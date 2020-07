¡PIRATAS A LA VISTA! LA NUEVA SERIE INFANTIL DE NICKELODEON SANTIAGO OF THE SEAS ZARPA EN UNA AVENTURA REPLETA DE ACCIÓN EL VIERNES 9 DE OCTUBRE A LAS 12:30 P.M. (HORA DEL ESTE Y HORA DEL PACÍFICO)

Compártelo: @NickJr #SantiagoOfTheSeas





BURBANK, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Los niños en edad preescolar emprenderán fantásticas aventuras en altamar en la nueva serie animada de Nickelodeon Santiago of the Seas, que se estrenará el viernes 9 de octubre a las 12:30 p.m. (hora del este y hora del Pacífico). Con contenido en idioma español y relacionado con la cultura latina y caribeña, la serie de acción y aventuras (20 episodios) es protagonizada por Santiago “Santi” Montes, un valiente pirata de 8 años con buen corazón que organiza arriesgados rescates, busca tesoros y custodia la seguridad de los mares en un mundo del Caribe de fantasía. Luego de su estreno en EE.UU., Santiago of the Seas se lanzará en los canales Nickelodeon y Nick Jr. a nivel internacional.

En la serie, la fiel tripulación de Santiago (Kevin Chacon) está compuesta por Tomás (Justice Quiroz), su torpe y enérgico primo cuya guitarra mágica puede usarse para conjurar al viento; y Lorelai (Alyssa Cheatham), una sabia sirena que puede hablar con las criaturas marinas y transformarse en una niña humana. Juntos, Santi y sus mejores amigos navegarán los mares en el majestuoso barco El Bravo, usando su inteligencia, sus destrezas piratas y sus valores morales para resguardar su hogar, la Isla Encanto, de los villanos como la nefasta pirata Bonnie Bones (Kyndra Sánchez) y su secuaz del Palm Crow, Sir Butterscotch (John Leguizamo).

En el estreno de la serie Santiago of the Seas, “The Legend of Capitán Calavera”, Santiago y sus amigos se convierten en los nuevos protectores piratas de la Isla Encanto después de descubrir el tesoro perdido del legendario capitán Calavera. Luego del estreno, se podrá encontrar contenido original en formato breve y episodios completos en NickJr.com y la aplicación de Nick Jr. Los episodios también estarán disponibles en Nick Jr. On Demand y en servicios de descarga y compra.

Santiago of the Seas fue creada por Niki López, Leslie Valdes y Valerie Walsh Valdes. Valdes y Walsh Valdes (Dora the Explorer) son productoras ejecutivas, mientras que López es coproductora ejecutiva. Santiago of the Seas es producida por Nickelodeon Animation Studio en Burbank, California, y la producción de la serie está supervisada por Eryk Casemiro, vicepresidente sénior de Nickelodeon Preschool.

Nickelodeon, un canal que ya tiene 41 años, es la marca de entretenimiento número uno para niños. Ha construido un negocio diverso y mundial colocando a los niños en primer lugar en todo lo que hace. La compañía incluye programación y producción de TV en Estados Unidos y en todo el mundo, además de productos de consumo, contenido digital, experiencias situadas en lugares concretos, libros y películas. Para obtener más información o material gráfico, visita http://www.nickpress.com. Nickelodeon y todos sus títulos, personajes y logos relacionados son marcas registradas de ViacomCBS Inc. (Nasdaq: VIACA, VIAC).

