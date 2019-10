Nuevos Datos del Centro Insight Destacan las Desigualdades de Ingresos y de Empleos dentro del Grupo Étnico Más Grande de California

Más de la mitad de todos los hogares latinx en California, o 1,6 millones de familias, tienen dificultades para pagar sus viviendas, poner comida en la mesa y mantener las luces encendidas mientras trabajan a tiempo completo en uno o en más empleos.

OAKLAND, California–(BUSINESS WIRE)–Un nuevo informe publicado hoy por el Centro Insight para el Desarrollo Económico Comunitario revela que, a pesar de una economía en crecimiento en California, las familias Latinx están quedando sistemáticamente rezagadas y luchando por sobrevivir. El informe titulado “Latinx Families in the Golden State: When Working Hard Isn’t Enough” (Las familias Latinx en el Estado Dorado: cuando trabajar duro ya no es suficiente), muestra que más de la mitad (52 %) de todos los hogares latinx en California, o 1,6 millones de familias, tienen dificultades para pagar sus viviendas, poner comida sobre la mesa y mantener las luces encendidas mientras trabajan a tiempo completo en uno o en más trabajos.

Las familias Latinx en el Estado Dorado utiliza datos del censo y la Calculadora de necesidades familiares de Insight para examinar cómo es realmente la vida del grupo étnico más grande de California. Entre otros hallazgos, los datos muestran:

Que las familias latinx tienen acceso limitado a empleos de calidad y que están sujetas a salarios muy por debajo a los de otros grupos étnicos/raciales.

Las mujeres latinx en particular enfrentan el sexismo y el racismo en la economía de California y, como tal, enfrentan barreras adicionales para lograr seguridad económica.

El logro educativo no es un igualador económico para las personas latinx.

Los hallazgos del informe revelan que, a pesar de trabajar duro, sucede lo siguiente:

Los ingresos de un hogar latinx usual están unos 40 000 USD por debajo que los de sus pares blancos.

Un 65 % de las familias latinx con niños no están seguros de cómo pagarán todas sus facturas cada mes.

Alrededor del 61 % de los hogares de inmigrantes latinx apenas pueden llegar al final del mes.

El salario medio anual entre los empleos más comunes para las mujeres latinx es de solo 27 000 USD al año.

Los trabajadores blancos con una licenciatura tienen un salario medio de 105 045 USD, casi 40 000 USD más que las personas latinx con una licenciatura.

El Centro Insight ofrece soluciones de políticas específicas para abordar estos problemas, incluida la ampliación de la expansión del EITC a declarantes de ITIN, cuidado infantil universal y cuentas de herencia social (Baby Bonds).

Haga clic aquí para leer y descargar el informe completo (PDF). Datos específicos por región disponibles a pedido.

Acerca del Centro Insight para el Desarrollo Económico Comunitario

Fundado en 1969, el Centro Insight es una organización nacional de investigación y defensa de la justicia económica y racial que trabaja para garantizar que todas las personas sean y permanezcan económicamente seguras. Nosotros exponemos las verdades ocultas para desenterrar y para abordar las causas profundas de la exclusión económica y de la inequidad racial. Estamos comprometidos a ampliar las perspectivas y las experiencias económicas de las personas de color, y creemos que resulta esencial diseñar intervenciones políticas significativas que ayuden a construir una sociedad justa e inclusiva. Somos una de las pocas organizaciones nacionales centradas en la economía, lideradas por personas de color, que enfoca su trabajo en la raza, el género y el lugar. Conozca más en insightcced.org.

