Pandora Live El Pulso Regresa a Los Ángeles

El evento exclusivo gratuito contará con la presentación de Farruko y de Paloma Mami

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Pandora y SiriusXM anunciaron hoy que Pandora Live: El Pulso, con la presentación de Farruko y Paloma Mami, regresará a The Academy en Los Ángeles este 4 de diciembre. Los oyentes de Pandora mayores de 21 años pueden confirmar su asistencia al evento gratuito AQUÍ.

El Pulso, la estación de Pandora perfecta para escuchar música latina, presenta a los artistas contemporáneos más interesantes e influyentes que están rompiendo las barreras de tipo genérico.

La presentación especial de Pandora Live: El Pulso tendrá al Jefe de Música Latina de Pandora, Marco Juárez, como su anfitrión. Los fanáticos que no puedan asistir al espectáculo aún pueden compartir la emoción durante la transmisión en vivo del evento de SiriusXM en Caliente (canal 158).

La atracción principal de El Pulso, Farruko, es considerado un fenómeno musical por su gran versatilidad. Farruko ha demostrado consistentemente su dominio sobre la mayoría de los subgéneros de la música urbana, como el Reguetón, el Hip-Hop, R&B y el Trap Latino. También demostró su adaptabilidad y cruzó los géneros pop, bachata, mambo y vallenato. Tuvo múltiples canciones presentadas en la lista de Top Spins de Pandora, incluida la reciente remezcla de “Calma”, que fue un éxito instantáneo en todo el mundo habiendo obtenido recientemente la certificación diamante.

La artista innovadora, Paloma Mami, entró recientemente en la lista 21 menores de 21 de Billboard 2019 y también fue nombrada una de sus “Artistas latinas femeninas a tener presente”. Ella llegó al n.º 1 en la tabla de predicciones de Pandora y es la primera chilena de su generación en firmar con un importante sello discográfico internacional. Con una voz delicada pero poderosa, la música de Paloma Mami consiste en una fusión distintiva de Latin Urban, R&B y Trap/Soul.

“Con la edición de la costa oeste de El Pulso que regresa a Hollywood, el público del área de Los Ángeles volverá a disfrutar de toda la energía y de la emoción que solo un espectáculo latino en vivo de Pandora puede proporcionar”, comentó Marcos Juárez, director de música latina de Pandora. “La formación, que cuenta con la superestrella del reguetón puertorriqueño, Farruko, uno de los actos más buscados dentro de la música urbana latina actual y la sensación emergente, Paloma Mami, una de las artistas jóvenes más prometedoras del pop latino contemporáneo, seguramente garantizará una velada de fiesta a ¡puro perreo!

Los asistentes a Pandora Live recibirán experiencias únicas en el mismo lugar y obsequios de patrocinadores que incluyen 76®, McDonald’s®, TitleMax® y Visible.

Acerca de Pandora

Pandora, una subsidiaria de SiriusXM, es la plataforma de descubrimiento de música y podcasts líder y ofrece una experiencia auditiva totalmente personalizada a, aproximadamente, 70 millones de usuarios todos los meses con su tecnología patentada Music Genome Project® y Podcast Genome Project®, ya sea en sus casas o en otros lugares, a través de su aplicación móvil, Internet e integraciones con más de 2000 productos conectados. Como el proveedor de emisión de música más grande de los Estados Unidos y con una plataforma de publicidad de audio digital líder en la industria, Pandora conecta a los oyentes con la música y con los podcasts que más les gustan.

Acerca de SiriusXM

Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI) es la empresa de entretenimiento de audio más grande del mundo, y el programador y la plataforma principales para productos de audio respaldados por publicidad y suscripción. Con la adición de Pandora, el proveedor de emisión de música más grande de los Estados Unidos, SiriusXM llega a más de 100 millones de personas con sus productos de audio. Para obtener más información sobre SiriusXM, visite www.siriusxm.com.

