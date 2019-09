MACY’S APOYA LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER DE SENO ESTE MES DE OCTUBRE CON LA CAMPAÑA WE ALL THRIVE

Únase a Macy’s haciendo un donativo para beneficiar a la fundación Breast Cancer Research Foundation y comprando los productos de edición limitada que apoyan la causa en macys.com/pinkshop

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Macy’s, un orgulloso patrocinador del “Breast Cancer Research Foundation” (la Fundación de Investigación para el Cáncer de Seno) está invitando a sus clientes a comprar el color rosa este mes de octubre con su campaña We All Thrive (Todos Prosperamos). El programa celebra a vencedores del cáncer de seno y empodera a sus clientes para que apoyen la lucha en contra del cáncer de seno al comprar sus productos favoritos color rosa en macys.com en The Pink Shop, o para que participen en la campaña de redondeo en sus compras dentro de la tienda durante todo el mes.





“Macy’s está emocionado de continuar nuestra larga trayectoria de apoyo a las personas que están prosperando en salud después de vencer el cáncer de seno así como a sus familiares”, dice Sam Di Scipio, vice presidente de donativos y voluntariado de Macy’s. “La campaña ‘We All Thrive’ es una manera sencilla y fácil para que nuestros colegas y clientes contribuyan a una causa que es cercana e importante para muchos”.

Tienda “Pink Shop”

A partir de hoy, los clientes de Macy’s pueden visitar “The Pink Shop”, una tienda en línea que presenta productos con fines de beneficencia en color rosa, en artículos de moda, productos de belleza y del hogar, y todos disponibles en macys.com/pinkshop. The Pink Shop ofrece todo tipo de productos, desde un lápiz labial color rosa brillante de la marca Estee Lauder y un reloj en tono rosa dorado de Movado hasta unos aretes de cuarzo rosa de Peter Thomas Roth o una cómoda sudadera con estampado gráfico de la marca Ralph Lauren. Otras marcas incluyen Samsonite, Wacoal, Clinique, Bali, Coach, Guess, Alex Woo, Origins y la marca IT Cosmetics. Todo el mundo, desde los abuelos hasta los más pequeños de la familia pueden mostrar orgullosamente su estilo rosa durante todo el mes en apoyo y como muestra de amor a todas las personas vencedoras que están prosperando en salud.

Desde ahora hasta octubre, los clientes pueden comprar los estilos de la colección especial de ropa deportiva de Ideology con el tema del Mes de la Conciencia del Cáncer de Seno, que fueron creados especialmente para Macy’s. Cada pieza tiene mensajes de inspiración e imágenes del listón rosa y frases como “Fight Like A Girl” (“Lucha como Mujer”) y “Warrior” (“Guerrera”). Lo que es más, con la compra de cualquier pieza de la colección Ideology Breast Cancer Collection, Macy’s donará el 20 por ciento del precio de la compra a la fundación BCRF (“Breast Cancer Research Foundation” por sus siglas en ingles).

Campaña de Redondeo a Beneficio de Breast Cancer Research Foundation

Por primera vez, desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre, Macy’s invita a sus clientes a participar en la campaña de redondeo We All Thrive (Todos Prosperamos) al redondear el precio de sus compras dentro de la tienda hasta $0.99 a beneficio de la fundación de investigación del cáncer de seno, Breast Cancer Research Foundation, la organización proveedora de fondos privados para la investigación del cáncer de seno más grande en el mundo. Los clientes pueden conocer más al ver los materiales visuales dentro de la tienda y en línea en macys.com/macysgives para leer poderosas historias de vencedoras del cáncer de seno y conocer más acerca de la fundación BCRF (“Breast Cancer Research Foundation” por sus siglas en ingles).

Desde el 2003, Macy’s ha donado más de $12.4 millones de dólares para la investigación del cáncer de seno a través de la fundación BCRF, apoyando 49 proyectos de investigación que equivale a 249,187 horas de trabajo de laboratorio.

Acerca de Macy’s

Macy’s es la tienda de América para la vida. La marca minorista más grande de Macy’s, Inc. (NYSE:M) ofrece moda de calidad a precios accesibles a clientes en aproximadamente 640 sucursales en 43 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y Guam, así como a clientes en más de 100 destinos internacionales a través de su sitio líder de comercio electrónico macys.com. Macy’s inspira la exploración de la moda y descubrimientos a través de la más deseada familia de marcas exclusivas para ella, para él, para el hogar, y a través de nuestras dinámicas plataformas móviles y sociales. Sabemos el poder de la celebración, demostrado por décadas de experiencias memorables creadas durante los eventos de Macy’s 4th of July Fireworks® y el desfile Macy’s Thanksgiving Day Parade®, así como grandes desfiles de moda, eventos culinarios, espectáculos florales y presentaciones de celebridades. Las tiendas principales de Macy’s – incluyendo Herald Square en la ciudad de Nueva York – son internacionalmente reconocidas y destinos preeminentes para turistas. Con el apoyo colectivo de nuestros clientes y empleados, Macy’s construye una comunidad y ayuda a marcar la diferencia en cada mercado que servimos, apoyando organizaciones de beneficencia locales y nacionales al dar cerca de $50 millones de dólares cada año, además de 146,000 horas de servicio voluntario. Por más de 160 años, Macy’s ha hecho, y continúa haciendo, brillar más la vida de nuestros clientes, colegas y comunidades.

