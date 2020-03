Presentamos Distrito T-Mobile: T-Mobile fortalece su compromiso en Puerto Rico con inversión de 10 años en nuevo centro de entretenimiento

¿Cuál es la noticia? T-Mobile continúa fortaleciendo su compromiso con Puerto Rico, al adquirir los derechos exclusivos de Distrito T-Mobile, un nuevo e impresionante centro de entretenimiento en San Juan. Abriendo sus puertas en abril de 2020, ¡Distrito T-Mobile ofrecerá increíbles conciertos, películas, juegos con lo último en tecnología, restaurantes y mucho más, durante la próxima década!

¿Por qué es importante? Mientras T-Mobile continúa invirtiendo en la reconstrucción de Puerto Rico, que resurge más fuerte que nunca, Verizon sigue ausente del mercado y AT&T abandona la Isla.

¿Para quién es?: Para la gente de Puerto Rico.

GUAYNABO, Puerto Rico–(BUSINESS WIRE)–T-Mobile (NASDAQ: TMUS), junto con PRISA Group y ASM Global, presentó hoy Distrito T-Mobile, un centro de entretenimiento impresionante y único en Puerto Rico, lo que reafirma su compromiso con la isla a medida que se reconstruye luego del paso del Huracán María y los terremotos recientes. T-Mobile es el socio fundador con un compromiso de 10 años. Inaugurando el 22 de abril de 2020, Distrito T-Mobile es la primera propiedad de T-Mobile fuera de los Estados Unidos continentales, que se convertirá en el centro de toda la diversión en San Juan para todos, repleto de beneficios de T-Mobile para todos los visitantes.

“Los Puertorriqueños han demostrado tanta resiliencia después de uno de los peores desastres naturales de la historia, y queremos que sepan que T-Mobile está aquí para apoyarlos, esta vez, a través de una enorme inversión de 10 años”, dijo John Legere, CEO de T-Mobile. “Nos honra expandir nuestro rol en la recuperación de Puerto Rico con Distrito T-Mobile. ¡Esto será épico!”

Hay algo para todos en Distrito T-Mobile. El centro de 476,000 pies cuadrados cuenta con una sala de cine VIP de Caribbean Cinemas; ziplines de Toro Verde, un centro de juegos de realidad virtual completo con láser tag , bolera, una amplia gama de restaurantes y un sistema de pantallas digitales compuesta de 14,000 pies cuadrados de pantallas LED, incluyendo una de las pantallas horizontales 4K más grandes en los Estados Unidos. Además, el Coca-Cola Music Hall servirá como sede de conciertos y espectáculos, mientras que el primer hotel Aloft en el Caribe se convertirá en el lugar “más in” para hospedarse.

“Estamos sumamente contentos de anunciar Distrito T-Mobile y continuar siendo parte del desarrollo económico de la isla. Seguimos poniendo a Puerto Rico y nuestros clientes primero proveyéndoles experiencias únicas en este impresionante centro de entretenimiento que contará con lo último en tecnología”, dijo Jorge Martel, vicepresidente y gerente general de T-Mobile Puerto Rico.

T-Mobile ofrecerá a todos los visitantes de Distrito T-Mobile increíbles beneficios, junto con un par de extras adicionales ¡solo para clientes de T-Mobile!

Estaciones de carga para los celulares, para que todos estén siempre conectados.

Todos los días de la semana, los visitantes reciben una hora gratis de estacionamiento.

Todos los martes los clientes de T-Mobile reciben una segunda hora de estacionamiento gratis, solo por ser cliente de T-Mobile.

Los clientes de T-Mobile tendrán una fila VIP para entrar más rápido al Coca Cola Music Hall – todo lo que tienes que hacer es mostrar tu teléfono de T-Mobile. ¡Y hasta pueden ser sorprendidos con un “upgrade” de asientos en algunos de los eventos!

“El anuncio de hoy y el compromiso de 10 años reafirma el apoyo que T-Mobile ha demostrado consistentemente con Puerto Rico”, expresó Federico Stubbe Jr., presidente del Grupo PRISA. “No hay un mejor destino para el entretenimiento en la isla que el Distrito T-Mobile, y estamos encantados de tener un socio como T-Mobile para ayudar a dar vida a esta visión innovadora del futuro del entretenimiento en beneficio de todo Puerto Rico y visitantes de todo el mundo “.

A inicios del 2019, T-Mobile desplegó una expansión masiva de su red de 600 MHz, y en diciembre de 2019, lanzó 5G en áreas de todos los pueblos de Puerto Rico. Y más allá de los $ 450 millones invertidos en la reconstrucción de la red después del huracán María en 2017, T-Mobile cuenta con una larga historia de apoyo en la región y para la recuperación ante los desastres recientes.

“En ASM Global estamos muy entusiasmados de tener a T-Mobile como socio premier con derechos de nombre, en este increíble nuevo centro de entretenimiento, “dijo Bob Newman presidente y principal oficial ejecutivo de ASM Global. “Hemos trabajado de cerca con T-Mobile, por años y estamos confiados en nuestra habilidad de elevar el Distrito T-Mobile, a un nivel nunca antes visto en Puerto Rico”

Puedes seguir la cuenta oficial de la Sala de Noticias en Twitter @TMobileNews para mantenerte al día con las noticias más recientes de la compañía.

Acerca de T-Mobile US, Inc.

Como un proveedor de servicios de América, T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) está redefiniendo la forma en que los consumidores y las empresas compran servicios inalámbricos a través de la innovación líder en productos y servicios. Nuestra avanzada red nacional 4G LTE ofrece experiencias inalámbricas excepcionales a 86 millones de clientes que no están dispuestos a comprometer la calidad y el valor. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile US brinda servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas insignia, T-Mobile y Metro by T-Mobile. Para obtener más información, visite http://www.t-mobile.com.

Acerca de PRISA Group

PRISA Group (“PRISA”) es una empresa puertorriqueña propiedad de la familia Stubbe que se dedica al desarrollo y construcción de comunidades y resorts residenciales ecológicos en Puerto Rico y Florida. PRISA ha desarrollado comunidades residenciales con más de 3,000 unidades en los últimos 20 años, principalmente en sus comunidades Sabanera en Cidra, Gurabo y Dorado, y en Dorado Beach Resort. En los últimos años, PRISA ha completado varios proyectos turísticos, incluyendo El Dorado Beach, Ritz-Carlton Reserve, primero en las Américas, West Beach y East Beach Ritz-Carlton Reserve Residences, Hyatt Place San Juan / Bayamón y El Tropical Casino, Hyatt Place Manatee & Atlantic Casino, Hyatt House San Juan, Hyatt Place San Juan / City Center, Springhill Suites y Residence Inn Millenia, Orlando y AC Hotel by Marriott Metwest International, Westshore, Tampa, este último en Florida. En el desarrollo de estos proyectos, PRISA actualmente emplea a más de 1,450 personas entre trabajos directos e indirectos. PRISA también está desarrollando un Element by Westin en Orlando, Florida, y un hospital en asociación con Johns Hopkins Medicine International en Dorado, Puerto Rico. PRISA ha recibido varios premios, incluido Builder of the Decade, tres premios de la Comunidad del Año Planificada otorgados por la Asociación de Constructores de Vivienda (“ACH”) y el honor más alto otorgado por la AC, el Premio Frank Ramírez de Arellano. En noviembre de 2014, PRISA fue nombrado Desarrollador del Año de las Américas por Hyatt Hotel Corporation para el desarrollo de su cartera Hyatt. Para más información: www.prisagroup.com

Acerca de ASM Global

ASM Global es el proveedor líder de servicios innovadores de espacios y experiencias en vivo a nivel mundial. La compañía se creó por la combinación de AEG Facilities y SMG, líderes mundiales en localidades y manejo y estrategia de eventos. La red de localidades élite de la compañía abarca cinco continentes, con una cartera de más de 300 de las arenas, estadios, centros de convenciones y exhibiciones más prestigiosos del mundo y centros de bellas artes. Desde Aberdeen hasta Anchorage, y desde Sídney hasta Estocolmo, sus localidades conectan a las personas a través del poder único de las experiencias en vivo.

La diversa cartera de clientes de ASM Global se beneficia de la profundidad de los recursos de la compañía y de su incomparable experiencia, peritaje la manera creativa de resolver problemas. Cada día, los 61,000 apasionados empleados de la compañía en todo el mundo brindan soluciones personalizadas a nivel local y tecnologías de avanzada para brindar los máximos resultados para los dueños de las localidades y experiencias increíbles para los invitados. Al buscar constantemente nuevas formas de visualizar, innovar y potenciar los espacios y localidades que unen a las personas, ASM Global eleva el espíritu humano al tiempo que ofrece el más alto valor para todas las partes interesadas. Para obtener más información, visite www.asmglobal.com.

