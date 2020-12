Marcas icónicas del sur de Florida se unen para traer un Día de Acción de Gracias Miamense a las familias locales

MIAMI–(BUSINESS WIRE)– Las celebraciones del Día de Acción de Gracias y las fiestas de fin de año serán muy distintas este año y como ninguna otra en la historia reciente. A medida que la pandemia del COVID-19 continúa afectando al mundo, muchas familias se han visto económicamente afectadas. Frente a los severos efectos que el virus ha tenido en los empleos y la economía local, la Florida se ha convertido en el séptimo estado con mayor inseguridad alimentaria en la nación1. En un esfuerzo por enfrentar este problema y traer alegría festiva a los miamenses, Cafe Bustelo®, Coca-Cola, Goya Foods, Sedano’s Supermarkets, Vicky Bakery y RAVA Group se están uniendo para preparar y donar mil cajas llenas de todos los ingredientes esenciales necesarios para una cena tradicional del Día de Acción de Gracias en Miami.

La caja de “Miami Thanksgiving” está diseñada para satisfacer a una familia de 5 a 6 personas con pavo congelado, frijoles negros, café, pastelitos, otras bebidas y más. Las cajas se distribuirán a algunas de las organizaciones sin fines de lucro más respetadas del sur de Florida, United Way de Miami-Dade, United Way de Broward County y Missionaries of Charities of St. Teresa of Calcuta, quienes entregarán los paquetes a familias necesitadas en Miami Dade y Broward. Los miamenses también pueden nominar a familias en todo el sur de Florida hasta el 20 de noviembre de 2020 para ganar una caja de “Miami Thanksgiving” justo a tiempo para celebrar la festividad.

“Nos sentimos honrados de ser parte de un evento tan maravilloso con la oportunidad de poder estar aquí para nuestra comunidad, especialmente durante los tiempos que estamos viviendo”, dijo Amy Cao, directora de marketing de Vicky Bakery. “La familia de Vicky Bakery se esfuerza en propagar la dulzura de cualquier manera que podamos; nos encanta ver cuánto disfruta nuestra comunidad de nuestros productos. Sin nuestros clientes, no estaríamos donde estamos hoy, por lo que esta es una pequeña manera de corresponder al amor que nuestra comunidad nos ha brindado. ¡Qué dulce es poder compartir el amor de Vicky con tantas familias en esta temporada!”, añadió.

Los residentes del sur de Florida podrán nominar a las familias necesitadas visitando cualquier tienda de Sedano’s Supermarkets o Vicky Bakery, o en línea en www.amiamithanksgiving.com, donde pueden completar un formulario simple y nominar a una familia que necesite una caja de alimentos para el Día de Acción de Gracias. Un total de mil familias locales del sur de Florida serán elegidas al azar para recibir una comida completa para el Día de Acción de Gracias, proporcionada por las seis marcas patrocinadoras. Cada caja de Miami Thanksgiving incluirá los ingredientes para una cena de tres tiempos y bebidas.

“A medida que continuamos siendo afectados por la pandemia del COVID-19, esta temporada festiva será especialmente difícil para muchas familias en nuestras comunidades. Nos sentimos honrados de unir fuerzas con algunas de las organizaciones más respetadas del sur de Florida para apoyar a las familias locales necesitadas en esta temporada festiva”, dijo Javier Herrán, director de marketing de Sedano’s Supermarkets. “Se ha convertido en una tradición para nosotros compartir con la comunidad que amamos y que ha sido nuestro hogar durante más de 50 años”, agregó.

Las seis marcas patrocinadoras se esfuerzan por generar un impacto en una comunidad que las ha apoyado firmemente a lo largo de los años. RAVA Group, Sedano’s Supermarkets y Vicky Bakery tienen fuertes raíces en Miami y tienen un lugar especial en su corazón para esta comunidad. Cafe Bustelo®, Coca Cola y Goya Foods desean servir a la comunidad que ha convertido estas marcas en sus favoritas durante generaciones.

Las nominaciones comenzarán el 12 de noviembre de 2020 en todas las ubicaciones de Vicky Bakery y Sedano’s Supermarkets tanto en Miami-Dade como en el condado de Broward. Los folletos con los códigos QR estarán disponibles en las cajas registradoras de las tiendas participantes. Cuando se escanean, los códigos QR dirigirán a los miembros de la comunidad a un formulario de inscripción, además de información que detalla cómo las familias pueden ser nominadas para tener una oportunidad de ganar.

Se anima a los miembros de la comunidad local que conocen a una familia necesitada a unirse a la iniciativa nominando a una familia y así ayudarles a que el Día de Acción de Gracias sea una festividad feliz este año. Los ganadores, que se seleccionarán al azar, se anunciarán el 20 de noviembre de 2020. Se notificará a los ganadores la hora y el lugar para recoger su paquete.

Para obtener más información sobre el evento Un Día de Acción de Gracias Miamense (A Miami Thanksgiving, en inglés), visite www.amiamithanksgiving.com.

