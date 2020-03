PERFECCIONA TU ESTILO PARA EL BAILE DEL PROM EN MACY’S

Descubre la selección increíble de moda, accesorios y artículos de belleza en Macy’s, disponibles en tienda y en línea en macys.com

Únete al reto #MacysProm en Tik Tok para mostrar tu fabuloso estilo personal para el Prom

NUEVA YORK, NY–(BUSINESS WIRE)–Este año gana el premio a la mejor vestida con un look de última moda de Macy’s (NYSE:M). Si estás buscando el vestido ideal para el baile del Prom, vas de compras con tus amistades, o buscas los mejores accesorios, Macy’s es el máximo destino para tu noche de fiesta. Con un gran surtido de estilos en tendencia que han sido seleccionados expresamente para esta noche, podrás encontrar las mejores marcas como City Studios, B Darlin, Say Yes To The Prom, Betsey Johnson y Speechless para crear el look perfecto en Macy’s.





“La noche del Prom es una de las noches más memorables y grandiosas de high school. Macy’s empodera a aquellos individuos que atienden al Prom en todo el país para que brillen en esta noche especial con lo último en moda glamorosa, accesorios y artículos de belleza para crear un look perfecto para compartir en redes sociales”, dice Durand Guion, vicepresidente de la Oficina de la Moda de Macy’s. “Nuestro gran surtido de moda expertamente seleccionada inspira a todos los que van al Prom a resaltar su propio estilo personal, para crear recuerdos inolvidables”.

Este año, da un toque de color a tu baile del Prom con los maravillosos tonos de moda. Amarillos suaves, colores neón brillantes, o los rojos clásicos que están en tendencia esta temporada, al igual que el poderoso color rosa que nunca pasa de moda. Para un look del momento, inspírate en las pasarelas de moda con estilos cortos y siluetas modernas como los vestidos con fruncido a la cintura, un vestido de dos piezas, o un vestido de noche corto de minifalda o falda estilo midi. ¿Estás buscando algo especial? Encuentra vestidos que se enfocan en los detalles como los atrevidos estampados de tela, o un vestido con olanes grandes, o un vestido con corpiño, cualquiera de estos estilos llamativos puede hacer que una chica se sienta como la reina del Prom por una noche.

Para hacer que las compras del Prom sean más convenientes, Macy’s cubre todo los esenciales en un lugar durante tu día de compras. Con una compra para el Prom de $99 dólares o más que califique a esta promoción, se puede comprar un kit de lencería por $14.99. Este kit tiene todo lo necesario para que sea fácil arreglarte para tu gran noche y prevenir cualquier emergencia de moda de último momento.

Eleva la moda del Prom a otro nivel con brillos espectaculares y accesorios de perlas para complementar tu atuendo. Para las obsesionadas con los zapatos, las sofisticadas plataformas de las marcas Jessica Simpson o Blue by Betsey Johnson alargan la silueta del vestido y te dan estilo de pies a cabeza. Incluye un accesorio clave como los bolsos de mano en estilo geométrico o bolsos de plumas de la marca I.N.C. International Concepts en donde puedas llevar tus esenciales para el Prom. Dale el toque final a tu vestido con accesorios luminosos para el cabello como un set de delicados pasadores “bobby pins” y resalta tu juego de accesorios con un collar impresionante.

Expresa tu individualidad esta temporada del Prom con looks de belleza que resaltan tu estilo personal. Para la chica que impone tendencias, las sombras para los párpados en colores brillantes como el azul, el morado o el rosa fuerte seguramente llamarán la atención. El maquillaje estilo “cat-eye” de ojos de gato en delineado geométrico con una variedad de colores o tonos metálicos serán el tema de conversación en tu salón. Si tu estilo es más clásico y glamuroso, busca inspiración con la grandeza del Viejo Hollywood con unos labios rojos perfectamente delineados y suaves ondas en el cabello. Por último, aprovecha tu belleza natural con piel deslumbrante o tonos suaves rosados y monocromáticos en tus ojos, labios y mejillas.

Logra un look del Prom al último grito de la moda con los nuevos diseños de edición limitada exclusivamente en Macy’s. La diseñadora e ícono de la moda Betsey Johnson se ha reunido con la personalidad de redes sociales y cantante Loren Gray para volver a traer la icónica colección de Betsey para el Prom. La colección incluye vestidos, zapatos, bolsas y joyería, con variedad en estilos desde los vestidos de noche largos con silueta clásica hasta los minivestidos cortos y coquetos, que se pueden acompañar con joyería brillante y las zapatillas perfectas, todo en colores y estampados atrevidos. Disponible ahora en selectas tiendas Macy’s y en línea en macys.com.

Por quinto año consecutivo, vuelve la colección “Say Yes To The Prom” (Dile que Sí Al Prom). Como parte de una asociación con Discovery, Inc. y TLC, la exclusiva colección presenta la moda obligada e inspirada en el popular programa de televisión “Say Yes to the Dress.” Desde los elegantes vestidos de gala hasta los modernos conjuntos de dos piezas con brillantes lentejuelas, la colección tiene opciones impresionantes para cada personalidad. Macy’s también se está asociando con Discovery y Becca’s Closet para ofrecer la beca “Spirit of Community Scholarship” (Beca de Espíritu de la Comunidad) a 20 merecedoras estudiantes de high school por todo Estados Unidos. Cada estudiante recibirá $5,000 dólares para ayudarles con el pago de sus colegiaturas en el otoño del 2020. Las estudiantes deben estar por graduarse del año “senior” de high school para poder aplicar y las solicitudes deben enviarse por correo a Becca’s Closet a más tardar el 1 de abril del 2020.

Ahora que ya está elegido el atuendo, es momento de mostrarlo al mundo. Únete al reto #MacysProm en TikTok para presentar y compartir tu estilo único y espectacular para el baile del Prom. Puedes mostrar a tus seguidores como te preparas para tu gran noche, dar una vuelta de reina en un vestido fabuloso, o divertirte al visitar la página del reto, grabando un video creativo y compartiéndolo en tus redes sociales. Loren Gray, la conocida personalidad de las redes sociales echará a andar su propio reto para motivar a todos y animarlos con el espíritu de festejar el Prom. El reto a la rutina del baile y el soundtrack original de #MacysProm resaltará las actividades de “prep,” (preparación) “shop,” (compra) “glow” (brilla) and “show” (demuestra) hasta llegar al triunfo de la moda para la noche más grande del año escolar.

Para más looks, inspiración y otros detalles, visita macys.com/prom. Para contar con la ayuda de expertos, los estilistas personales de Macy’s pueden armar un look perfecto para el Prom solo para ti. Agenda tu cita en línea en macys.com/personalstylist.

Macy’s es la Tienda Departamental de América. Durante más de 160 años, Macy’s, la marca minorista más grande de Macy’s Inc., ha servido a generaciones en cada etapa de sus vidas. Los clientes de Macy’s recurren a nosotros para encontrar moda, valor y productos de alta calidad. Estamos orgullosos de nuestra herencia y el rol único que tenemos en la cultura y la tradición americana. Celebramos toda ocasión, ya sea grande o pequeña, y hemos creado décadas de experiencias memorables por medio del evento Macy’s 4th of July Fireworks® y el desfile de Macy’s Thanksgiving Day Parade®, así como espectaculares desfiles de modas, eventos culinarios, y presentaciones de celebridades. Con el apoyo colectivo de nuestros clientes y colegas, Macy’s contribuye a hacer la diferencia en cada mercado en el cual servimos, apoyando a organizaciones de caridad locales y nacionales a través de nuestra aportación financiera y el servicio de voluntarios. Con la moda, el valor y la celebración como nuestra guía, Macy’s hace que la vida sea más brillante para nuestros clientes, colegas y comunidades.

