Llegan a T-Mobile los smartphones 5G más nuevos de Samsung, en la primera y única red 5G nacional

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Es una trifecta del espectro, hoy T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció que llegan al Un-carrier el Samsung Galaxy S20 5G, el Galaxy S20+ 5G y el Galaxy S20 Ultra 5G. Esta línea completa incluye los primeros smartphones 5G en los Estados Unidos con capacidad para sacarle el jugo a los tres espectros de la red 5G: banda baja, media y alta. Además, ahora El Un-carrier cubre otras95 ciudades y localidades más, para que más gente en más lugares pueda disfrutar de la red 5G nacional, la primera y única de Estados Unidos. La red 5G de T-Mobile cubre más de un millón de millas cuadradas y llega a más de 200 millones de personas en más de 5,000 ciudades y localidades de todo el país.

“Mientras que la compañía de telefonía móvil más grande del país se aferra a sus pasados días de gloria de la red 4G para que pase desapercibida la casi inexistencia de su red 5G, T-Mobile ya ha lanzado la mayor red 5G del país”, afirmó John Legere, director ejecutivo de T-Mobile. “Pero esto es tan solo la base de nuestra cobertura 5G, ya que no nos detendremos ahí. Con la Nueva T-Mobile, combinaremos esta base fundamental de la red 5G con el espectro de banda media de Sprint de 2.5 GHz para crear una red 5G superpoderosa, amplia y profunda para todos… y estos son los primeros teléfonos que pueden aprovechar TODA esa potencia, así que estamos más que listos para incorporarlos al Un-carrier”.

La nueva línea completa de Samsung podrá aprovechar todo el espectro de banda 5G del Un-carrier —banda baja para brindar amplitud de cobertura en todo el país, y banda alta para alcanzar velocidades sumamente rápidas, como las de los hotspots—; además, es compatible a futuro con el espectro de banda media con la Nueva T-Mobile. Los clientes ya pueden inscribirse para obtener los nuevos teléfonos 5G a partir de hoy; los nuevos teléfonos podrán reservarse en es.T-Mobile.com el 20 de febrero a las 9:01 p.m. (hora del Pacífico) y saldrán a la venta en las Tiendas T-Mobile el 6 de marzo.

Solo El Un-carrier tiene la visión y estrategia necesarias para lanzar la tecnología 5G rápidamente en distintas bandas, en espectros de bandas bajas, medias y altas. El Samsung Galaxy S20 5G opera en los espectros de banda 5G baja y media. El Samsung Galaxy S20+ 5G y el Galaxy S20 Ultra 5G utilizan 5G de banda baja, media y alta:

Banda baja : el espectro de 600 MHz nacional de T-Mobile, que posibilita una máxima cobertura 5G, ya llega a más de 200 millones de personas y a más de 5,000 ciudades y localidades.

: el espectro de 600 MHz nacional de T-Mobile, que posibilita una máxima cobertura 5G, ya llega a más de 200 millones de personas y a más de 5,000 ciudades y localidades. Banda media : si se concreta la fusión con Sprint, la Nueva T-Mobile potenciará su red 5G con el espectro de banda media de 2.5 GHz de Sprint, agregando así profundidad y velocidad en todo el país.

: si se concreta la fusión con Sprint, la Nueva T-Mobile potenciará su red 5G con el espectro de banda media de 2.5 GHz de Sprint, agregando así profundidad y velocidad en todo el país. Banda alta: las ondas milimétricas permiten velocidades 5G superrápidas en áreas limitadas. El Un-carrier ya cuenta con ondas milimétricas en áreas de siete centros urbanos.

Y desde luego, estos nuevos smartphones aprovechan la avanzada red nacional 4G LTE de T-Mobile.

Línea Samsung Galaxy S20 de smartphones 5G

El Samsung Galaxy S20 5G ofrece una pantalla infinita WQHD+ de 6.2”. Tiene una cámara frontal de 10 MP y tres cámaras traseras con capacidad de video de 8K y Space Zoom que da un zoom digital de hasta 30 veces de aumento y zoom óptico con 3 veces de aumento. Además, incluye una batería de 4000 mAh con carga rápida y PowerShare inalámbrico. Los clientes de T-Mobile pueden adquirir el Samsung Galaxy S20 en Cosmic Gray, Cloud Blue y Cloud Pink en 128 GB por $41.67 al mes ($0 de pago inicial, precio regular: $999.99).

El Samsung Galaxy S20+ 5G tiene una pantalla Infinity-O WQHD+ de 6.7” con cuatro cámaras traseras con capacidad de video de 8K, además del Space Zoom con zoom digital con 30 veces de aumento, zoom óptico con 3 veces de aumento, cámara frontal de 10 MP, una batería de 4500 aún más grande, más carga rápida y PowerShare inalámbrico. Los clientes de T-Mobile pueden adquirir el Samsung Galaxy S20+ 5G 128 GB en Cosmic Gray, Cloud Blue y Cosmic Black por $50 al mes ($0 de pago inicial, precio regular: $1199.99).

El Samsung Galaxy S20 Ultra 5G tiene una pantalla Infinity-O WQHD+ de 6.9”, con cuatro cámaras traseras con capacidad de video de 8K que incluyen una lente gran angular de 108 MP, más Space Zoom con zoom digital con 100 veces de aumento y zoom óptico con 10 veces de aumento, lo que permite que los objetos que están a 330 pies de distancia parezcan estar a solo 3 pies. El Galaxy S20 Ultra 5G incluye una batería de 5000 mAh, carga rápida y PowerShare inalámbrico. Los clientes de T-Mobile pueden adquirir el Samsung Galaxy S20 Ultra 5G en Cosmic Gray y Cosmic Black con 128 GB por $58.34 al mes ($0 de pago inicial, precio regular: $1399.99) y con 512 GB en Cosmic Black por $58.34 al mes ($199.99 de pago inicial, precio regular: $1599.99).

Pagos mensuales por 24 meses con el Plan de Financiamiento de Equipo (EIP) sin interés de T-Mobile.

Mira el último video épico de presentación de T-Mobile para enterarte más detalles de los nuevos e increíbles superphones, velo aquí en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=8j-JbCE3Euw. Y muy pronto llega ¡en español!

Además, todos estos smartphones combinan a la perfección con los nuevos audífonos Samsung Galaxy Buds+, que llegan a las Tiendas de T-Mobile el 6 de marzo.

T-Mobile está llevando su red 5G nacional a otras 95 ciudades y localidades pequeñas de los 27 estados, incluidos:

Arkansas:

Hector

Moorefield

Arizona:

Cordes Lakes

Huachuca City

Spring Valley

Winkelman

California

Desert Shores

Carolina del Norte:

Old Fort

Carolina del Sur:

Folly Beach

Colorado:

Ault

Collbran

Lakeside

Lynn

Dakota del Norte:

Gardner

Illinois:

McCook

Merrionette Park

Preston Heights

Indiana:

Bloomfield

Newburgh

Parkers Settlement

Riley

Royal Center

Versailles

Westport

Iowa:

Bancroft

Crystal Lake

Frederika

Grafton

Hampton

Larchwood

Luxemburg

McCallsburg

Ocheyedan

Paullina

Plainfield

Ryan

Scarville

St Anthony

Sutherland

Kentucky:

Brownsboro Farm

Dixon

Goose Creek

Lynnview

Manor Creek

Strathmoor Manor

Strathmoor Village

Watterson Park

Woodland Hills

Luisiana:

Richmond

Tallulah

Maryland:

Lonaconing

Minesota:

Skyline

Montana:

Jette

Plains

Nebraska:

Dunbar

Nuevo México:

Hatch

Manzano

Ohio:

Brecon

Four Bridges

New Miami

Pleasant Hills

Remington

Oklahoma:

Carney

Eakly

Erick

Goodwell

Grand Lake Towne

Hennessey

Oktaha

Wyandotte

Oregón:

Hood River

Pensilvania:

Avondale

Bryn Mawr

Conneaut Lake

Mercersburg

Perryopolis

Reynoldsville

Texas:

Fort Hancock

Hilltop

Karnes City

Mineola

Panhandle

Quitman

Richland

Santa Anna

Utah:

Junction

Lynndyl

Washington:

Esperance

Fife

Kettle Falls

Wisconsin:

Marion

Newburg

Tigerton

Virginia Occidental:

Brandonville

Wyoming:

Shoshoni

Para ver todos los lugares donde podrás disfrutar de la red 5G de T-Mobile, incluso por vecindario, consulta el mapa en es.t-mobile.com/coverage/5g-coverage-map. Para obtener más información sobre los últimos teléfonos Samsung Galaxy 5G en T-Mobile, visita es.t-mobile.com/GalaxyS20. Para obtener más información sobre la Nueva T-Mobile, visita New T-Mobile.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T-Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Oferta por tiempo limitado; sujeta a cambio. 5G: la cobertura 5G de 600 MHz no está disponible en algunas áreas; la cobertura de ondas milimétricas está disponible en cada vez más zonas al aire libre. Si bien el acceso a la tecnología 5G no requerirá un plan o función determinados, estos podrían ser necesarios con algunos usos o servicios. Consulta los detalles de la cobertura, los Términos y Condiciones, y la información sobre Internet abierta para obtener detalles del control de la red (como optimización de videos) en es.T-Mobile.com.

Acerca de T-Mobile US, Inc.

Como El Un-carrier de EE.UU., T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) está redefiniendo la forma en que los consumidores y las empresas adquieren los servicios de telefonía móvil por medio de liderazgo en la innovación de productos y servicios. Nuestra avanzada red nacional 4G LTE brinda experiencias excepcionales de servicio móvil a 86 millones de clientes que no están dispuestos a transigir en calidad y en valor. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile US presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile y Metro by T-Mobile. Para obtener más información, visita es.t-mobile.com.

