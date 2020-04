OnePlus 8 5G ya viene a T‑Mobile

El nuevo smartphone 5G aprovecha el espectro de 600 MHz de T­Mobile, Y ADEMÁS, es capaz de desplegar el espectro de 2.5 GHz adquirido recientemente por El Un-carrier, en la primera y única red 5G nacional

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que el OnePlus 8 5G ya viene al Un-carrier. El nuevo smartphone 5G aprovecha la red 5G de 600 MHz de T­Mobile, la primera y única red 5G nacional, y además está listo para lucirse en el espectro de 2.5 GHz tan pronto como El Un-carrier lo lance. El OnePlus 8 5G estará disponible en T-Mobile a partir del 29 de abril y El Un-carrier tiene, en forma exclusiva, el color Interstellar Glow.

Hoy, la red 5G de T-Mobile cubre más de un millón de millas cuadradas y llega a más de 200 millones de personas en más de 5,000 ciudades y localidades de todo el país. Y ahora que se ha concretado la fusión de T‑Mobile con Sprint, la operación conjunta de ambas compañías permitirá desarrollar una red 5G nacional con amplitud Y profundidad para todos. En los próximos seis años, la red del Un-carrier tendrá 14 veces la capacidad actual, lo cual generará un mayor valor con un mejor servicio y precios más bajos.

Los clientes de T‑Mobile con planes Magenta ya obtienen todos los excelentes beneficios del Un-carrier mediante el mejor plan ilimitado de la industria de servicio móvil, con impuestos y cargos ya incluidos, Quibi por cuenta nuestra y Netflix por cuenta nuestra para familias, el mejor servicio al cliente de la telefonía móvil con un exclusivo Equipo de Expertos y protección contra fraude gratis para combatir las robollamadas. Asimismo, los clientes reciben semanalmente regalos de T-Mobile Tuesdays. Y recuerda que, además, T‑Mobile no cobra más por brindarte acceso a 5G.

El OnePlus 8 5G incluye una pantalla de 6.55” Fluid de 90 Hz FHD+, una batería de 4,300 mAh y una cámara triple optimizada: una cámara principal de 48 MP de alta resolución; una cámara con ángulo ultra panorámico de 16 MP para capturar paisajes y fotos grupales; y lentes macro para lucirte con impactantes tomas en primer plano. El OnePlus 8 5G usa, además, la tecnología Warp Charge que carga la mitad de la batería en solo 22 minutos. El OnePlus 8 5G viene en dos colores: Onyx Black e Interstellar Glow.

Para obtener más información sobre los últimos teléfonos OnePlus de T‑Mobile, visita es.t-mobile.com/oneplus. Para ver todos los lugares donde llega la red 5G de T-Mobile, incluso por vecindario, consulta el mapa aquí: es.t-mobile.com/coverage/5g-coverage-map.

Durante los períodos de congestión, aquella pequeña fracción de clientes que use más de 50 GB al mes podría notar velocidades reducidas hasta el siguiente ciclo de facturación debido a la priorización de datos. Oferta por tiempo limitado; sujeta a cambio. Planes Magenta: el impuesto a las ventas y los cargos reguladores están incluidos en el precio del plan tarifario mensual. 5G: la cobertura de 600 MHz 5G no está disponible en algunas áreas. Si bien el acceso a la tecnología 5G no requerirá un plan o función determinados, estos podrían ser necesarios con algunos usos o servicios. Consulta detalles en es.T‑Mobile.com.

Acerca de T‑Mobile

T-Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile se benefician de la combinación inigualable de relación valor-precio y calidad, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado para crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: es.t-mobile.com.

