos bajos a moderados y las ayuda a acceder a créditos por impuestos y a reembolsos de los que dependen para las necesidades del hogar, el pago de deudas o los ahorros. Wells Fargo Foundation otorgó un total de $1 millón en subvenciones a dos organizaciones sin fines de lucro a fin de aumentar la capacidad de los programas de VITA y llegar a más contribuyentes necesitados:

AARP Foundation : para expandir AARP Foundation Tax-Aide, el servicio de asistencia y de preparación de declaraciones de impuestos administrado por voluntarios más extenso en EE. UU. Con casi 5,000 establecimientos en bibliotecas, centros comerciales, bancos, centros para personas mayores y centros comunitarios en los vecindarios, Tax-Aide se expandirá a 24 sitios nuevos de VITA en 2020. La AARP también lanzará una campaña Tax Time Savings (Ahorros de la temporada de impuestos) que beneficiará a hasta 70,000 personas mayores adicionales anualmente.

: para expandir AARP Foundation Tax-Aide, el servicio de asistencia y de preparación de declaraciones de impuestos administrado por voluntarios más extenso en EE. UU. Con casi 5,000 establecimientos en bibliotecas, centros comerciales, bancos, centros para personas mayores y centros comunitarios en los vecindarios, Tax-Aide se expandirá a 24 sitios nuevos de VITA en 2020. La AARP también lanzará una campaña Tax Time Savings (Ahorros de la temporada de impuestos) que beneficiará a hasta 70,000 personas mayores adicionales anualmente. Prosperity Now: para apoyar el desarrollo de coaliciones de VITA en 10 mercados mediante el lanzamiento del Leadership Institute (Instituto de Liderazgo) de VITA. El grupo de aprendizaje entre pares recibirá asistencia técnica y capacitación de liderazgo intensivas, compartirá las mejores prácticas y creará nuevas herramientas para ayudar a fortalecer su capacidad de ofrecer servicios gratuitos de preparación de declaraciones de impuestos.

Aumento de los ahorros y establecimiento de buenos antecedentes de crédito

Aproximadamente el 25 por ciento de hogares estadounidenses se consideran no bancarizados o con una prestación de servicios bancarios insuficiente (FDIC, 2017 National Survey of Unbanked and Underbanked Households [Encuesta nacional de hogares no bancarizados y con una prestación de servicios bancarios insuficiente de 2017]), lo que significa que no tienen una cuenta bancaria o tienen que depender de productos y servicios financieros que a menudo tienen cargos altos. Wells Fargo Foundation otorgó subvenciones a tres organizaciones sin fines de lucro que ayudan a comunidades tradicionalmente desfavorecidas a acceder productos financieros de bajo costo que establecen buenos antecedentes de crédito, aumentan los ahorros y los fondos de emergencia:

Credit Builders Alliance (CBA) : para lanzar el fondo CBA Fund, un intermediario emergente de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario que proporciona recursos financieros y apoyo operativo a organizaciones sin fines de lucro que otorgan pequeños préstamos al consumidor, aumentando el acceso a préstamos seguros y responsables dentro de las comunidades que han sido desfavorecidas.

: para lanzar el fondo CBA Fund, un intermediario emergente de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario que proporciona recursos financieros y apoyo operativo a organizaciones sin fines de lucro que otorgan pequeños préstamos al consumidor, aumentando el acceso a préstamos seguros y responsables dentro de las comunidades que han sido desfavorecidas. Mission Asset Fund : para expandir la red Lending Circles (Círculos de Préstamos) y traer tanto la educación financiera segura, oportuna y relevante como los préstamos que establecen buenos antecedentes de crédito a comunidades en todo el país. Arraigada en la larga tradición de préstamos sociales dentro de las comunidades, Lending Circles ofrece préstamos pequeños sin intereses que permiten a las personas establecer y aumentar sus puntuaciones de crédito, reducir la deuda, aumentar los ahorros y desarrollar todo su potencial.

: para expandir la red Lending Circles (Círculos de Préstamos) y traer tanto la educación financiera segura, oportuna y relevante como los préstamos que establecen buenos antecedentes de crédito a comunidades en todo el país. Arraigada en la larga tradición de préstamos sociales dentro de las comunidades, Lending Circles ofrece préstamos pequeños sin intereses que permiten a las personas establecer y aumentar sus puntuaciones de crédito, reducir la deuda, aumentar los ahorros y desarrollar todo su potencial. Prosperity Now: para desarrollar y poner a prueba, en colaboración con cuatro socios sin fines de lucro, un nuevo programa de cuentas de ahorros con contribución paralela que incentivará a hasta 400 familias a aumentar sus ahorros de emergencia para poder cubrir un gasto imprevisto y aumentar su estabilidad financiera.

Acerca de Wells Fargo

Fundada en 1852 y con sede en San Francisco, Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) brinda productos y servicios bancarios, de inversión y de préstamos hipotecarios, así como financiamiento comercial y al consumidor a través de 7,500 sucursales, más de 13,000 cajeros automáticos (ATM) e Internet (wellsfargo.com y wellsfargo.com/es). Con aproximadamente 261,000 miembros del equipo, Wells Fargo presta servicios a uno de cada tres hogares en Estados Unidos. Con su filantropía corporativa, Wells Fargo tiene como objetivo abrir el camino hacia la estabilidad y el éxito financiero para las comunidades desfavorecidas centrándose en el acceso a la vivienda a precio asequible, el crecimiento de pequeñas empresas y el bienestar financiero, entre otras necesidades de las comunidades locales. En 2018, Wells Fargo donó $444 millones a cerca de 11,000 organizaciones sin fines de lucro. Durante 10 años consecutivos, Wells Fargo ha retenido el honor de ser designada por United Way Worldwide como campaña n.º 1 de donaciones en el lugar de trabajo. Los miembros del equipo de Wells Fargo también apoyan activamente a las comunidades al donar más de 2 millones de horas de trabajo voluntario en el último año. Las noticias, los conocimientos y la información adicional acerca de la responsabilidad corporativa general están disponibles en los Relatos de Wells Fargo y en www.wellsfargo.com/impact (en inglés).

Contacts

Información de contacto

Medios de comunicación

Claudia Huizar



Claudia.Huizar@wellsfargo.com