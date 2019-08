Los compradores de vivienda de Dallas-Fort Worth recibirán un incentivo de $6.6 millones

NeighborhoodLIFT® ofrece a los compradores de vivienda $15,000 en subvenciones para pagos iniciales en la ciudad de Dallas y en el condado de Tarrant; beneficios adicionales para veteranos, militares, maestros y primeros socorristas

DALLAS & FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Wells Fargo & Company (NYSE: WFC), NeighborWorks® America y su oficina local, Business & Community Lenders of Texas, anunciaron hoy que el programa NeighborhoodLIFT® se expandirá al área de Dallas-Fort Worth con el fin de ayudar a incrementar la cantidad de propietarios de vivienda en la región. El compromiso filantrópico de $6.6 millones por parte de la Fundación de Wells Fargo servirá para apoyar a un total de 325 compradores de vivienda en la ciudad de Dallas y el condado de Tarrant, al ofrecerles educación financiera para la compra de vivienda, más subvenciones de asistencia para el pago inicial de $15,000 cada una.

El programa NeighborhoodLIFT del área de Dallas-Fort Worth del2019, sigue el programa NeighborhoodLIFT de Dallas de 2014 que incluyó una inversión de $6.15 millones de Wells Fargo y creó 280 propietarios de vivienda en el condado de Dallas.

“Por medio del programa NeighborhoodLIFT ponemos en evidencia nuestro compromiso con Dallas-Fort Worth al revitalizar las comunidades a través de la promoción de propiedad de vivienda sostenible”, dijo Gary Hudson, Presidente Regional de Wells Fargo en Fort Worth. “Este programa brindará la oportunidad a familias y personas trabajadoras de llegar a ser propietarios de vivienda exitosos y sostenibles. Esta es otra manera en la que Wells Fargo mejora vidas y fortalece comunidades”.

Evento gratuito de NeighborhoodLIFT programado para el 20 y el 21 de septiembre

Se les recomienda a los compradores de vivienda interesados en participar en este programa que se inscriban a partir del martes, 3 de septiembre, a las 9 a.m. a través del portal web www.wellsfargo.com/lift (en inglés) y así poder asistir al evento gratuito programado para el viernes, 20 de septiembre, de 10 a.m. a 7 p.m., y el sábado, 21 de septiembre, de 9 a.m. a 2 p.m., en el Centro de Convención de Fort Worth, ubicado en 1201 Houston St., Fort Worth. También se aceptarán por orden de llegada asistentes que no se hayan inscrito antes, hasta agotar las subvenciones que hubiere disponibles. Business & Community Lenders of Texas administrará estas subvenciones de $15,000, determinará la elegibilidad de los participantes y proporcionará educación financiera y para la compra de vivienda.

Para reservar una subvención de asistencia para el pago inicial de $15,000, los compradores de vivienda elegibles deben haber obtenido la pre-aprobación del financiamiento con un prestamista elegible para la compra de una vivienda ya sea en la ciudad de Dallas o en el condado de Tarrant. Los compradores de vivienda elegibles pueden tener ingresos de hasta el 80% de la mediana de los ingresos del área, lo que constituye $66,500 en la ciudad de Dallas y $60,800 en el condado de Tarrant, para una familia de hasta cuatro integrantes. Los miembros de las Fuerzas Armadas y los veteranos, maestros, funcionarios del orden público, bomberos y técnicos médicos de emergencias pueden reservar $17,500 en subvenciones de asistencia para el pago inicial y tener ingresos de hasta el 100% de la mediana de los ingresos del área.

“Esta innovadora colaboración es fundamental para crear más viviendas sostenibles y de precios asequibles en Dallas-Fort Worth”, señaló Lisa Hasegawa, Vicepresidenta de la Región Occidental de NeighborWorks America. “Las clases de educación para la compra de vivienda requeridas, dictadas por profesionales certificados, preparan a los compradores de vivienda de NeighborhoodLIFT para que logren su meta de convertirse en propietarios de vivienda sostenibles”.

Los compradores de vivienda aprobados tendrán hasta 60 días para formalizar un contrato para la compra de una vivienda ya sea en la ciudad de Dallas o en el condado de Tarrant, y pueden obtener financiamiento hipotecario de cualquier prestamista participante, ya que los préstamos hipotecarios para compras realizadas a través del programa NeighborhoodLIFT no son exclusivos de Wells Fargo. Para reservar el monto completo de la subvención, los participantes que compren una residencia principal con el programa NeighborhoodLIFT deben comprometerse a vivir en la vivienda durante los próximos cinco años.

“Estamos listos para ayudar a más residentes del área de Dallas-Fort Worth a convertirse en propietarios de vivienda con el apoyo de educación para la compra de vivienda y asistencia para el pago inicial de NeighborhoodLIFT”, dijo Rosa Ríos Valdéz, Presidenta y Directora Ejecutiva (CEO) de Business & Community Lenders of Texas. “Nos complace sumarnos a Wells Fargo y a NeighborWorks America para hacer que la compra de vivienda sea más asequible y sostenible”.

Wells Fargo se ha comprometido a aportar $325,000 para que hasta 650 consumidores reciban asesoramiento gratuito y en persona para propietarios de vivienda. Los compradores de vivienda interesados también pueden recibir un vale durante el evento de lanzamiento de NeighborhoodLIFT en el área de Dallas-Fort Worth que les proporcionará asesoramiento en persona y de forma gratuita con un asesor de vivienda participante, aprobado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). El programa de subvenciones destinadas al asesoramiento para propietarios de vivienda es un recurso adicional a la educación para la compra de vivienda requerida para obtener una subvención de asistencia para el pago inicial de NeighborhoodLIFT.

“Estamos muy complacidos de que Wells Fargo este trayendo el programa NeighborhoodLIFT a Arlington y el resto del condado de Tarrant,” señaló el Alcalde de Arlington W. Jeff Williams. “A través de este excelente programa esta entidad no está solamente brindándole una oportunidad de obtener ayuda financiera para la compra de vivienda a personas de bajos a medianos recursos, sino que además están proveyendo asesoramiento financiero para propietarios de vivienda de manera de que los consumidores tomen una buena decisión a la hora de comprar su vivienda.”

NeighborhoodLIFT llega luego del anuncio de Wells Fargo sobre una evolución en la estrategia filantrópica de la compañía que incluye un compromiso de aportar $1 mil millones para abordar la crisis de acceso a la vivienda a precio asequible del país, compromiso que además incluye una subvención-desafío de $20 millones que tiene como objetivo acelerar las soluciones para las necesidades de vivienda asequibles en todo el país y promover un mayor enfoque en el bienestar financiero y el crecimiento de pequeñas empresas.

En total, desde 2012, Wells Fargo ha realizado 73 eventos del programa NeighborhoodLIFT en todo el territorio de EE. UU. —creando así casi 22,000 propietarios de vivienda— gracias a una inversión total de $475 millones. Hay un video sobre el programa NeighborhoodLIFT disponible en los Relatos de Wells Fargo (en inglés).

Acerca de Business & Community Lenders y NeighborWorks America

Business & Community Lenders of Texas es una oficina legalmente constituida de NeighborWorks America, una organización nacional que crea oportunidades para que las personas vivan en casas a precios asequibles, mejoren sus vidas y fortalezcan sus comunidades. NeighborWorks America apoya a una red de más de 240 organizaciones sin fines de lucro, ubicadas en cada estado, en el Distrito de Columbia y en Puerto Rico. Visite https://bcloftexas.org (en inglés) o www.neighborworks.org (en inglés) para obtener más información.

Acerca de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una compañía de servicios financieros diversificados basada en la comunidad con activos de $1.9 billones. La visión de Wells Fargo consiste en satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes y ayudarles a alcanzar el éxito financiero. Fundada en 1852 y con sede en San Francisco, Wells Fargo brinda productos y servicios bancarios, de inversión y de préstamos hipotecarios, así como financiamiento comercial y al consumidor a través de 7,600 sucursales, más de 13,000 cajeros automáticos (ATM), Internet (wellsfargo.com y wellsfargo.com/espanol) y la banca móvil, y tiene oficinas en 32 países y territorios para respaldar a los clientes que realizan operaciones empresariales en la economía global. Con aproximadamente 263,000 miembros del equipo, Wells Fargo presta servicios a uno de cada tres hogares en Estados Unidos. En el año 2019, Wells Fargo & Company ocupó el puesto número 26 en la clasificación de las empresas más grandes de Estados Unidos que elabora la revista Fortune. Las noticias, los conocimientos y las perspectivas de Wells Fargo también están disponibles en los Relatos de Wells Fargo.

