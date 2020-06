L’ATTITUDE Convoca a Luminarias Nacionales Para Trazar El Mapa Del Resurgimiento Económico De Estados Unidos Y Arrojar Luz Sobre La Nueva Economía

Destacados CEO, medios nacionales, celebridades y funcionarios electos se unen al foro para aprovechar el crecimiento latino en Estados Unidos

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Destacados CEO, medios nacionales, celebridades y funcionarios electos participarán en L’ATTITUDE, un foro nacional que llegará en vivo a todo estadounidense interesado en aprovechar el crecimiento latino en Estados Unidos, porque estos líderes entienden que el colectivo latino estadounidense es esencial para una plena recuperación de la economía de la nación. Ya se encuentra abierto el proceso de inscripción, con sesiones previstas para transmitirse en vivo desde estudios en Nueva York, Washington D.C., San Diego y Miami entre el 24 y el 27 de septiembre.

De acuerdo con un estudio divulgado en 2019 por la organización Latino Donor Collaborative, los aportes hechos por la población latina al PIB de Estados Unidos a finales de 2017 superaron los $2.3 billones (trillion, en inglés). Si se tratase de un país independiente, sería la octava economía más grande del mundo. Al comparar las tasas de crecimiento anual compuesto, el consumo real de la población latina creció un 72 por ciento más rápido que el de la población no latina durante ese período y la proporción de familias latinas en Estados Unidos con un ingreso desde los $150,000 a los $199,999, casi tres veces el ingreso de una familia estadounidense promedio, superó ampliamente el mercado general. Además, los propietarios latinos estadounidenses de pequeños negocios han representado más del 80 por ciento de los nuevos negocios netos emprendidos en nuestro país en la última década. Este grupo demográfico ha sido testigo de fuertes aumentos de los alcances educacionales, la más alta participación de la mano de obra y un sólido incremento de la población, que ahora representa a casi uno de cada cinco estadounidenses… ¡y sigue creciendo!

“Tras esta pandemia global, la cual ha destruido industrias y ha paralizado el mercado laboral, nunca ha sido más apremiante liberar el crecimiento exponencial”, afirmó Sol Trujillo, cofundador de L’ATTITUDE. “La historia y los datos indican que la economía de Estados Unidos no puede recuperarse plenamente sin que los latinos estadounidenses sigan desempeñando su papel económico central, y el mercado latino estadounidense, como parte de la nueva economía que condujo a la recuperación del país de la Gran recesión, continúe siendo muestra de que este colectivo está impulsando la prosperidad económica hoy y lo seguirá haciendo por décadas”.

Los latinos estadounidenses son los emprendedores más prolíficos en el país y fomentar el resurgimiento de los pequeños negocios de Estados Unidos será uno de los temas clave de L’ATTITUDE. Líderes del Congreso de ambos partidos que encabezaron iniciativas gubernamentales tales como el Programa de protección de cheques de pago (PPP) harán esfuerzos por identificar el camino a seguir para continuar dando respaldo a los pequeños negocios y, en especial, a los pequeños negocios propiedad de latinos estadounidenses, muchos de los cuales fueron dejados por fuera de tales programas de apoyo hasta la fecha.

“Con tan alto nivel de conciencia del racismo en Estados Unidos, es importante estar al tanto de otras formas más sutiles en que se manifiesta hacia los latinos estadounidenses”, agregó Trujillo. “Los propietarios latinos de pequeños negocios no solo no obtuvieron igualdad de acceso a los programas gubernamentales de apoyo para la pandemia, sino que han enfrentado durante décadas un difícil ―por no decir imposible― acceso a oportunidades crediticias. Sin embargo, a pesar de ello, han sido capaces de crear más del 80% de los nuevos negocios netos en la última década”.

La agenda de L’ATTITUDE incluirá un debate crítico acerca del capitalismo y cómo hacer para que funcione para muchos, en contraposición con para pocos. Los líderes de las principales instituciones financieras discutirán la transición de un sistema capitalista del siglo XX que ha resultado en que un 79 por ciento de la riqueza de la nación permanezca concentrada en manos de solo un cinco por ciento de la población, a un sistema del siglo XXI en donde el capital se despliegue más ampliamente adonde ocurre el crecimiento en estos momentos. Esta sesión introducirá el concepto de capitalismo distribuido en donde el capital también se aplica a la educación, la infraestructura y más allá.

El evento incluirá veinticuatro sesiones, cada una con participantes reales reunidos en amplios escenarios, desde una distancia social segura, con transmisión en vivo a una audiencia virtual. En alianza con medios de comunicación de primer nivel, tales como MSNBC, CNBC, FOX Business y Wall Street Journal, L’ATTITUDE es una iniciativa pionera que apunta a crear una especie de foro abierto nacional con los mejores y los más brillantes para identificar estrategias a fin de promover el crecimiento de la economía de Estados Unidos una vez más.

Incluidos entre las diversas sesiones se encuentran:

Una mesa redonda de discusiones con CEO sobre la nueva economía;

Importantes CMO definiendo el éxito comercial en el siglo XXI;

Conversaciones con inversionistas en relación con quiénes son los clientes de las compañías en las que invierten;

Destacados actores políticos que apuntan al crecimiento para la próxima década mediante la solución de la reforma migratoria;

Consideración por parte de líderes inmobiliarios sobre cómo el mercado de viviendas de Estados Unidos se está construyendo sobre nuevas bases;

Un componente de entretenimiento que incluye a estrellas latinas emergentes y a los repartos de importantes películas y programas de televisión previstos para estrenarse en la temporada de otoño.

“La historia y los datos indican que la economía de Estados Unidos no puede recuperarse plenamente sin que los latinos estadounidenses sigan desempeñando su papel de liderazgo económico”, señaló Gary Acosta, cofundador de L’ATTITUDE y CEO de NAHREP. “Este evento es la chispa que enciende un diálogo apremiante acerca de la contribución masiva que los latinos estadounidenses ya están haciendo a nuestra economía y nuestros esfuerzos colectivos para potenciar el pronto resurgimiento y la sólida recuperación que nuestra economía tanto necesita”.

Los asistentes que se inscriban en L’ATTITUDE tendrán una oportunidad de interactuar con presentadores, panelistas y participantes en las discusiones desde casa. Están previstas salas de chat con los medios y con estrellas del entretenimiento, al igual que actuaciones en vivo con artistas latinos de reconocimiento internacional.

“La agenda de L’ATTITUDE para este año es mucho más crítica que nunca, y es por eso que he decidido sumarme a Sol y Gary para lograr que estos poderosos líderes entablen conversaciones que catalicen el crecimiento de nuestra economía”, señaló Emilio Estefan, socio de L’ATTITUDE. “Necesitamos que todos participen y se comprometan, ya que estamos redactando la agenda de crecimiento de nuestra nación. Valorar y apalancar a la comunidad latina de Estados Unidos es central para el éxito de nuestro país”.

Para este su tercer año, L’ATTITUDE estableció una alianza formal con Emilio Estefan, el reconocido productor que se ha hecho acreedor del premio Grammy y ha sido reconocido con la certificación multiplatino por venta de álbumes, quien es ahora uno de los socios del evento junto con el ejecutivo empresarial de reconocimiento mundial Sol Trujillo y Gary Acosta, CEO de NAHREP.

Para conocer más e inscribirse para este evento, visite www.lattitude.net.

ACERCA DE L'ATTITUDE

L’ATTITUDE, creación del ejecutivo empresarial internacional Sol Trujillo y del cofundador y CEO de NAHREP Gary Acosta, reúne una lista de talla mundial de CEO, celebridades, economistas, educadores, emprendedores, periodistas, políticos e influenciadores de la industria en su conferencia anual. En el evento, los participantes entablan un diálogo abierto en torno a los hechos y datos más recientes en relación con el factor latino en Estados Unidos y la nueva economía. Como su nombre lo indica, L’ATTITUDE es mantenerse en la ruta de un futuro económico próspero y sostenible para Estados Unidos. Los latinos estadounidenses, la cohorte más joven de nuestra nación, representan a casi 1 de cada 5 estadounidenses y contribuyen con más de $2.3 billones del PIB, lo que constituiría la 8ª economía del mundo si se tratara de un país independiente. L’ATTITUDE ofrece exposiciones, paneles de discusión, sesiones interactivas y entretenimiento que cuenta con la presencia de importantes celebridades.

