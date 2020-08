Medidata felicita a ‘Tu Salud Tu Familia’ por su Capital Emmy® Award

Medidata es un copatrocinador fundacional de este importante programa de salud y bienestar en la comunidad latinx, y ayuda a promover la diversidad y la inclusión en los estudios clínicos

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, una compañía de Dassault Systèmes, se complace en felicitar a “Tu Salud Tu Familia” por su premio en la categoría de Salud/Ciencia – Programa/Especial en los 62os Capital Emmy® Awards presentados por el National Capital Chesapeake Bay Chapter de The National Academy of Television Arts and Sciences.

Medidata es copatrocinador fundacional de “Tu Salud Tu Familia,” un programa semanal de educación médica en Telemundo Washington D.C., para la comunidad latinx, enfocado en el valor, resultados e importancia de distintos temas médicos. Fue creado y es conducido por el Dr. Fabian Sandoval, CEO y Director Médico del Emerson Clinical Research Institute.

Medidata, junto con Genentech, patrocina el programa desde su aparición en 2019, y reconoce la importancia de compartir la información médica con audiencias diversas. Medidata está comprometido en impulsar la gran diversidad en los estudios clínicos y en ampliar la representación de pacientes en los estudios clínicos, independientemente de la etnia, género, ubicación geográfica o condición socioeconómica.

“ ’Tu Salud Tu Familia’ es un recurso increíble para la comunidad latinx, que provee información valiosa sobre una variedad de temas de salud, incluidos los estudios clínicos”, dijo Jackie Kent, vicepresidente ejecutiva y jefa de producto en Medidata. “ El Dr. Sandoval es un gran amigo y profesional, y nosotros, en Medidata estamos honrados de respaldarlo en la creación de conciencia y participación en estudios clínicos para desarrollar medicamentos y tratamientos novedosos”.

El Dr. Sandoval fundó el Emerson Clinical Research Institute, que atiende en su mayoría, a la comunidad latinx, y tiene una comprensión profunda de los desafíos relacionados con el cuidado de la salud, incluidas las barreras idiomáticas, el acceso y el costo.

“ Medidata ayuda a ‘Tu Salud Tu Familia’ y todos sus televidentes reciben información importante y oportuna sobre los temas del cuidado de salud más acuciantes en la actualidad”, dijo el Dr. Sandoval. “ Agradecemos el apoyo y sociedad de Medidata para amplificar nuestro mensaje y ayudar a mejorar nuestro compromiso con la comunidad, incluyendo compartir información sobre participación en estudios clínicos. ¡Celebramos este reconocimiento maravilloso del Emmy Award con ellos!”

Acerca de Medidata



Medidata lidera la transformación digital de las ciencias de la vida, creando esperanza para millones de pacientes. Medidata ayuda a generar la evidencia e ideas para ayudar a las empresas farmacéuticas, de biotecnología, dispositivos médicos y diagnóstico, e investigadores académicos, a acelerar el valor, minimizar riesgos y optimizar resultados. Más de un millón de usuarios registrados a través de 1500 clientes y asociados acceden a la plataforma más usada en el mundo para datos de desarrollo clínico, comercial y del mundo real. Medidata, una compañía de Dassault Systèmes (Euronext París: #13065, DSY.PA), tiene sus oficinas centrales en la ciudad de Nueva York y oficinas en el mundo para satisfacer las necesidades de sus clientes. Descubra más en www.medidata.com y síganos en @Medidata, The Operating System for Life Sciences™.

Acerca de Dassault Systèmes



Dassault Systèmes, la compañía de 3DEXPERIENCE, es un catalizador del progreso humano. Le proveemos a las empresas y personas entornos virtuales 3D de cooperación, para imaginar innovaciones sostenibles. Al crear experiencias virtuales iguales a las del mundo real, con nuestra plataforma y aplicaciones 3DEXPERIENCE, nuestros clientes extienden los límites de la innovación, aprendizaje y producción. Dassault Systèmes les provee valor a más de 270 000 clientes de todas las dimensiones, en todas las industrias, en más de 140 países. Para más información, visite www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, el ícono brújula, el logo de 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, EXALEAD, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, and IFWE son marcas comerciales o marcas registradas de Dassault Systèmes, una “société européenne” francesa (Registro Comercial de Versalles # B 322 306 440), o sus subsidiarias en Estados Unidos y/u otros países.

Acerca de Tu Salud Tu Familia



Tu Salud Tu Familia (Your Health Your Family) es un programa dinámico de noticias médicas/salud concentrado en educar a las personas de la comunidad hispana/latinx. Se enfoca en temas de salud, conductas saludables y la importancia de participar en estudios clínicos. El programa es conducido por el famoso médico e investigador, el Dr. Fabian Sandoval, y presenta un equipo de corresponsales de Estados Unidos. The Emerson Diversity Health Foundation (EDHF)—una organización sin fines de lucro 501(c)3 —lanzó Tu Salud Tu Familia en colaboración con Telemundo (WZDC Channel 44) en Washington, DC en 2019.

