Los clientes latinos son más felices con T-Mobile (En realidad…¡todos los clientes son más felices con T-Mobile!)

Es oficial: los clientes latinos de servicios móviles en Estados

Unidos siguen siendo más felices si están con T-Mobile (…¿Eres de los

nuestros?). Los clientes del Un-carrier, tanto latinos COMO no latinos,

son los más satisfechos en servicios móviles, clasifican a T-Mobile con

el puntaje más alto en Calidad y gozan de la red LTE más rápida por

quinto año consecutivo.

Por qué importa: La vida es demasiado corta como para no querer a tu compañía de telefonía móvil o para lidiar con redes lentas y los embustes de las otras compañías.

a tu compañía de telefonía móvil o para lidiar con redes lentas y los

embustes de las otras compañías.

Para quién es: Para clientes de servicios móviles en todas partes que desean la mejor red, la mejor calidad y sencillamente la mejor experiencia de servicio móvil que pueda existir. Sí, T-Mobile es la compañía más querida en servicio móvil por una razón… o tres.

partes que desean la mejor red, la mejor calidad y sencillamente la

mejor experiencia de servicio móvil que pueda existir. Sí, T-Mobile es

la compañía más querida en servicio móvil por una razón… o tres.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Es un buen momento para estar con El Un-carrier. Los clientes de

T-Mobile (NASDAQ: TMUS) inician una vez más el año nuevo en una muy

buena posición: con dos estudios independientes que muestran que los

clientes latinos de T-Mobile son los más felices en servicios móviles.

Además, por primera vez, T-Mobile superó a todas las compañías

principales de telefonía móvil en los puntajes de Calidad tanto con

clientes latinos como no latinos. Tal vez esto se debe a que los

clientes del Un-carrier disfrutan de velocidades más rápidas de 4G LTE

para cargas y descargas por QUINTO AÑO consecutivo (20 trimestres o 60

meses o 1,826 días … y así sigue…). Todo basado en millones de

experiencias reales de clientes de todas las compañías de telefonía

móvil según los datos Speedtest Intelligence® de Ookla®.





“Que alguien les ponga dispositivos auditivos a las compañías de

telefonía móvil… hace años que vengo diciendo que la clave para la

felicidad del cliente es simple: callarse la boca, escuchar y hacer lo

que los clientes pidan”, dijo John Legere, jefe executivo de T-Mobile.

“Tal vez no están escuchando, o tal vez simplemente no pueden ofrecer la

red LTE más rápida del país ni ofrecer a los clientes lo que realmente

quieren y hacer todo con un increíble equipo obsesionado con la

experiencia del cliente. Por otra parte, Verizon y AT&T están engañando

a los clientes con sus redes 5G (W)TF y 5Ge inventadas. SMH.”

Es cierto, los clientes latinos de T-Mobile nuevamente tuvieron la mejor

Satisfacción al cliente en general y Satisfacción con el Servicio al

Cliente en general, comparado con las otras compañías, durante todo el

2018 según los últimos resultados nacionales de un importante

servicio de seguimiento de opinión del consumidor1, que

encuesta a más de 360,000 clientes de telefonía móvil cada año. ¿Todavía

no lo creen? YouGov, una firma internacional de análisis de datos,

también informó

que los clientes de T-Mobile tanto latinos como no latinos fueron los

más satisfechos durante 2018 y, además, por primera vez T-Mobile ocupó

el primer lugar en Calidad… ¿Lo adivinaron? ¡Sí, tanto con los clientes

latinos COMO no latinos!

“Mientras nosotros hemos estado mejorando nuestra red –implementando más

cobertura LTE avanzada que cualquier otro– Verizon y AT&T han estado

engañando a los clientes con una red 5G inventada… ya sea la 5G (W)TF

o la 5GE, ninguna es una 5G verdadera”, dijo Neville Ray, director

ejecutivo de tecnología de T-Mobile. “No debe sorprender que los

clientes del Un-carrier tengan la red LTE más rápida –más rápida que la

5GE de AT&T (que, lamento decirles, es una LTE). Nuestros clientes saben

que ya es cosa del pasado eso de tener que escoger entre la mejor red y

el mejor precio, y esa es solo una de las razones por las que nuestros

clientes son los más satisfechos de todas las compañías de telefonía

móvil”.

Con la cobertura más amplia de LTE-Advanced en la nación, T-Mobile

simplemente domina las velocidades de red, innovando e implementando

nuevas tecnologías para que los clientes reciban una cobertura rápida y

confiable para usar sus dispositivos cuando lo deseen, desde

prácticamente cualquier lugar. Se han implementado tecnologías de

mejoramiento en la velocidad de LTE Advanced, incluida la agrupación de

compañías de telefonía móvil, 4×4 MIMO y 256 QAM, en más de 6,000

ciudades y localidades en EE.UU., y la cobertura LTE de T-Mobile se

encuentra a la par con AT&T y Verizon y cada vez crece más. El

Un-carrier está desplegando agresivamente una red de Alcance LTE

Extendido de 600 MHz, que se desplaza dos veces más lejos y funciona

cuatro veces mejor en edificios que el espectro de banda media, y que

cuenta con cobertura en más de 2,700

ciudades y localidades en 43 estados y Puerto Rico.

No obstante, estar en la red más rápida del país no es la única razón

por la que los clientes de T-Mobile son los más felices de las compañías

de telefonía móvil. Podría ser porque T-Mobile ha bloqueado

más de mil millones de llamadas fraudulentas y ofrece una suite

completa de opciones gratuitas de protección contra fraude a sus

clientes, entre ellas ScamID, Scam Block y Caller Verified. O tal vez

sea porque a los clientes de T-Mobile

ONE los impuestos y cargos ya les vienen incluidos, también gozan de

Netflix on Us con planes familiares y los mejores beneficios de viaje de

la industria, entre ellos, una hora gratis de Gogo Wi-fi en los viajes a

nivel nacional y mensajes de texto y datos ilimitados en más de 210

destinos en todo el mundo. O los $1550

en valor agregado que obtienen los clientes del Un-carrier cada año,

incluidos artículos gratis y descuentos cada martes.

Para obtener más información sobre la red T-Mobile, visita T-Mobile.com/cobertura.

1 Según los datos de la encuesta de HarrisX Mobile

Insights, que utiliza la calificación autoinformada por el suscriptor

sobre la Satisfacción general basada en una escala de 1 (Extremadamente

insatisfecho) a 10 (Extremadamente satisfecho) y sobre la Satisfacción

por servicio al cliente en una escala de 1 (Extremadamente insatisfecho)

a 10 (Extremadamente satisfecho). Los datos de fuentes subyacentes son

estimaciones basadas en una encuesta nacional semestral de 180,000

usuarios de teléfonos móviles, de julio de 2016 a diciembre de 2018.

Los datos de YouGov Plan & Track se basan en encuestas diarias

realizadas entre enero y diciembre de 2018, que incluyen una muestra

representativa a nivel nacional de más de 35,000 consumidores de EE.UU.

y las percepciones netas autoinformadas de cada encuestado (% positivo –

% negativo). La satisfacción se calcula tomando el porcentaje de

clientes satisfechos y restándolo del porcentaje de clientes

insatisfechos. La satisfacción se basa en una escala de 3 puntos

(positivo/negativo/neutro). La calidad se calcula tomando el porcentaje

de clientes que piensan que una marca representa la buena calidad y

restándola del porcentaje de clientes que piensan que una marca es de

baja calidad. La calidad se basa en una escala de 3 puntos

(positivo/negativo/neutro).

Los datos de Speedtest Intelligence® se basan en velocidades

promedio de una red 4G LTE. El análisis de los datos realizado por

T-Mobile corresponden al periodo del primer trimestre de 2014 hasta el

segundo trimestre de 2017. Los datos analizados por Ookla®

corresponden al periodo del tercer trimestre de 2017 hasta el cuarto

trimestre de 2018.

Acerca de T-Mobile US, Inc.

Como El Un-carrier de EE.UU., T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) está

redefiniendo la forma en que los consumidores y las empresas adquieren

los servicios de telefonía móvil por medio de liderazgo en la innovación

de productos y servicios. Nuestra avanzada red nacional 4G LTE brinda

experiencias excepcionales de servicio móvil a 79.7 millones de clientes

que no están dispuestos a transigir en calidad y en valor. Con sede en

Bellevue, Washington, T-Mobile US presta servicios a través de sus

subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile y Metro by

T-Mobile. Para obtener más información, visita es.t-mobile.com.

