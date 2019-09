MACY’S CELEBRA EL MES DE LA HISPANIDAD PROMOVIENDO LA UNIDAD A TRAVES DEL ARTE, LA MUSICA Y LA MODA DE LOS CREADORES LATINX

Presentaciones especiales de los ganadores del Grammy Jesse & Joy, el talento musical Amara La Negra, Curly Velasquez de Buzzfeed, el grupo nominado al Grammy Los Rakas, y el comediante y actor Cheech Marin

Muestras de arte local presentado a los artistas David Le Batard y Gonzalo “Papi” Le Batard y el arte salvadoreño

Stitch Lab y Macy’s introduciendo marcas Latinx en selectas tiendas

Nueva York, NY–(BUSINESS WIRE)–Macy’s celebrará el Mes de la Herencia Hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre, resaltando la creación de la unidad a través del arte, la música y la moda. Durante la celebración de todo un mes, Macy’s será anfitrión de eventos gratuitos por todo el país para celebrar que las artes visuales, la música y la moda de los productores Latinx pueden crear armonía entre diferentes culturas y comunidades.





“Macy’s está encantado de brindar una plataforma para los músicos, artistas y diseñadores Latinx, así como para nuestros colegas, para que brillen en nuestras tiendas a nivel nacional,” dice Shawn Outler, Oficial Mayor de Diversidad de Macy’s. “Estamos orgullosos de apoyar el trabajo y la influencia de estos lideres en la comunidad hispana, reuniendo a individuos para que honren su cultura con orgullo.”

Presentaciones Especiales Dentro de la Tienda

Cheech Marin, el comediante Mexicoamericano y uno de los más grandes coleccionistas de arte chicano en el mundo, visitará Macy’s Victoria Gardens el 18 de septiembre para presentar el nuevo centro para el arte, cultura e industria chicana, “Cheech Marin Center for Chicano Art, Culture & Industry”. La apertura del centro está programada para el año 2021 en colaboración con el museo “Riverside Art Museum”.

En Macy’s Valley Fair el 28 de septiembre el duo de hip-hop latino y los primos panameños Los Rakas cantarán los éxitos que los llevaron a su nominación al Grammy Latino del 2017. El dúo llevará a sus invitados en un viaje cultural por medio de su música.

La estrella de Love & Hip-Hop: Miami, Amara La Negra, se presentará en la ciudad de Nueva York en la tienda de Macy’s Herald Square el 10 de octubre para presentar sus éxitos musicales. La cantante afrolatina nacida en Miami, Florida, y criada por sus padres dominicanos es una fuente de poder musical para todos.

Los hermanos mexicanos compositores, músicos y activistas sociales Jesse & Joy se presentarán el 12 de octubre en Macy’s Dadeland y el 13 de octubre en Macy’s Memorial City.

Eventos Adicionales

Las tiendas Macy’s ubicadas en Florida, Illinois, y California incluyendo Macy’s Victoria Gardens, Macy’s Baldwin Hills, Macy’s Pembroke Lakes, y Macy’s Gurnee Mills celebrarán la unidad por medio de las formas únicas de arte local hispano con artistas locales como son David Le Batard y Gonzalo “Papi” Le Batard, el arte salvadoreño y otros temas.

Macy’s y Stitch Lab están uniendo fuerzas para promover marcas Latinx emergentes por todo Estados Unidos mostrando a cuatro talentosas diseñadoras de America Latina exclusivamente en The Market @ Macy’s. PETRA y Josefina by Vero Solis estarán disponibles en Macy’s Century City y Macy’s Fashion Show Mall, Quote Me y Demasiado estarán disponibles en Macy’s Lenox Square y Macy’s North Star Mall en los meses de septiembre y octubre. The Market @ Macy’s es una tienda de servicio completo que ofrece a los compradores la oportunidad de descubrir nuevos productos, servicios y activaciones en un ambiente de boutique.

Compromiso de la Comunidad Hispana

Macy’s está dedicado a hacer la vida más brillante por medio del servicio a nuestros clientes, colegas y comunidades. En honor al Mes de la Herencia Hispana, Macy’s proporcionará un total de $40 mil dólares en ayuda económica para organizaciones que apoyan la educación por medio de becas y programas de escuela enriquecedores.

Algunos colaboradores que actualmente están ayudando a distribuir la ayuda económica son la federación “Hispanic Federation”, la fundación “Hispanic Scholarship Fund”, y “LULAC”. La fundación Hispanic Federation busca brindar herramientas a padres y niños por igual para que tengan éxito en el sistema educativo. El Hispanic Scholarship Fund empodera a las familias con conocimientos y recursos para concluir con éxito una educación superior mientras que otorga becas y apoyo a la mayor cantidad de estudiantes posibles. LULAC, la liga de Ciudadanos Latino Americanos “League of United Latin American Citizens” es la más antigua organización de derechos civiles latinos en los Estados Unidos, enfocada en el progreso de la población hispana del país.

Lista de Eventos

Los eventos del Mes de la Herencia Hispana de Macy’s se llevarán a cabo en las siguientes tiendas:

Macy’s Victoria Gardens (Rancho Cucamonga, CA) – Miércoles 18 de septiembre a las 6 p.m. presentando arte chicano con Cheech Marin

Macy’s Baldwin Hills (Los Angeles) – Sábado 21 de septiembre a las 2 p.m. celebrando la cultura salvadoreña con Curly Velasquez y Salvies Who Lunch

Macy’s Valley Fair (Santa Clara, CA) – Sábado 28 de septiembre a las 2 p.m. celebrando con la música del duo bilingüe Hip-Hop Los Rakas

Macy’s Pembroke Lakes (Miami) – Viernes 4 de octubre a las 6 p.m. con los artistas de Miami David Le Batard y Gonzalo “Papi” Le Batard

Macy’s Herald Square (New York City) – Jueves 10 de octubre a las 6 p.m. celebrando con música de la artista dominicana-americana Amara La Negra

Macy’s Gurnee Mills (Chicago) – Sábado 12 de octubre a las 2 p.m. celebrando el Arte y la Música para familias

Macy’s Dadeland (Miami) – Sábado 12 de octubre a las 2 p.m. celebrando con música del dúo mexicano Jesse & Joy

Macy’s Santa Ana Mainplace (Santa Ana, CA) – Sábado 12 de octubre a las 2 p.m. festejando el estilo con la autora best-seller y experta Erika De La Cruz

Macy’s Memorial City (Houston) – Domingo 13 de octubre a las 2 p.m. celebrando con la música del dúo mexicano Jesse & Joy

Para información adicional de los festejos e invitados especiales del Mes de la Hispanidad en Macy’s por favor visite macys.com/celebrate.

