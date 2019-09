My Eyelab, Proveedor Líder de Salud Oftalmológica, Planea una Expansión de Tiendas Minoristas en el Área de Houston con 10 Nuevas Sucursales para 2020

Las tiendas ofrecerán soluciones del cuidado de la vista accesibles y económicas en Wallisville, Richmond, Tomball, Westchase, Pearland, Cypress, Spring y Humble

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–My Eyelab, una marca minorista de Now Optics, es un proveedor líder de salud oftalmológica que ofrece servicios para el cuidado de la vista y lentes accesibles y económicos, anunció hoy la expansión de su presencia minorista en el mercado de Houston con 10 nuevas sucursales en Wallisville, Richmond, Tomball, Westchase, Pearland, Cypress, Spring y Humble, que abrirán ahora durante el primer trimestre de 2020.

Según los datos obtenidos de la Oficina de Censos de los EE. UU. (U.S. Census Bureau), en 2018, Houston fue calificada el área metropolitana estadounidense de mejor rendimiento y se ha mantenido entre las 10 principales del país en cuanto a población y crecimiento laboral. Es la cuarta ciudad más grande del país y el área estadística metropolitana (Metropolitan Statistical Area, MSA) más grande de los Estados Unidos. Para 2020, las predicciones de población metropolitana en Houston muestran un crecimiento esperado de 7,1 millones de personas.

Tim Turner, gerente regional de My Eyelab en el área de Houston, atribuye la población y el crecimiento laboral de la zona como uno de los pocos factores determinantes al momentos de seleccionar este mercado para expandir la presencia de sus tiendas minoristas.

“Houston forma parte de los planes de expansión de la empresa, a medida que seguimos creciendo en Texas”, declaró Turner. “Al expandir nuestra presencia en áreas donde ya nos encontramos, incluida la de Houston, mientras debutamos en otras, hay mayores oportunidades de captar clientes”.

Las nuevas sucursales aumentan la presencia de la empresa en Texas con 69 tiendas minoristas, y presentan una experiencia centrada en la comodidad y la facilidad, con un diseño que destaca la última tecnología. My Eyelab ofrece una gran cantidad de servicios entre los cuales se incluyen exámenes integrales de la vista in situi y visitas sin turno previo. Los clientes pueden elegir entre una variedad de más de 2000 marcos que se adaptan tanto al estilo como al presupuesto, en una superficie de casi 2600 pies cuadrados.

Actualmente hay 11 tiendas de My Eyelab en el área de Houston. Las nuevas aperturas de tiendas se detallan a continuación:

Houston: 19610 Tomball Parkway, #100 (4 de sept.)

Wallisville: 15242 Wallisville Rd., Ste. F (4 de sept.)

Richmond: 22377 Bellaire Blvd., #300 (9 de sept.)

Tomball: 14090 Farm to Market 2920, Ste. B (próximamente en oct.)

Westchase: 10535 Westheimer Rd., #101 (próximamente en nov.)

Houston: 1051 Silver Rd. (primer trimestre de 2020)

Pearland: 2470 Pearland Parkway (primer trimestre de 2020)

Cypress: 26036 Highway 290 Ste.200 (primer trimestre de 2020)

Spring: 20530 Interstate 45 N. (primer trimestre de 2020)

Humble: A determinar (primer trimestre de 2020)

Houston: 2008 S. Wayside Dr. (primer trimestre de 2020)

Visite las nuevas tiendas de My Eyelab, donde dos pares de anteojos cuestan 59,95 USDii e incluyen un examen oftalmológico gratis. Además, los niños reciben una renovación gratuita de lentes con la compra de lentes para el nuevo año escolar. Para obtener más información o para programar una cita, visite MyEyelab.com o llame al 1-800-EYE TEST. El horario de las tiendas minoristas es de lunes a sábados, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., y los domingos desde el mediodía hasta las 5:00 p. m.iii

Para obtener más información sobre los servicios y las soluciones disponibles en My Eyelab, visite la tienda minorista de My Eyelab de su localidad, o ingrese a MyEyelab.com. Síganos en las redes sociales para recibir contenidos, ofertas y más. Ingrese a facebook.com/myeyelab, o a nuestra cuenta de Instagram @myeyelab. Existen oportunidades de franquicias de My Eyelab disponibles en algunos estados. Para conocer las oportunidades de franquicias, llame al 561-800-4868.

Acerca de Now Optics

Now Optics, anteriormente conocida como Vision Precision Holdings, es una empresa líder en la industria de la salud oftalmológica. Sus marcas minoristas, My Eyelab y Stanton Optical, se encuentran entre los centros ópticos minoristas de servicio completo y más rápido crecimiento del país. La empresa sigue ampliando su presencia minorista con 175 ubicaciones corporativas y franquicias en 25 estados y, a la vez, ofrece servicios accesibles de cuidado de la vista. La empresa está constantemente clasificada entre los 15 minoristas ópticos más importantes del país, según Vision Monday. Para obtener más información, ingrese a myeyelab.com o a stantonoptical.com. Para conocer las oportunidades de franquicias, llame al 561-800-4868.

i Exámenes de la vista disponibles de proveedores independientes de cuidado de la vista, dentro de las tiendas minoristas de My Eyelab o en sus adyacencias.

ii Válido en marcos de hasta 19,00 USD con lentes de plástico de visión única y con una graduación total desde +4 a -6 hasta +/-2 cilindros. No se puede combinar con otras ofertas o seguros. Los servicios o las renovaciones adicionales pueden cambiar el precio de la oferta. El cliente pagará el costo del examen de la vista y recibirá un crédito por el valor u ofertas de 2×1 en pares de anteojos equivalentes al costo del examen de la vista, o 45,00 USD (59,00 USD en Arkansas, Oklahoma, Misuri y Alaska), el monto que resulte menor. El examen de la vista no tiene valor en efectivo. My Eyelab no realiza exámenes de la vista. Exámenes de la vista disponibles a cargo de oftalmólogos independientes, dentro de las tiendas minoristas de My Eyelab o en sus adyacencias. Para obtener una lista completa de detalles, consulte con un agente de ventas. Promoción válida del 29 de julio al 5 de octubre de 2019.

iii Los horarios pueden variar de una a tienda a otra.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Julianne Embry



jembry@myeyelab.com | 561-275-2020 x 2087