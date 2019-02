Moody’s compra GGY y mejora notablemente sus ofertas en riesgo de seguros

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE: MCO) anunció hoy que acaba de adquirir GGY,

proveedor líder de software actuarial de avanzada para la industria

mundial de los seguros de vida. En combinación con los productos de

riesgo de seguros de Moody’s Analytics, la adquisición genera una oferta

para el riesgo empresarial líder en la industria, perfecta para las

aseguradoras y reaseguradoras mundiales especializadas en seguros de

vida.

El sistema AXIS Actuarial System de GGY es ampliamente utilizado por las

aseguradoras mundiales, las reaseguradoras y las consultoras más

destacadas dentro del sector de los seguros de vida, para sus

actividades relacionadas con los esquemas de precios, reservas, gestión

de activos y pasivos, modelado financiero, cálculos de capital y

cobertura del riesgo. Las soluciones de GGY se pueden utilizar desde una

plataforma avanzada de ejecución en la nube o como instalación de

software; de ese modo, los clientes pueden disponer rápidamente de la

flexibilidad que necesitan para desplegar la potencia informática a gran

escala que ya es imprescindible en las operaciones complejas de análisis

de los seguros.

“Con las potentes soluciones actuariales de GGY podremos ampliar

notablemente las capacidades de Moody’s Analytics para las aseguradoras

que eligen nuestras soluciones”, señaló Mark Almeida, presidente de

Moody’s Analytics. “Los productos de GGY son ampliamente utilizados en

todos los niveles de la industria de los seguros de vida y ofrecen

herramientas de análisis de calidad superior, además de opciones

flexibles para implementarlas que generan un importante ahorro de costos

y reducen los riesgos operativos”.

El conjunto de productos AXIS complementa el abanico de soluciones para

el riesgo que ofrece Moody’s Analytics a las aseguradoras, como por

ejemplo, las herramientas para gestión de los datos, el flujo de

trabajo, el capital normativo y la generación de informes, además de sus

funciones de vanguardia para simulación y modelado del crédito.

No se dieron a conocer los términos de la operación, la cual produciría

una dilución de U$S 0,02 en el BPA de Moody’s en 2016. GGY registró

ingresos anuales en torno a los U$S 28 millones en 2015.

ACERCA DE MOODY’S CORPORATION

Moody’s es un componente esencial de los mercados mundiales de capital,

que provee calificaciones crediticias, investigación, herramientas y

análisis que contribuyen a que los mercados financieros sean

transparentes e integrados. Moody’s Corporation (NYSE:MCO) es la

compañía madre de Moody’s Investors Service, que provee calificaciones

crediticias e investigación sobre instrumentos y títulos de deuda y de

Moody’s Analytics, que ofrece software de vanguardia, servicios de

asesoramiento e investigación para análisis crediticio y económico y

gestión del riesgo financiero. La corporación, que informó ingresos por

$3,5 mil millones en 2015, emplea a unas 10.400 personas en todo el

mundo, con presencia en 36 países. Para consultar más información,

visite www.moodys.com.

Aviso de protección legal conforme a la Ley estadounidense de Reforma

de Litigios sobre Valores Privados de 1995

Algunas de las afirmaciones contenidas en el presente comunicado

constituyen declaraciones anticipadas y se basan en expectativas, planes

e intenciones futuros sobre el negocio y las operaciones de Moody’s que

implican una serie de riesgos e incertidumbres. Las declaraciones

anticipadas que aparecen en este comunicado corresponden a la fecha del

mismo y la empresa no asume obligación alguna de complementar,

actualizar o revisar tales declaraciones anticipadas, ya sea como

resultado de desarrollos posteriores, de la modificación de las

expectativas o por cualquier otro motivo. De conformidad con los

términos de las disposiciones de garantía de protección legal de la Ley

estadounidense de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995

(Private Securities Litigation Reform Act of 1995), la empresa señala la

existencia de ciertos factores que podrían ocasionar que los resultados

reales difirieran, quizás sustancialmente, de los indicados en estas

declaraciones anticipadas. Entre estos factores, riesgos e

incertidumbres se incluyen, a título meramente enunciativo, las

perturbaciones actuales en los mercados de crédito y la desaceleración

económica mundiales que están afectando y podrían seguir afectando el

volumen de la deuda y otros valores emitidos en mercados de capital

nacionales y/o globales, otras cuestiones que podrían afectar el volumen

de la deuda y los títulos emitidos en mercados de capitales nacionales

y/o mundiales, como las cuestiones relativas a la calidad del crédito,

los cambios en las tasas de interés y la volatilidad de los mercados

financieros, el nivel de actividades relacionadas con las fusiones y

adquisiciones en Estados Unidos y el extranjero, la incertidumbre en

cuanto a la eficacia y las posibles consecuencias colaterales inciertas

de las iniciativas de Estados Unidos y de los gobiernos extranjeros para

responder a las disrupciones actuales que sufre el mercado mundial de

crédito y la recesión económica, las preocupaciones en el mercado que

afectan la credibilidad de Moody’s o la percepción del mercado en cuanto

a la integridad o utilidad de las calificaciones de las agencias

independientes, la introducción de tecnologías o productos competidores

por parte de otras empresas, la presión sobre los precios que ejercen la

competencia y/o los clientes, el grado de éxito del desarrollo de los

nuevos productos y la ampliación mundial, el impacto de la normativa

como un NRSRO, el potencial de las nuevas legislaciones y

reglamentaciones locales y estatales de EE.UU., entre ellas las

disposiciones de la Ley de Reforma Financiera y las normas que pudieran

derivarse de ella, el posible aumento de la competencia y de la

normativa en la U.E. y en otras jurisdicciones extranjeras, la

exposición a litigios derivados de las opiniones de calificación de

Moody’s, así como cualquier otro litigio, actuaciones gubernamentales o

normativas, investigaciones e indagatorias a las cuales la empresa

pudiera ser sometida ocasionalmente, las disposiciones de la Ley de

Reforma Financiera que modifiquen las normas procesales y las normativas

de la U.E. que cambien las normas de responsabilidad, aplicables a las

agencias de calificación de crédito en contra de los intereses de éstas,

las disposiciones normativas de la U.E. que impongan nuevos requisitos

fundamentales de procedimiento sobre el precio de los servicios, la

posible pérdida de empleados importantes, las fallas o el mal

funcionamiento de las operaciones o infraestructura de Moody’s, todo

tipo de vulnerabilidad a las amenazas informáticas u otras

preocupaciones en cuanto a la seguridad cibernética, el resultado de una

eventual revisión por parte de las autoridades fiscales de las

iniciativas mundiales de planificación fiscal de la empresa, sus

antecesores y sus subsidiarias sobre las cuales Moody’s hubiera asumido

una parte de la responsabilidad financiera, la exposición a eventuales

sanciones penales o por daños y perjuicios en caso de que la empresa

incumpliera con las leyes y regulaciones de Estados Unidos o de las

jurisdicciones extranjeras en las que opera la empresa, entre ellas las

leyes penales, contra la corrupción y las leyes locales que prohíben el

soborno a los funcionarios públicos, las consecuencias de las fusiones,

adquisiciones u otro tipo de combinaciones de negocios y la capacidad de

la empresa para integrar con éxito los negocios adquiridos, la moneda y

la volatilidad cambiaria, el nivel del flujo de caja futuro, el nivel de

las inversiones de capital, una disminución en la demanda de

instrumentos de gestión del riesgo crediticio por parte de las

instituciones financieras y otros factores de riesgo analizados en el

Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal cerrado el 31 de

diciembre de 2015 y demás documentos que la empresa presentara

oportunamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión

oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación

y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única

versión del texto que tendrá un efecto legal.

