Los propietarios de vivienda de Los Angeles recibirán un incentivo de $9.8 millones

El programa NeighborhoodLIFT ofrecerá educación para la compra de

viviendas más $25,000 en subvenciones de asistencia para el pago inicial

para los compradores de vivienda elegibles del condado de Los Angeles,

con parámetros especiales para veteranos, militares, maestros y

prestadores de servicios de emergencia

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Wells Fargo & Company (NYSE: WFC), NeighborWorks® America y Neighborhood

Housing Services del Condado de Los Angeles anunciaron hoy que el programa

NeighborhoodLIFT® se ampliará al condado de Los Angeles

con un compromiso de aportar $9.8 millones por parte de Wells Fargo para

aumentar la cantidad de propietarios de vivienda locales.

El programa NeighborhoodLIFT del condado de Los Angeles de 2019 continúa

el programa lanzado por primera vez en Los Angeles en 2012, que creó 386

propietarios de vivienda. En conjunto, desde 2012, Wells Fargo ha

realizado 66 eventos del programa LIFT en EE. UU., que han creado más de

19,800 propietarios de vivienda.

Cientos de compradores de vivienda se inscribieron para asistir al

evento gratuito de NeighborhoodLIFT el 1 y el 2 de febrero

Más de 360 compradores de vivienda interesados se inscribieron para

asistir al evento gratuito el viernes, 1 de febrero, de 10 a.m. a 7 p.m.

y el sábado, 2 de febrero, de 9 a.m. a 2 p.m., en Los Angeles Convention

Center, ubicado en 1201 S. Figueroa St., Los Angeles. También se

aceptarán asistentes que no se hayan inscrito hasta agotar las

subvenciones disponibles. Los asistentes que no se hayan inscrito deben

venir con los documentos requeridos para reservar los fondos, publicados

en nhslacounty.org/lift.

Los compradores de vivienda participantes pueden obtener financiamiento

hipotecario de cualquier prestamista participante, y Neighborhood

Housing Services determinará la elegibilidad, administrará las

subvenciones y proporcionará la educación financiera y para la compra de

viviendas. Los compradores de vivienda aprobados tendrán hasta 60 días

para formalizar un contrato para la compra de una vivienda en el condado

de Los Angeles.

“El programa NeighborhoodLIFT es otro ejemplo de nuestro compromiso con

Los Angeles y de nuestros esfuerzos por construir mejores comunidades a

través de la propiedad de vivienda sostenible”, dijo David Galasso,

Presidente Regional de Los Angeles de Wells Fargo. “El programa ayudará

a familias y personas trabajadoras a encaminarse para llegar a ser

propietarios de vivienda exitosos”.

Para ser elegible para reservar una subvención de asistencia para el

pago inicial, los ingresos anuales no deben superar el 100 por ciento de

la mediana de los ingresos del área local en el condado de Los Angeles,

lo que constituye aproximadamente $96,900 para una familia de hasta

cuatro personas. Además, existen parámetros especiales para veteranos y

miembros de las Fuerzas Armadas, maestros, funcionarios del orden

público, bomberos y técnicos médicos de emergencias, que cumplen con los

requisitos de elegibilidad; ellos pueden obtener $27,500 en subvenciones

de asistencia para el pago inicial.

Asimismo, Wells Fargo se comprometió a aportar $275,000 para que hasta

550 consumidores reciban asesoramiento gratuito en persona para

propietarios de vivienda. Los compradores de vivienda interesados pueden

recibir un vale en el evento de lanzamiento de NeighborhoodLIFT de Los

Angeles que les proporcionará asesoramiento para propietarios de

vivienda, en persona y sin cargo, con un asesor de vivienda participante

en el condado de Los Angeles, aprobado por el Departamento de Vivienda y

Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). El programa de

subvenciones destinadas al Asesoramiento para Propietarios de Vivienda

es un recurso gratuito adicional a la educación para la compra de

viviendas requerida para obtener una subvención de asistencia para el

pago inicial de NeighborhoodLIFT.

“Esta innovadora colaboración entre el sector público y privado creará

aproximadamente 300 propietarios de vivienda adicionales en el condado

de Los Angeles”, señaló Lauren Hornett, Directora Sénior, Región

Occidental, de NeighborWorks America. “Las clases de educación para la

compra de viviendas requeridas, dictadas por profesionales certificados,

ayudan a preparar mejor a los compradores de vivienda del programa

NeighborhoodLIFT para que logren su meta de convertirse en propietarios

de vivienda sostenibles”.

Los compradores de vivienda aprobados deben haber obtenido la aprobación

de financiamiento hipotecario de una compañía hipotecaria elegible y

tener un contrato para la compra de una vivienda en el condado de Los

Angeles. Para reservar el monto completo de la subvención, los

participantes que compren una residencia principal con el programa

NeighborhoodLIFT deben comprometerse a vivir en la vivienda durante

cinco años.

“Estamos listos para ayudar a más familias convertirse en propietarios

de vivienda con el apoyo de educación para la compra de viviendas y

ayuda para el pago inicial de NeighborhoodLIFT”, dijo Lori Gay,

Presidenta y Directora Ejecutiva de Neighborhood Housing Services. “Nos

complace sumarnos a Wells Fargo y a NeighborWorks America para crear

esta oportunidad que hace que la compra de una vivienda sea más

asequible, alcanzable y sostenible”.

Hay un video sobre el programa NeighborhoodLIFT disponible en los Relatos

de Wells Fargo (en inglés).

Acerca de Neighborhood Housing Services y NeighborWorks America

Neighborhood Housing Services del Condado de Los Angeles es un miembro

legalmente constituido de NeighborWorks America, una organización

nacional que crea oportunidades para que las personas vivan en viviendas

a precios asequibles, mejoren sus vidas y fortalezcan sus comunidades.

NeighborWorks America respalda a una red de más de 245 organizaciones

sin fines de lucro, ubicadas en cada estado, en el Distrito de Columbia

y en Puerto Rico. Visite nhslacounty.org

(en inglés) o http://www.neighborworks.org/

(en inglés) para obtener más información.

Acerca de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una compañía de servicios

financieros diversificados basada en la comunidad con activos de

$1.9 billones. La visión de Wells Fargo consiste en satisfacer las

necesidades financieras de nuestros clientes y ayudarles a alcanzar el

éxito financiero. Fundada en 1852 y con sede en San Francisco, Wells

Fargo brinda productos y servicios bancarios, de inversión y de

préstamos hipotecarios, así como financiamiento comercial y al

consumidor a través de 7,800 sucursales, 13,000 cajeros automáticos

(ATM), Internet (wellsfargo.com y wellsfargo.com/espanol) y la banca

móvil (mobile banking), y tiene oficinas en 37 países y territorios para

respaldar a los clientes que realizan operaciones empresariales en la

economía global. Con aproximadamente 259,000 miembros del equipo, Wells

Fargo presta servicios a uno de cada tres hogares en Estados Unidos. En

el año 2018, Wells Fargo & Company ocupó el puesto número 26 en la

clasificación de las empresas más grandes de Estados Unidos que elabora

la revista Fortune. Las noticias, los conocimientos y las perspectivas

de Wells Fargo también están disponibles en los Relatos

de Wells Fargo.

